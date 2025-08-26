VERSUS ¬ Transparencia. Ese es el reto. Exhibir qué había; qué fue la Corte de Piña

En esta entrega de VERSUS se habló sobre el papel que desempeñó Norma Piña como presidenta de la Corte, su papel como una abierta opositora a la llamada Cuarta Transformación y el legado que deja. ¿Cómo será recordada?

Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).- Norma Lucía Piña Hernández, Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), será recordada como una mujer que sirvió a las grandes élites y defendió sus intereses por encima de los de la sociedad, además de posicionarse como una de las principales figuras de la oposición, sostuvieron los periodistas Ana Lilia Pérez, Alina Duarte, Perla Velázquez y Alejandro Páez.

"Cuando Norma Piña llega a la Corte, recordarán que algo que lo que se destacaba era la llegada de una mujer por primera vez a presidir ese poder, en los 200 años del México independiente nunca una mujer había presidido la Corte. Pronto genera un desencanto porque deja perder esa oportunidad de acompañar en un proceso de transformación en el país en pro del interés público y pronto se muestra que ha sido cooptada por intereses particulares de los peores intereses de este país", mencionó Ana Lilia Pérez.

La académica y periodista señaló que esta postura de Norma Piña llevó a la Corte a su fin, pues hasta sus últimos días defendió a los grupos de poder en México y a los peores intereses.

"Sin duda Norma Piña se convierte en quien sepulta a esta Corte que se va con una historia tan desprestigiada por el actual de ellos mismo y por la conducta misma de Norma Piña. Ella planteó en su último discurso que la historia la juzgara, pero mas bien la historia la ha juzgado ya. La historia que deja es de una Corte totalmente desprestigiada, una Corte que servía a los ricos, una Corte neoliberal que tuvo un uso faccioso para los peores intereses de esta país".

Por su parte, Alina Duarte señaló que esta oposición que encontró el Gobierno federal en el Poder Judicial ayudó a que la sociedad pusiera atención y se produjera un debate popular en torno a la noción de justicia en este país.

"Ya se abrió un nuevo periodo del Poder Judicial que había estado caracterizado por responder a los intereses de unos cuantos, por estar alejados a los temas de agua, educación, salud, vivienda. Además, en esta transición, las decisiones de la Corte se hicieron cada vez más públicas, vivimos esa transición en tiempo real. Al inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador ni siquiera sabíamos los nombres de los jueces y de repente se abrió el debate público, quiénes son, qué hacen, se les nombró de mil maneras".

Asimismo, la periodista criticó el último mensaje de Norma Piña al frente de la Corte en donde dejó “al escrutinio de la historia” su trabajo.

"Ahora viene Norma Piña en esta hipocresía, descaro, con este cinismo con el que se despide diciendo ‘la historia nos juzgará, cuando en realidad retoma esta frase histórica de Salvador Allende, y ahora viene Norma Piña que representa todo lo contrario al bienestar social y viene a hablar de esa historia que presuntamente la habrá de juzgar. Ya se le juzgó, ya se quedó en los libros de historia los excesos de la Corte".

A lo largo de casi 30 años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación actuó en favor de las élites políticas, económicas, mediáticas e intelectuales con decisiones polémicas que condujeron a su desprestigio y que la colocaron como una institución insensible y corrupta.

El pasado 19 de agosto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó su última sesión del pleno. Al inicio de la reunión, la Ministra presidenta, Norma Piña, aclaró que la sesión extraordinaria fue convocada únicamente para resolver asuntos electorales, con el fin de evitar especulaciones. Entre los temas abordados destacó la validación de la elección de dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Norma Piña, la última presidenta de la Corte que sirvió al periodo neoliberal, dijo que “el trabajo de cada uno es la mejor voz y lo que hace cada uno en la labor cotidiana por la justicia es nuestro legado. La congruencia, la ética, el trabajo, la perseverancia, la excelencia, la honradez, y la dignidad son y serán la mejor carta de presentación ante el escrutinio de la historia”.

⚖️ "La excelencia, la honradez y la dignidad son y serán la mejor carta de presentación ante el escrutinio de la historia”: Norma Lucía Piña Hernández, ministra presidenta de #LaCorte. Aquí su mensaje completo, al concluir la sesión extraordinaria del Pleno 👇 pic.twitter.com/DjAs0Usrw4 — Suprema Corte (@SCJN) August 19, 2025

En tanto, Alejandro Páez afirmó que Norma Piña pasará a la historia de nuestro país como la última defensa del conservadurismo mas rancio.

"Norma piña intenta sorprender a quien no se puede sorprender que es la gente, la gente misma decidió que ella ya se iba y la gente misma fue la que decidió juzgarla y a partir de ahí pierde el cargo. Norma Piña pasa a la historia como la última barrera, la última defensa del conservadurismo mas rancio, mas corrupto de esa Corte, la última gran resistencia".

El periodista y escritor indicó que era válido que Norma Piña no coincidiera con las ideas que promueven la 4T, sin embargo, recalcó que esto no le permitía convertirse en partido político de oposición.

"Ella intenta hacerse pasar por héroe, intenta que la vean como alguien que puso resistencia en ese último tramo donde todavía la República existía, porque acuérdense ustedes, ya no vivimos en una República. Es casi una mala broma de Norma Piña porque se pudo haber hecho de manera mas digna, tiene derecho a resistirse, pero no a convertirse en partido político. Ella lo que hace es utilizar recursos públicos para convertir al Poder Judicial en una trinchera del conservadurismo".

Finalmente, Perla Velázquez señaló que son varios logros que se dan con el fin de esta Corte, el principal, el exhibir los lujos y los intereses a los que servía.

"Al final, cuando estamos despidiendo esta Corte neoliberal nos damos cuenta que Norma Lucía Piña Hernández cumplió su propósito, que fue exhibir todos los lujos, exhibir todo lo que estaba pasando dentro de este Poder Judicial y hacerle ver a la gente que estas cambios de la 4T a quien están favoreciendo es a la sociedad".

La comunicadora lamentó que Norma Piña no haya aprovechado su posición, como la Primera mujer en la historia al frente de la Corte, para dejar un legado positivo.

"Cuando llega Norma Piña a la presidencia de la Corte en 2023 hablábamos de que una mujer estaba rompiendo el techo de cristal y hablábamos también de la importancia que mujeres ocuparan estos espacios, pero se necesitan con mujeres con convicciones, con convicciones que están marcadas y vayan para el pueblo, la ciudadanía. Norma Piña, pese a que es mujer, sí tenía intereses muy marcados".