Ahora los juzgadores electos debemos cumplir al pueblo: Celia Maya y Yasmín Esquivel

"Tenemos un reto muy importante: responderle al pueblo de México", dijo Yasmín Esquivel, Ministra de la actual SCJN y Ministra electa para la Corte que está iniciar funciones.

Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).- Ante la renovación de la actual Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN), que inicia funciones el próximo 1 de septiembre, Celia Maya, integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación y próxima presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, y la Ministra Yasmín Esquivel coincidieron en que los nuevos integrantes del Poder Judicial tienen el compromiso de atender las demandas de justicia con los mexicanos que los eligieron el pasado 1 de junio.

"Tenemos un reto muy importante, y yo lo dividiría en tres, uno de ellos es responderle al pueblo de México, responderle al pueblo de México de acuerdo a sus exigencias, una exigencia de justicia, de acabar con la corrupción, de acabar con el elitismo, con el influyentismo, con el amiguismo, con el nepotismo, en fin, con una serie de prácticas que indebidas se llevaron a cabo anteriormente", señaló Esquivel en un primer momento.

Celia Maya, por su parte, coincidió en el mismo sentido, al detallar que el pueblo de México espera que los ministros electos que están a días de iniciar funciones, resuelvan el problema de justicia en el país, ya que, agregó, hace años que no se escucha a la ciudadanía. “Lo que tenemos hoy que resolver es la justicia que se reclama real, cómo está la situación de la justicia en México, y el problema de la situación es que no se ha escuchado al pueblo”, dijo la integrante del aún Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación.

La Ministra Esquivel ahondó que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (Inegi), los jueces del país están peor evaluados que, incluso, los policías de Tránsito, lo que refleja la poca confianza que la ciudadanía deposita en el actual Poder Judicial, por lo que el reto es que los mexicanos vuelvan a confiar en este ámbito". Los ministros que están saliendo tuvieron la gran oportunidad de autorreformarse, de autoevaluarse, de autocriticarse. Las cifras de Inegi señalan que los peores evaluados son los jueces sólo después de la policía de tránsito", dijo.

"Y no lo dice sólo el INEGI, quienes estuvimos estos 60 días intensos en campaña hemos visto como el pueblo, en las plazas, unidades habitacionales, pueblos, barrios, calles, en los mercados, nos decían ‘en México no hay justicia, esta justicia se vende al mejor postor’, nunca hubo una autorregulación o autocrítica por parte de los actuales integrantes del pleno de la Corte e incluso del Consejo de la Judicatura para poder autorregularse y autolimitarse", destacó Esquivel.

Lo anterior, al considerar que Norma Piña, Ministra presidenta de la actual SCJN, cometió algunos errores que dividieron a México y que fueron factores para la renovación del Poder Judicial. "Norma Piña desempeñó el cargo de presidenta en los dos últimos años y medio de esta Suprema Corte que concluye, sin duda alguna fue una presidencia errática, una presidencia que cometió errores políticos importantes y fundamentalmente genera un bloque opositor a la presidencia y a los proyectos de transformación de México, un bloque opositor a los otros dos poderes", dijo.

Por su parte, Maya señaló que el Tribunal de Disciplina Judicial tendrá la obligación de revisar la actuación de los juzgadores, quienes deberán cumplir con los mandatos dispuestos en la nueva Reforma Judicial. "El Tribunal de disciplina hoy tiene el compromiso de estar al pendiente que los jueces no se separen, que los jueces vayan por el buen camino", subrayó Maya, quien agregó que "aquí hay que entender que la reforma busca la eficiencia en la justicia, entonces, si no partimos de esa base no entendemos la reforma, lo que queríamos es darle respuesta al pueblo y esta sólo se puede hacer con eficiencia".