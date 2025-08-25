La SEP acatará fallo de la SCJN: eliminará el nombre de Lorenzo Córdova de sus libros

Redacción/SinEmbargo

25/08/2025 - 12:56 pm

El titular de la SEP, Mario Delgado, dijo que el nombre de Lorenzo Córdova ya no aparecerá en los libros de texto gratuitos tras el amparo que le dio la SCJN.

Artículos relacionados

El Secretario Mario Delgado informó que aunque el nombre de Lorenzo Córdova será retirado, el caso seguirá presente como una lección para que "nunca más" se trate así a las y los indígenas.

Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).- El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, confirmó este lunes que el nombre de Lorenzo Córdova, expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE), ya no aparecerá en los libros de texto gratuitos de sexto de primaria, tras el amparo que le fue otorgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario federal señaló que la dependencia cumplirá con la resolución judicial, aunque señaló que el episodio en el que Córdova fue acusado de burlarse de comunidades indígenas en un audio filtrado en 2015 seguirá apareciendo como ejemplo de discriminación.

“Se atendió, aunque no va a borrar el hecho de que nunca más se debe tratar así a nuestros hermanos indígenas. Es una lección imborrable, aparezca o no en los libros de texto. Ya no aparecerá el nombre de Lorenzo Córdova, pero el tema ahí está”, expresó Delgado.

El pasado 6 de agosto, la SCJN ordenó a la SEP suspender la distribución de los libros Proyectos Comunitarios de los ciclos 2023-2024 y 2024-2025, además de modificar las versiones digitales para eliminar las páginas donde se mencionaba directamente al exconsejero presidente.

Con tres votos a favor y dos en contra, la Segunda Sala de la Suprema Corte aprobó el proyecto del Ministro Javier Laynez Potisek en favor de Lorenzo Córdova, al considerar que la SEP vulneró su derecho al honor al incluirlo como ejemplo de discriminación en un libro de texto. El exconsejero electoral negó que sus declaraciones fueran ofensivas y subrayó que lo mencionaron en los materiales por motivos políticos.

El proyecto, impulsado por el Ministro Laynez Potisek, pidió a la SEP suspender la distribución del libro de texto Proyectos Comunitarios para sexto de primaria (ciclos 2023-2024 y 2024-2025) y eliminar de futuras ediciones, incluida la versión digital, la frase que aparece en la página 246: “2015. En México, el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, se mofa de los representantes de las naciones originarias”.

La mención hace referencia a un audio filtrado en 2015, donde Córdova se burla del modo de hablar de un líder indígena tras una reunión oficial:

"No voy a mentir, eh, y te voy a decir cómo hablaba ese cabrón. Hubo uno que me decía: ‘Yo jefe gran nación chichimeca, vengo Guanajuato, yo decir a ti o diputados para nosotros o yo no permitir tus elecciones’", se escucha decir al exconsejero del INE en la grabación.

El caso llegó a la SCJN tras un amparo promovido por Córdova, quien alegó que la cita vulnera su derecho al honor, a la reputación y a la presunción de inocencia, además de basarse en una grabación obtenida ilícitamente. Aunque una Jueza federal le concedió el amparo, la SEP impugnó y el asunto se resolvió en la Corte.

El Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo fue convocado para romper el empate del 2 de julio. Su voto fue decisivo a favor de Córdova, junto con los de Laynez y Pérez Dayán. Las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guadarrama votaron en contra, defendiendo el derecho a la información y a la educación libre de discriminación.

Córdova argumentó que la publicación representa un acto de autoridad que vulnera sus derechos humanos y afecta también los derechos de la niñez mexicana. Señaló que se basa en una intervención ilegal de sus comunicaciones y genera efectos graves que lesionan su dignidad, reputación y presunción de inocencia.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jaime García Chávez

Bartlett de nuevo a escena

"En la vida de Bartlett se combinan, y confunden delincuencia y política, simulación y traición, y una...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Con la 4T menos pobreza, más desigualdad

"La política salarial de los gobiernos de la 4T y los programas sociales contribuyeron significativamente a la...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

La selva negra

"Si siempre he sido un defensor del carácter epistémico de la ficción, no veo por qué debería...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Alejandro De la Garza

Posverdad a la mexicana: la verdad relativa, negociable, emocional

"La posverdad es impulsada por la polarización política, la fragmentación informativa y la crisis de confianza en...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

Acabados
Por Alejandro Páez Varela

Acabados

Los cambios en el Gabinete
Por Jorge Zepeda Patterson

Los cambios en el Gabinete

Jungla de rapiña
Por Muna D. Buchahin

Jungla de rapiña

Maquillaje alcohólico
Por Alejandro Calvillo

Maquillaje alcohólico

El proyecto que nunca fue “un peligro para México”
Por Héctor Alejandro Quintanar

El proyecto que nunca fue “un peligro para México”

Periodismo al servicio de la infamia
Por Pedro Mellado Rodríguez

Periodismo al servicio de la infamia

Los gachupines y AMLO
Por Fabrizio Mejía Madrid

Los gachupines y AMLO

¿De dónde viene la infelicidad?
Por Juan Carlos Monedero

¿De dónde viene la infelicidad?

El alquimista que hundió la pobreza
Por Mario Campa

El alquimista que hundió la pobreza

¿Somos libres o existe el destino?
Por Óscar de la Borbolla

¿Somos libres o existe el destino?

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Ricardo Salinas Pliego, presidente del conglomerado financiero, comercial y mediático Grupo Salinas, tiene una deuda de más de 74 mil mdp con el SAT.
1

Salinas Pliego demanda a AMLO. “Soy una voz incómoda para el régimen ‘morenarco’”

Ya es temporada de Chiles en nogada
2

¿Dónde comer Chiles en Nogada? Te compartimos tres propuestas deliciosas

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó por qué rechazó un regalo enviado por el exgobernador Ángel Aguirre Rivero durante su gira por Guerrero.
3

VIDEO ¬ "Ni lo conozco": Sheinbaum explica por qué rechazó el regalo de Ángel Aguirre

El reinado del narcotráfico de Ismael "El Mayo" Zambada tuvo su estocada, luego de que el líder del Cártel de Sinaloa cambiara su declaración a “culpable”.
4

Soborné a políticos y militares, dice “El Mayo”. Se declara culpable de narcotráfico

El titular de la SEP, Mario Delgado, dijo que el nombre de Lorenzo Córdova ya no aparecerá en los libros de texto gratuitos tras el amparo que le dio la SCJN.
5

La SEP acatará fallo de la SCJN: eliminará el nombre de Lorenzo Córdova de sus libros

Gentrificación en pueblo originario
6

Monja acordó venta de predio para casas, pero terceros buscaron despojar: abogado

Claudia Sheinbaum descartó que se vaya a solicitar el desafuero de la Senadora panista Lilly Téllez, luego de los comentarios que hizo en la cadena Fox News.
7

Lilly Téllez no tiene por qué victimizarse: Sheinbaum; no se pedirá desafuero, afirma

El INAH compartió un video que captó por primera vez el avistamiento de un yaguarundi en la Zona Arqueológica de Xochicalco, en el estado de Morelos.
8

VIDEO ¬ Un yaguarundí es captado por primera vez en Zona Arqueológica de Xochicalco

La Conavi anunció que está por comenzar la segunda etapa del programa Vivienda para el Bienestar, la cual contempla visitas domiciliarias a preseleccionados.
9

Vivienda para el Bienestar: ¿Cuándo sabrás si fuiste preseleccionado? Anota la fecha

La Secretaría de Bienestar reveló el calendario de registro para la Pensión de Adultos Mayores. El periodo de inscripción estará abierto del 18 al 30 de agosto.
10

Pensión de Adultos Mayores: ¿Cuándo te puedes ir a registrar y con qué documentos?

Los cambios en el Gabinete
11

Los cambios en el Gabinete

Sesión ordinaria del INE en noviembre de 2024.
12

Burócratas de élite, asesores y políticos se sirvieron del IFE-INE. Eso podría acabar

Su sentencia me da risa. Me diagnostica un mal que es público: todos vamos en picada, todos estamos acabados. En picada y acabados al momento mismo de nacer.
13

Acabados

Claudia Sheinbaum afirmó que el capo deberá presentar pruebas de sus dichos, pero que no está preocupada por lo que "El Mayo" pueda decir en las cortes de EU.
14

Sheinbaum niega inquietud por lo que declare "El Mayo"; todo debe tener pruebas, dice

15

Bartlett de nuevo a escena

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Claudia Sheinbaum descartó que se vaya a solicitar el desafuero de la Senadora panista Lilly Téllez, luego de los comentarios que hizo en la cadena Fox News.
1

Lilly Téllez no tiene por qué victimizarse: Sheinbaum; no se pedirá desafuero, afirma

El titular de la SEP, Mario Delgado, dijo que el nombre de Lorenzo Córdova ya no aparecerá en los libros de texto gratuitos tras el amparo que le dio la SCJN.
2

La SEP acatará fallo de la SCJN: eliminará el nombre de Lorenzo Córdova de sus libros

Gentrificación en pueblo originario
3

Monja acordó venta de predio para casas, pero terceros buscaron despojar: abogado

Ricardo Salinas Pliego, presidente del conglomerado financiero, comercial y mediático Grupo Salinas, tiene una deuda de más de 74 mil mdp con el SAT.
4

Salinas Pliego demanda a AMLO. “Soy una voz incómoda para el régimen ‘morenarco’”

El reinado del narcotráfico de Ismael "El Mayo" Zambada tuvo su estocada, luego de que el líder del Cártel de Sinaloa cambiara su declaración a “culpable”.
5

Soborné a políticos y militares, dice “El Mayo”. Se declara culpable de narcotráfico

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó por qué rechazó un regalo enviado por el exgobernador Ángel Aguirre Rivero durante su gira por Guerrero.
6

VIDEO ¬ "Ni lo conozco": Sheinbaum explica por qué rechazó el regalo de Ángel Aguirre

Claudia Sheinbaum afirmó que el capo deberá presentar pruebas de sus dichos, pero que no está preocupada por lo que "El Mayo" pueda decir en las cortes de EU.
7

Sheinbaum niega inquietud por lo que declare "El Mayo"; todo debe tener pruebas, dice

Al menos 20 personas murieron, entre ellas cuatro periodistas, por un doble bombardeo israelí sobre el hospital Nasser, principal centro médico del sur de Gaza.
8

Doble bombardeo israelí deja 20 muertos, incluidos 4 periodistas, en hospital de Gaza

Sesión ordinaria del INE en noviembre de 2024.
9

Burócratas de élite, asesores y políticos se sirvieron del IFE-INE. Eso podría acabar

Julio César Chávez Jr. fue liberado de un penal en Sonora para enfrentar en libertad el juicio en su contra por su presunto vínculo con el Cártel de Sinaloa.
10

Chávez Jr. abandona penal de Hermosillo, Sonora, para enfrentar en libertad su juicio

Córdova, Krauze, Gálvez y más exigen Reforma Electoral bajo consenso; lanzan petición
11

Córdova, Krauze, Gálvez y más exigen Reforma Electoral bajo consenso; lanzan petición

El INAH compartió un video que captó por primera vez el avistamiento de un yaguarundi en la Zona Arqueológica de Xochicalco, en el estado de Morelos.
12

VIDEO ¬ Un yaguarundí es captado por primera vez en Zona Arqueológica de Xochicalco