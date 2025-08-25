¿Olvidaste tu usuario o contraseña de la Llave Mx? Recupéralos así para sacar tu beca

Si planeas solicitar la Beca Universal Rita Cetina o la Beca Universal Benito Juárez en septiembre, es indispensable contar con una cuenta activa en Llave Mx.

Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).- La plataforma Llave Mx es el acceso único para realizar trámites digitales con diversas dependencias del Gobierno de México, incluyendo todos los que tienen que ver con las Becas para el Bienestar.

Si ya tienes una cuenta, es fundamental que conserves tu usuario y contraseña en un lugar seguro. En caso de haberlos olvidado, puedes recuperarlos sin intermediarios y sin costo alguno.

A continuación, te compartimos las instrucciones oficiales publicadas por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez:

Estudiantes de secundaria y de Media Superior en escuelas públicas: el próximo ciclo escolar iniciarán los periodos de registro a las becas #RitaCetina y #BenitoJuárez. ¡Prepárate desde ahora y crea tu #LlaveMX! 🔗 Da clic aquí para conocer cómo hacerlo: https://t.co/OzxpVCvBPf pic.twitter.com/KxBGMinG0w — Julio León (@Julio_LeonT) August 20, 2025

¿Cómo recuperar tu usuario?

Si no recuerdas el usuario con el que accedes a la Llave Mx, puedes consultarlo directamente en el portal oficial.

Ingresa a llave.gob.mx. Da clic en "¿Olvidé mi usuario?". Escribe tu CURP y selecciona "Consultar". Si la CURP es válida, el sistema mostrará una pista de los medios de contacto que registraste. Esa pista te ayudará a identificar tu usuario.

¿Cómo recuperar tu contraseña?

En caso de que hayas olvidado tu contraseña, el sistema te permite restablecerla de forma segura. Asegúrate de tener acceso al correo que registraste y sigue estas instrucciones:

Ingresa a llave.gob.mx. Da clic en "¿Olvidé mi contraseña?". Escribe el correo electrónico que registraste en tu cuenta. Recibirás un enlace para crear una nueva contraseña. La nueva contraseña debe tener al menos ocho caracteres, incluyendo una letra mayúscula, una minúscula y un número. Da clic en "Generar" y listo: ya puedes ingresar con tu nueva contraseña.