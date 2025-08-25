La SEP acatará fallo de la SCJN: eliminará el nombre de Lorenzo Córdova de sus libros

El Secretario Mario Delgado informó que aunque el nombre de Lorenzo Córdova será retirado, el caso seguirá presente como una lección para que "nunca más" se trate así a las y los indígenas.

Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).- El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, confirmó este lunes que el nombre de Lorenzo Córdova, expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE), ya no aparecerá en los libros de texto gratuitos de sexto de primaria, tras el amparo que le fue otorgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario federal señaló que la dependencia cumplirá con la resolución judicial, aunque señaló que el episodio en el que Córdova fue acusado de burlarse de comunidades indígenas en un audio filtrado en 2015 seguirá apareciendo como ejemplo de discriminación.

“Se atendió, aunque no va a borrar el hecho de que nunca más se debe tratar así a nuestros hermanos indígenas. Es una lección imborrable, aparezca o no en los libros de texto. Ya no aparecerá el nombre de Lorenzo Córdova, pero el tema ahí está”, expresó Delgado.

El pasado 6 de agosto, la SCJN ordenó a la SEP suspender la distribución de los libros Proyectos Comunitarios de los ciclos 2023-2024 y 2024-2025, además de modificar las versiones digitales para eliminar las páginas donde se mencionaba directamente al exconsejero presidente.

Con tres votos a favor y dos en contra, la Segunda Sala de la Suprema Corte aprobó el proyecto del Ministro Javier Laynez Potisek en favor de Lorenzo Córdova, al considerar que la SEP vulneró su derecho al honor al incluirlo como ejemplo de discriminación en un libro de texto. El exconsejero electoral negó que sus declaraciones fueran ofensivas y subrayó que lo mencionaron en los materiales por motivos políticos.

El proyecto, impulsado por el Ministro Laynez Potisek, pidió a la SEP suspender la distribución del libro de texto Proyectos Comunitarios para sexto de primaria (ciclos 2023-2024 y 2024-2025) y eliminar de futuras ediciones, incluida la versión digital, la frase que aparece en la página 246: “2015. En México, el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, se mofa de los representantes de las naciones originarias”.

La mención hace referencia a un audio filtrado en 2015, donde Córdova se burla del modo de hablar de un líder indígena tras una reunión oficial:

"No voy a mentir, eh, y te voy a decir cómo hablaba ese cabrón. Hubo uno que me decía: ‘Yo jefe gran nación chichimeca, vengo Guanajuato, yo decir a ti o diputados para nosotros o yo no permitir tus elecciones’", se escucha decir al exconsejero del INE en la grabación.

La semana pasada gané un Amparo vs. la SEP por mi inclusión junto a genocidas en los libros de texto. ¡Tendrán que suprimirla! Tal vez sea uno de los últimos de esos juicios contra los abusos de poder que se concedan.Aquí cuento la historia y los detalles. https://t.co/6fWDULqaHZ — Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) August 13, 2025

El caso llegó a la SCJN tras un amparo promovido por Córdova, quien alegó que la cita vulnera su derecho al honor, a la reputación y a la presunción de inocencia, además de basarse en una grabación obtenida ilícitamente. Aunque una Jueza federal le concedió el amparo, la SEP impugnó y el asunto se resolvió en la Corte.

El Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo fue convocado para romper el empate del 2 de julio. Su voto fue decisivo a favor de Córdova, junto con los de Laynez y Pérez Dayán. Las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guadarrama votaron en contra, defendiendo el derecho a la información y a la educación libre de discriminación.

Córdova argumentó que la publicación representa un acto de autoridad que vulnera sus derechos humanos y afecta también los derechos de la niñez mexicana. Señaló que se basa en una intervención ilegal de sus comunicaciones y genera efectos graves que lesionan su dignidad, reputación y presunción de inocencia.