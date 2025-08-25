VIDEO ¬ La SSC-CdMx halla a un recién nacido abandonado en sanitarios del Metro UAM-I

Redacción/SinEmbargo

25/08/2025 - 4:23 pm

La SSC-CdMx informó que un recién nacido fue encontrado al interior de un sanitario público de la estación UAM-I, perteneciente a la Línea 8 del Metro.

Los policías capitalinos hallaron este lunes a un recién nacido abandonado en los sanitarios de la estación UAM-I del Metro; el menor fue trasladado a un hospital.

Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) informó este lunes que un recién nacido fue encontrado en presunto estado de abandono al interior de un sanitario público de la estación UAM-I, perteneciente a la Línea 8 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

De acuerdo con el reporte oficial, los efectivos realizaban un recorrido de vigilancia en la colonia Barrio San Miguel, de la Alcaldía Iztapalapa, cuando operadores del Centro de Comando y Control (C2) Oriente detectaron, a través de las cámaras, el llanto de un bebé en el área de sanitarios. Con ello, dieron aviso inmediato a los elementos en campo.

Los policías se trasladaron al lugar y, al ingresar al área de baños públicos de la estación, localizaron sobre el piso a un recién nacido envuelto en una cobija. De este modo, resguardaron al menor para garantizar su seguridad.

Posteriormente, un policía lo envolvió con su chamarra y rápidamente, a bordo de una patrulla, lo trasladaron a un hospital para que recibiera la atención médica especializada que requiere.

La institución confirmó que el recién nacido fue ingresado a un hospital de la zona, donde personal de salud verificó sus condiciones físicas y le proporcionó los cuidados necesarios tras el rescate.

A raíz del encuentro, la SSC precisó que el caso fue notificado al agente del Ministerio Público para la investigación correspondiente y establecer las medidas de resguardo que permitan garantizar la protección del menor.

De manera paralela, se lleva a cabo el análisis de las cámaras de videovigilancia de la estación UAM-I y de sus inmediaciones con el objetivo de identificar a los posibles responsables del abandono.

