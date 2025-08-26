Ahora los juzgadores electos debemos cumplir al pueblo: Celia Maya y Yasmín Esquivel

Redacción/SinEmbargo

25/08/2025 - 9:00 pm

Celia Maya, integrante del Consejo de la Judicatura Federal y Yasmín Esquivel, Ministra de la SCJN estuvieron de invitadas en Los Periodistas.

Artículos relacionados

"Tenemos un reto muy importante: responderle al pueblo de México", dijo Yasmín Esquivel, Ministra de la actual SCJN y Ministra electa para la Corte que está iniciar funciones. 

Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).- Ante la renovación de la actual Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN), que inicia funciones el próximo 1 de septiembre, Celia Maya, integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación y próxima presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, y la Ministra Yasmín Esquivel coincidieron en que los nuevos integrantes del Poder Judicial tienen el compromiso de atender las demandas de justicia con los mexicanos que los eligieron el pasado 1 de junio.

"Tenemos un reto muy importante, y yo lo dividiría en tres, uno de ellos es responderle al pueblo de México, responderle al pueblo de México de acuerdo a sus exigencias, una exigencia de justicia, de acabar con la corrupción, de acabar con el elitismo, con el influyentismo, con el amiguismo, con el nepotismo, en fin, con una serie de prácticas que indebidas se llevaron a cabo anteriormente", señaló Esquivel en un primer momento.

Celia Maya, por su parte, coincidió en el mismo sentido, al detallar que el pueblo de México espera que los ministros electos que están a días de iniciar funciones, resuelvan el problema de justicia en el país, ya que, agregó, hace años que no se escucha a la ciudadanía. “Lo que tenemos hoy que resolver es la justicia que se reclama real, cómo está la situación de la justicia en México, y el problema de la situación es que no se ha escuchado al pueblo”, dijo la integrante del aún Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación.

Existe el peligro de que la nueva SCJN que entrará en funciones en septiembre pueda formular una jurisprudencia distinta a la liberal y republicana.
"Nuestro país no se encuentra, al menos por el momento, padeciendo un régimen tiránico. No obstante, hay signos muy preocupantes que apuntan a que el Gobierno podría estar cayendo en la tentación tiránica de impedir la libre expresión de las ideas". Foto: SCJN / Cuartoscuro

La Ministra Esquivel ahondó que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (Inegi), los jueces del país están peor evaluados que, incluso, los policías de Tránsito, lo que refleja la poca confianza que la ciudadanía deposita en el actual Poder Judicial, por lo que el reto es que los mexicanos vuelvan a confiar en este ámbito". Los ministros que están saliendo tuvieron la gran oportunidad de autorreformarse, de autoevaluarse, de autocriticarse. Las cifras de Inegi señalan que los peores evaluados son los jueces sólo después de la policía de tránsito", dijo.

"Y no lo dice sólo el INEGI, quienes estuvimos estos 60 días intensos en campaña hemos visto como el pueblo, en las plazas, unidades habitacionales, pueblos, barrios, calles, en los mercados, nos decían ‘en México no hay justicia, esta justicia se vende al mejor postor’, nunca hubo una autorregulación o autocrítica por parte de los actuales integrantes del pleno de la Corte e incluso del Consejo de la Judicatura para poder autorregularse y autolimitarse", destacó Esquivel.

Lo anterior, al considerar que Norma Piña, Ministra presidenta de la actual SCJN, cometió algunos errores que dividieron a México y que fueron factores para la renovación del Poder Judicial. "Norma Piña desempeñó el cargo de presidenta en los dos últimos años y medio de esta Suprema Corte que concluye, sin duda alguna fue una presidencia errática, una presidencia que cometió errores políticos importantes y fundamentalmente genera un bloque opositor a la presidencia y a los proyectos de transformación de México, un bloque opositor a los otros dos poderes", dijo.

Por su parte, Maya señaló que el Tribunal de Disciplina Judicial tendrá la obligación de revisar la actuación de los juzgadores, quienes deberán cumplir con los mandatos dispuestos en la nueva Reforma Judicial. "El Tribunal de disciplina hoy tiene el compromiso de estar al pendiente que los jueces no se separen, que los jueces vayan por el buen camino", subrayó Maya, quien agregó que "aquí hay que entender que la reforma busca la eficiencia en la justicia, entonces, si no partimos de esa base no entendemos la reforma, lo que queríamos es darle respuesta al pueblo y esta sólo se puede hacer con eficiencia".

En tanto, Esquivel reiteró que este compromiso también contempla atender a grupos que históricamente han sido ignorados. "Hoy hay una exigencia de justicia en el pueblo de México, ese es un primer reto", señaló la Ministra, quien agregó que "el segundo de ellos es voltear a ver a los grupos vulnerables los grupos que históricamente han estado en condiciones de desventaja, de origen indígena, de discapacidad, de la tercera edad, grupos de niños, jóvenes, de mujeres".

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jaime García Chávez

Bartlett de nuevo a escena

"En la vida de Bartlett se combinan, y confunden delincuencia y política, simulación y traición, y una...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Con la 4T menos pobreza, más desigualdad

"La política salarial de los gobiernos de la 4T y los programas sociales contribuyeron significativamente a la...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

La selva negra

"Si siempre he sido un defensor del carácter epistémico de la ficción, no veo por qué debería...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Alejandro De la Garza

Posverdad a la mexicana: la verdad relativa, negociable, emocional

"La posverdad es impulsada por la polarización política, la fragmentación informativa y la crisis de confianza en...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

Acabados
Por Alejandro Páez Varela

Acabados

Los cambios en el Gabinete
Por Jorge Zepeda Patterson

Los cambios en el Gabinete

Jungla de rapiña
Por Muna D. Buchahin

Jungla de rapiña

Maquillaje alcohólico
Por Alejandro Calvillo

Maquillaje alcohólico

El proyecto que nunca fue “un peligro para México”
Por Héctor Alejandro Quintanar

El proyecto que nunca fue “un peligro para México”

Periodismo al servicio de la infamia
Por Pedro Mellado Rodríguez

Periodismo al servicio de la infamia

Los gachupines y AMLO
Por Fabrizio Mejía Madrid

Los gachupines y AMLO

¿De dónde viene la infelicidad?
Por Juan Carlos Monedero

¿De dónde viene la infelicidad?

El alquimista que hundió la pobreza
Por Mario Campa

El alquimista que hundió la pobreza

¿Somos libres o existe el destino?
Por Óscar de la Borbolla

¿Somos libres o existe el destino?

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Ricardo Salinas Pliego, presidente del conglomerado financiero, comercial y mediático Grupo Salinas, tiene una deuda de más de 74 mil mdp con el SAT.
1

Salinas Pliego demanda a AMLO. “Soy una voz incómoda para el régimen ‘morenarco’”

Ya es temporada de Chiles en nogada
2

¿Dónde comer Chiles en Nogada? Te compartimos tres propuestas deliciosas

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó por qué rechazó un regalo enviado por el exgobernador Ángel Aguirre Rivero durante su gira por Guerrero.
3

VIDEO ¬ "Ni lo conozco": Sheinbaum explica por qué rechazó el regalo de Ángel Aguirre

Trump despide a Lisa Cook, gobernadora de la Fed
4

Trump despide a Lisa Cook, gobernadora de la Fed, en ataque inédito al Banco Central

Norma Piña dejó un presupuesto para la próxima SCJN con una serie de privilegios que han sido empleados para atacar a los nuevos ministros, expuso Lenia Batres.
5

Piña quiso manchar a nuevos ministros, pidiéndoles privilegios presupuestales: Batres

ICE volvió a asestar otro golpe contra "Trump Burguer" al arrestar a Iyad Abuelhawa, cofundador de la sucursal de Texas.
6

El codueño de “Trump Burger” en Texas, migrante sin papeles, es detenido por el ICE

Trump amenazó con revocar los permisos de dos cadenas televisivas por los reportajes críticos de su Gobierno.
7

Trump amaga con revocar permisos a las cadenas NBC y ABC: "Amenazan a la democracia"

Si quieres solicitar la Beca Rita Cetina para estudiantes de preescolar, primaria o secundaria, te decimos qué documentos debes digitalizar para el trámite.
8

Beca Rita Cetina: ¡Conoce los documentos que necesitas digitalizar para el registro!

Juez aplaza audiencia de “El Mayo” Zambada a petición de la Fiscalía.
9

ENTREVISTA ¬ "El Mayo" morirá en prisión, los capos viejos no ayudan a EU: Mike Vigil

Los cambios en el Gabinete
10

Los cambios en el Gabinete

Renata Zarazúa hace historia en el US Open
11

La mexicana Renata Zarazúa hace historia en el US Open; vence a la número 6 del mundo

VERSUS Norma Piña
12

VERSUS ¬ Transparencia. Ese es el reto. Exhibir qué había; qué fue la Corte de Piña

La Conavi anunció que está por comenzar la segunda etapa del programa Vivienda para el Bienestar, la cual contempla visitas domiciliarias a preseleccionados.
13

Vivienda para el Bienestar: ¿Cuándo sabrás si fuiste preseleccionado? Anota la fecha

Claudia Sheinbaum afirmó que el capo deberá presentar pruebas de sus dichos, pero que no está preocupada por lo que "El Mayo" pueda decir en las cortes de EU.
14

Sheinbaum niega inquietud por lo que declare "El Mayo"; todo debe tener pruebas, dice

El ICE detuvo Kilmar Ábrego García, a quien procesará para su deportación a Uganda, luego de retornarlo de El Salvador tras una batalla legal.
15

El ICE detiene otra vez a Kilmar Ábrego García; lo procesará para deportarlo a Uganda

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Claudia Sheinbaum Pardo calificó como "un exceso" la sentencia del TEPJF que obliga a una ciudadana a disculparse públicamente con una Diputada federal del PT.
1

#PuntosYComas ¬ TEPJF avalará magistrados electos de Tribunal de Disciplina Judicial

Celia Maya, integrante del Consejo de la Judicatura Federal y Yasmín Esquivel, Ministra de la SCJN estuvieron de invitadas en Los Periodistas.
2

Ahora los juzgadores electos debemos cumplir al pueblo: Celia Maya y Yasmín Esquivel

Investigadores del IPN desarrollan una prueba rápida para detectar la leucemia linfoblástica infantil, la cual permitirá la detección temprana de la enfermedad.
3

Investigadores del IPN trabajan en prueba rápida para detectar la leucemia infantil

Trump despide a Lisa Cook, gobernadora de la Fed
4

Trump despide a Lisa Cook, gobernadora de la Fed, en ataque inédito al Banco Central

Si quieres solicitar la Beca Rita Cetina para estudiantes de preescolar, primaria o secundaria, te decimos qué documentos debes digitalizar para el trámite.
5

Beca Rita Cetina: ¡Conoce los documentos que necesitas digitalizar para el registro!

Renata Zarazúa hace historia en el US Open
6

La mexicana Renata Zarazúa hace historia en el US Open; vence a la número 6 del mundo

7

Claudia Sheinbaum arranca difusión de spots rumbo a su Primer Informe de Gobierno

Trump amenazó con revocar los permisos de dos cadenas televisivas por los reportajes críticos de su Gobierno.
8

Trump amaga con revocar permisos a las cadenas NBC y ABC: "Amenazan a la democracia"

VERSUS Norma Piña
9

VERSUS ¬ Transparencia. Ese es el reto. Exhibir qué había; qué fue la Corte de Piña

Juez aplaza audiencia de “El Mayo” Zambada a petición de la Fiscalía.
10

ENTREVISTA ¬ "El Mayo" morirá en prisión, los capos viejos no ayudan a EU: Mike Vigil

11

México monitorea arribo masivo de sargazo; se estima recolección de 100 mil toneladas

ICE volvió a asestar otro golpe contra "Trump Burguer" al arrestar a Iyad Abuelhawa, cofundador de la sucursal de Texas.
12

El codueño de “Trump Burger” en Texas, migrante sin papeles, es detenido por el ICE