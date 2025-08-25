"El Chalamán", operador del CJNG y familiar de "El Mencho", es capturado en Colima

José Luis Sánchez Valencia, alias "El Chalamán", es un operador del CJNG requerido por Estados Unidos.

Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).- Las autoridades federales detuvieron este lunes en Colima a José Luis Sánchez Valencia, alias "El Chalamán", presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y familiar de Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como "El Mencho", líder de la organización criminal.

El arresto se efectuó en cumplimiento de una orden de detención provisional con fines de extradición solicitada por el Gobierno de Estados Unidos (EU), debido a que "El Chalamán" enfrenta acusaciones por delitos contra la salud y asociación delictuosa.

De acuerdo con los reportes, la operación se realizó en la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez, donde se desplegó un dispositivo de seguridad encabezado por elementos de la Secretaría de Marina (Marina), de la Fiscalía General de la República (FGR), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), y de la Guardia Nacional (GN).

Sin embargo, fue en las inmediaciones de la avenida Benito Juárez donde los agentes de seguridad detectaron a un individuo que coincidía con los reportes de inteligencia y, tras corroborar su identidad, ejecutaron la orden de detención provisional emitida en su contra.

Las instituciones que participaron en el operativo señalaron que la captura fue posible gracias al intercambio de información y a las labores de investigación que permitieron ubicar la zona de movilidad del presunto operador delictivo.

Posteriormente, al detenido se le notificaron sus derechos de Ley y fue trasladado ante la autoridad competente para dar inicio a los trámites correspondientes a su proceso legal.

En un comunicado oficial, el Gabinete de Seguridad resaltó que Sánchez Valencia es considerado como uno de los principales operadores del CJNG, organización delictiva señalada como generadora de violencia en distintas regiones del país.

A raíz de su detención, las autoridades reiteraron su compromiso de mantener acciones conjuntas para aprehender a personas vinculadas con actividades criminales y fortalecer la seguridad de la República Mexicana.