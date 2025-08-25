CSP descarta fractura en Morena tras dichos de Noroña; no hablé de división: Senador

Redacción/SinEmbargo

25/08/2025 - 2:06 pm

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) descartó que haya una posible fractura en Morena y la 4T después de las declaraciones de Gerardo Fernández Noroña.

El mismo Noroña negó que él haya hablado de fractura en Morena y acusó una campaña en su contra, luego de las declaraciones de Sheinbaum donde fue tajante al rechazar cualquier división en el movimiento.

Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) descartó este lunes que haya una posible fractura en Morena y la Cuarta Transformación (4T) después de las declaraciones del presidente del Senado, el también morenista Gerardo Fernández Noroña, quien señaló que la oposición "fuerte" saldrá del interior del partido guinda, debido a que es un movimiento muy amplio.

Cuestionada sobre si estaba de acuerdo con Noroña, Sheinbaum Pardo dijo contundente: "No, no coincido. Para nada. Hay mucha unidad en nuestro movimiento. No coincido en nada de lo que dijo".

Sobre sus inquietudes dentro de Morena por una posible ruptura, CSP fue igual de categórica: "Tampoco, en nuestro movimiento hay libertad, cada quien tiene opinión. En mi caso no coincido con la declaración. Mucha unidad. Lo que al final nos interesa no es algo personal, es el bienestar del pueblo de México".

Fernández Noroña señaló que Morena, al ser un movimiento muy amplio, podría generar su propia oposición.
Fernández Noroña señaló que Morena, al ser un movimiento muy amplio, podría generar su propia oposición. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro

Y es que el Senador Fernández Noroña dijo en una entrevista con el diario La Razón que la oposición actual en México "va a desaparecer". "Yo no les veo, al PRI y al PAN, camino. Movimiento Ciudadano ha venido aprovechando y ha ido avanzando, ahí, calladito; pero representa en esencia lo mismo. La oposición fuerte —espero que para eso falte mucho y tarde mucho en suceder— va a salir de dentro de nuestro movimiento", indicó.

Luego de las declaraciones de la Presidenta Sheinbaum este lunes en Palacio Nacional, el mismo Fernández Noroña respondió en redes sociales. "Yo tampoco coincido con lo que dicen que dije. Cuidado, te están usando para una campaña de intriga en mi contra", le dijo a la mandataria en una publicación de X, antes llamada Twitter.

Más tarde, Noroña publicó: "Enésima campaña en mi contra. La pregunta hecha a la compañera Presidenta Claudia Sheinbaum está hecha fuera de contexto y con absoluta mala fe. Nunca hablé de división en Morena. Son muy intrigantes".

Además, el Senador publicó una foto acompañando a Sheinbaum en la celebración del centenario del Banco de México (Banxico), donde ambos se mostraron cordiales y sonrientes a pesar de las declaraciones en Palacio Nacional. "Nunca dije lo que dicen que dije", se defendió.

Hace un par de semanas, Sheinbaum ya había descartado una fractura en Morena, en esa ocasión por la Reforma Electoral que promueve la Presidencia, y que contará con la discusión de todos los Poderes y de la ciudadanía, así como de la oposición.

"Hay que cuidarnos para evitar que no haya una disputa interna, que es lo que podría hacerle daño a nuestro movimiento. No es que por estas reformas vaya a ocurrir, sino más bien hay que procurar todos que no haya disputas internas que lleven a una división", comentó el 6 de agosto pasado.

Noroña y Sheinbaum se mostraron sonrientes y cercanos en el festejo del centenario del Banxico.
Noroña y Sheinbaum se mostraron sonrientes y cercanos en el festejo del centenario del Banxico. Foto: Captura de pantalla

Y es que el mismo Fernández Noroña había reconocido un par de días antes que dentro de la llamada Cuarta Transformación hay "fuego amigo" por diferencias entre sus integrantes, aunque afirmó que no son irreconciliables, tal y como había planteado antes el Diputado Ricardo Monreal.

"La verdad es que hay una ofensiva no sólo de la derecha, no sólo de los medios, también hay un 'golpeteo' interno y es delicado porque la unidad es muy importante", sostuvo Noroña en conferencia de prensa al rechazar posibles cambios en las dirigencias de Morena en ambas cámaras del Congreso.

Al ser cuestionado reiteradamente sobre su posicionamiento de la Reforma Electoral, Noroña subrayó que no participará activamente en esa discusión, ya que su posición es pública desde hace tiempo y no desea ser blanco de ataques.

“Yo estoy de acuerdo en que las minorías sean representadas, que se respete la pluralidad en el país y estoy de acuerdo con que se haga una reforma que fortalezca todas esas cosas. Me dicen que la desaparición de los pluris va a fortalecer esas cosas, muy bien, entonces lo apoyo”, concluyó.

Monreal Ávila había mencionado mediante un video en sus redes sociales que podrían existir fracturas insalvables en la 4T, pues algunos legisladores no estarían de acuerdo con los cambios propuestos para el sistema electoral y con algunas prohibiciones ya aprobadas, como del nepotismo que Morena decidió aplicar para 2027.

"Es una etapa, a las reformas que ya se han presentado y aprobado, como la no reelección y el nepotismo, que a pesar de que aplican en 2030, en el caso de Morena ha decidido aplicarlas a partir de 2027, será una etapa muy importante de disputa interna insalvable, en la que, por la fuerza de Morena, por la representatividad mayoritaria, será el partido que sufra más dificultades para mantener la unidad. Ya desde ahora se presentan, en la lucha anticipada por lograr ser candidatos o candidatas a Gobernadores o Gobernadoras", apuntó Monreal.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

