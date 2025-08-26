VERSUS ¬ Transparencia. Ese es el reto. Exhibir qué había; qué fue la Corte de Piña

Ana Lilia, Alina, Perla y Alejandro

25/08/2025 - 6:01 pm

Artículos relacionados

En esta entrega de VERSUS se habló sobre el papel que desempeñó Norma Piña como presidenta de la Corte, su papel como una abierta opositora a la llamada Cuarta Transformación y el legado que deja. ¿Cómo será recordada?

Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).- Norma Lucía Piña Hernández, Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), será recordada como una mujer que sirvió a las grandes élites y defendió sus intereses por encima de los de la sociedad, además de posicionarse como una de las principales figuras de la oposición, sostuvieron los periodistas Ana Lilia Pérez, Alina Duarte, Perla Velázquez y Alejandro Páez.

"Cuando Norma Piña llega a la Corte, recordarán que algo que lo que se destacaba era la llegada de una mujer por primera vez a presidir ese poder, en los 200 años del México independiente nunca una mujer había presidido la Corte. Pronto genera un desencanto porque deja perder esa oportunidad de acompañar en un proceso de transformación en el país en pro del interés público y pronto se muestra que ha sido cooptada por intereses particulares de los peores intereses de este país", mencionó Ana Lilia Pérez.

La académica y periodista señaló que esta postura de Norma Piña llevó a la Corte a su fin, pues hasta sus últimos días defendió a los grupos de poder en México y a los peores intereses.

"Sin duda Norma Piña se convierte en quien sepulta a esta Corte que se va con una historia tan desprestigiada por el actual de ellos mismo y por la conducta misma de Norma Piña. Ella planteó en su último discurso que la historia la juzgara, pero mas bien la historia la ha juzgado ya. La historia que deja es de una Corte totalmente desprestigiada, una Corte que servía a los ricos, una Corte neoliberal que tuvo un uso faccioso para los peores intereses de esta país".

Por su parte, Alina Duarte señaló que esta oposición que encontró el Gobierno federal en el Poder Judicial ayudó a que la sociedad pusiera atención y se produjera un debate popular en torno a la noción de justicia en este país.

"Ya se abrió un nuevo periodo del Poder Judicial que había estado caracterizado por responder a los intereses de unos cuantos, por estar alejados a los temas de agua, educación, salud, vivienda. Además, en esta transición, las decisiones de la Corte se hicieron cada vez más públicas, vivimos esa transición en tiempo real. Al inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador ni siquiera sabíamos los nombres de los jueces y de repente se abrió el debate público, quiénes son, qué hacen, se les nombró de mil maneras".

Asimismo, la periodista criticó el último mensaje de Norma Piña al frente de la Corte en donde dejó “al escrutinio de la historia” su trabajo.

"Ahora viene Norma Piña en esta hipocresía, descaro, con este cinismo con el que se despide diciendo ‘la historia nos juzgará, cuando en realidad retoma esta frase histórica de Salvador Allende, y ahora viene Norma Piña que representa todo lo contrario al bienestar social y viene a hablar de esa historia que presuntamente la habrá de juzgar. Ya se le juzgó, ya se quedó en los libros de historia los excesos de la Corte".

A lo largo de casi 30 años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación actuó en favor de las élites políticas, económicas, mediáticas e intelectuales con decisiones polémicas que condujeron a su desprestigio y que la colocaron como una institución insensible y corrupta.

El pasado 19 de agosto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó su última sesión del pleno. Al inicio de la reunión, la Ministra presidenta, Norma Piña, aclaró que la sesión extraordinaria fue convocada únicamente para resolver asuntos electorales, con el fin de evitar especulaciones. Entre los temas abordados destacó la validación de la elección de dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Norma Piña, la última presidenta de la Corte que sirvió al periodo neoliberal, dijo que “el trabajo de cada uno es la mejor voz y lo que hace cada uno en la labor cotidiana por la justicia es nuestro legado. La congruencia, la ética, el trabajo, la perseverancia, la excelencia, la honradez, y la dignidad son y serán la mejor carta de presentación ante el escrutinio de la historia”.

En tanto, Alejandro Páez afirmó que Norma Piña pasará a la historia de nuestro país como la última defensa del conservadurismo mas rancio.

"Norma piña intenta sorprender a quien no se puede sorprender que es la gente, la gente misma decidió que ella ya se iba y la gente misma fue la que decidió juzgarla y a partir de ahí pierde el cargo. Norma Piña pasa a la historia como la última barrera, la última defensa del conservadurismo mas rancio, mas corrupto de esa Corte, la última gran resistencia".

El periodista y escritor indicó que era válido que Norma Piña no coincidiera con las ideas que promueven la 4T, sin embargo, recalcó que esto no le permitía convertirse en partido político de oposición.

"Ella intenta hacerse pasar por héroe, intenta que la vean como alguien que puso resistencia en ese último tramo donde todavía la República existía, porque acuérdense ustedes, ya no vivimos en una República. Es casi una mala broma de Norma Piña porque se pudo haber hecho de manera mas digna, tiene derecho a resistirse, pero no a convertirse en partido político. Ella lo que hace es utilizar recursos públicos para convertir al Poder Judicial en una trinchera del conservadurismo".

Finalmente, Perla Velázquez señaló que son varios logros que se dan con el fin de esta Corte, el principal, el exhibir los lujos y los intereses a los que servía.

"Al final, cuando estamos despidiendo esta Corte neoliberal nos damos cuenta que Norma Lucía Piña Hernández cumplió su propósito, que fue exhibir todos los lujos, exhibir todo lo que estaba pasando dentro de este Poder Judicial y hacerle ver a la gente que estas cambios de la 4T a quien están favoreciendo es a la sociedad".

La comunicadora lamentó que Norma Piña no haya aprovechado su posición, como la Primera mujer en la historia al frente de la Corte, para dejar un legado positivo.

"Cuando llega Norma Piña a la presidencia de la Corte en 2023 hablábamos de que una mujer estaba rompiendo el techo de cristal y hablábamos también de la importancia que mujeres ocuparan estos espacios, pero se necesitan con mujeres con convicciones, con convicciones que están marcadas y vayan para el pueblo, la ciudadanía. Norma Piña, pese a que es mujer, sí tenía intereses muy marcados".

Ana Lilia, Alina, Perla y Alejandro

Ana Lilia, Alina, Perla y Alejandro

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jaime García Chávez

Bartlett de nuevo a escena

"En la vida de Bartlett se combinan, y confunden delincuencia y política, simulación y traición, y una...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Con la 4T menos pobreza, más desigualdad

"La política salarial de los gobiernos de la 4T y los programas sociales contribuyeron significativamente a la...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

La selva negra

"Si siempre he sido un defensor del carácter epistémico de la ficción, no veo por qué debería...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Alejandro De la Garza

Posverdad a la mexicana: la verdad relativa, negociable, emocional

"La posverdad es impulsada por la polarización política, la fragmentación informativa y la crisis de confianza en...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

Acabados
Por Alejandro Páez Varela

Acabados

Los cambios en el Gabinete
Por Jorge Zepeda Patterson

Los cambios en el Gabinete

Jungla de rapiña
Por Muna D. Buchahin

Jungla de rapiña

Maquillaje alcohólico
Por Alejandro Calvillo

Maquillaje alcohólico

El proyecto que nunca fue “un peligro para México”
Por Héctor Alejandro Quintanar

El proyecto que nunca fue “un peligro para México”

Periodismo al servicio de la infamia
Por Pedro Mellado Rodríguez

Periodismo al servicio de la infamia

Los gachupines y AMLO
Por Fabrizio Mejía Madrid

Los gachupines y AMLO

¿De dónde viene la infelicidad?
Por Juan Carlos Monedero

¿De dónde viene la infelicidad?

El alquimista que hundió la pobreza
Por Mario Campa

El alquimista que hundió la pobreza

¿Somos libres o existe el destino?
Por Óscar de la Borbolla

¿Somos libres o existe el destino?

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Ricardo Salinas Pliego, presidente del conglomerado financiero, comercial y mediático Grupo Salinas, tiene una deuda de más de 74 mil mdp con el SAT.
1

Salinas Pliego demanda a AMLO. “Soy una voz incómoda para el régimen ‘morenarco’”

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó por qué rechazó un regalo enviado por el exgobernador Ángel Aguirre Rivero durante su gira por Guerrero.
2

VIDEO ¬ "Ni lo conozco": Sheinbaum explica por qué rechazó el regalo de Ángel Aguirre

Ya es temporada de Chiles en nogada
3

¿Dónde comer Chiles en Nogada? Te compartimos tres propuestas deliciosas

Norma Piña dejó un presupuesto para la próxima SCJN con una serie de privilegios que han sido empleados para atacar a los nuevos ministros, expuso Lenia Batres.
4

Piña quiso manchar a nuevos ministros, pidiéndoles privilegios presupuestales: Batres

ICE volvió a asestar otro golpe contra "Trump Burguer" al arrestar a Iyad Abuelhawa, cofundador de la sucursal de Texas.
5

El codueño de “Trump Burger” en Texas, migrante sin papeles, es detenido por el ICE

El ICE detuvo Kilmar Ábrego García, a quien procesará para su deportación a Uganda, luego de retornarlo de El Salvador tras una batalla legal.
6

El ICE detiene otra vez a Kilmar Ábrego García; lo procesará para deportarlo a Uganda

Juez aplaza audiencia de “El Mayo” Zambada a petición de la Fiscalía.
7

ENTREVISTA ¬ "El Mayo" morirá en prisión, los capos viejos no ayudan a EU: Mike Vigil

El reinado del narcotráfico de Ismael "El Mayo" Zambada tuvo su estocada, luego de que el líder del Cártel de Sinaloa cambiara su declaración a “culpable”.
8

Soborné a políticos y militares, dice “El Mayo”. Se declara culpable de narcotráfico

La SSC-CdMx informó que un recién nacido fue encontrado al interior de un sanitario público de la estación UAM-I, perteneciente a la Línea 8 del Metro.
9

VIDEO ¬ La SSC-CdMx halla a un recién nacido abandonado en sanitarios del Metro UAM-I

La Conavi anunció que está por comenzar la segunda etapa del programa Vivienda para el Bienestar, la cual contempla visitas domiciliarias a preseleccionados.
10

Vivienda para el Bienestar: ¿Cuándo sabrás si fuiste preseleccionado? Anota la fecha

Claudia Sheinbaum descartó que se vaya a solicitar el desafuero de la Senadora panista Lilly Téllez, luego de los comentarios que hizo en la cadena Fox News.
11

Lilly Téllez no tiene por qué victimizarse: Sheinbaum; no se pedirá desafuero, afirma

Las autoridades federales detuvieron en Colima a José Luis Sánchez Valencia, alias "El Chalamán", presunto integrante del CJNG y familiar de "El Mencho".
12

"El Chalamán", operador del CJNG y familiar de "El Mencho", es capturado en Colima

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) descartó que haya una posible fractura en Morena y la 4T después de las declaraciones de Gerardo Fernández Noroña.
13

La Presidenta no coincide con Noroña en que una “división interna” amenace a Morena

Ismael "El Mayo" Zambada, cofundador y líder del Cártel de Sinaloa, pasará el resto de su vida en una prisión de EU , informó la Fiscal Pamela Bondi.
14

"El Mayo" morirá en prisión: Pam Bondi; "su reinado del terror llegó a su fin", dice

El INAH compartió un video que captó por primera vez el avistamiento de un yaguarundi en la Zona Arqueológica de Xochicalco, en el estado de Morelos.
15

VIDEO ¬ Un yaguarundí es captado por primera vez en Zona Arqueológica de Xochicalco

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

Claudia Sheinbaum arranca difusión de spots rumbo a su Primer Informe de Gobierno

Trump amenazó con revocar los permisos de dos cadenas televisivas por los reportajes críticos de su Gobierno.
2

Trump amaga con revocar permisos a las cadenas NBC y ABC: "Amenazan a la democracia"

VERSUS Norma Piña
3

VERSUS ¬ Transparencia. Ese es el reto. Exhibir qué había; qué fue la Corte de Piña

Juez aplaza audiencia de “El Mayo” Zambada a petición de la Fiscalía.
4

ENTREVISTA ¬ "El Mayo" morirá en prisión, los capos viejos no ayudan a EU: Mike Vigil

5

México monitorea arribo masivo de sargazo; se estima recolección de 100 mil toneladas

ICE volvió a asestar otro golpe contra "Trump Burguer" al arrestar a Iyad Abuelhawa, cofundador de la sucursal de Texas.
6

El codueño de “Trump Burger” en Texas, migrante sin papeles, es detenido por el ICE

Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado; Edgar Amador, Secretario de Hacienda; Claudia Sheinbaum, Presidenta de México; Victoria Rodríguez Ceja, Gobernadora del Banxico; Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Gobernación; y Sergio Luna, presidente de la Cámara de Diputados, durante el festejo del centenario del Banco de México.
7

CSP pide a Banxico dar créditos accesibles y digitalización para los más vulnerables

La SSC-CdMx informó que un recién nacido fue encontrado al interior de un sanitario público de la estación UAM-I, perteneciente a la Línea 8 del Metro.
8

VIDEO ¬ La SSC-CdMx halla a un recién nacido abandonado en sanitarios del Metro UAM-I

Las autoridades federales detuvieron en Colima a José Luis Sánchez Valencia, alias "El Chalamán", presunto integrante del CJNG y familiar de "El Mencho".
9

"El Chalamán", operador del CJNG y familiar de "El Mencho", es capturado en Colima

El ICE detuvo Kilmar Ábrego García, a quien procesará para su deportación a Uganda, luego de retornarlo de El Salvador tras una batalla legal.
10

El ICE detiene otra vez a Kilmar Ábrego García; lo procesará para deportarlo a Uganda

Ismael "El Mayo" Zambada, cofundador y líder del Cártel de Sinaloa, pasará el resto de su vida en una prisión de EU , informó la Fiscal Pamela Bondi.
11

"El Mayo" morirá en prisión: Pam Bondi; "su reinado del terror llegó a su fin", dice

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evitó pronunciarse este lunes sobre la salida de Julio César Chávez Jr. de un penal en Hermosillo, Sonora, para enfrentar en libertad el juicio en su contra por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
12

"Fue lo que decidió el Juez", dice Claudia sobre liberación de Julio César Chávez Jr.