Ana Lilia Pérez

Adiós a la Corte que quería acabar con CFE

"La estrategia de debilitamiento y desmantelamiento de CFE arrancó desde el Gobierno de Carlos Salinas, a la que dio continuidad Zedillo; ambos, en detrimento de la Constitución, empezaron a entregar a algunos industriales, empresas mineras, acereras, cementeras, y otras, las primeras autorizaciones para que produjeran su electricidad, restándole a la CFE ese mercado".

Ana Lilia Pérez

26/08/2025 - 12:04 am

https://www.youtube.com/watch?v=h1m7z6xfBG4

Dos hechos históricos colocan a la Corte y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la discusión pública por estos días: la desprestigiada Corte de Zedillo que se va, porque la nueva composición, la de las y los ministros electos en un modelo de votación inédito: mediante el voto directo de la ciudadanía, asumirán el cargo el 1 de septiembre próximo; y, desde otro ámbito, recientemente el Gobierno federal anunció una inversión histórica para la CFE, para la modernización y ampliación de las líneas de transmisión de electricidad, como parte del fortalecimiento del sector público.

Relacionar uno y otro ámbito, es porque en los tiempos en que desde el Gobierno federal prianista, cuando se aplicaba el neoliberal plan de desmantelamiento y privatización de las empresas públicas, fue desde esa Corte neoliberal –la que creó Zedillo hace 30 años– desde donde se favoreció a los privados y empresas extranjeras que se servían de la infraestructura de la CFE, que recibían subsidios y todo tipo de privilegios para capitalizar sus empresas y arrebatarle a la CFE el mercado de la electricidad.

Fueron los integrantes de esa Corte neoliberal quienes convalidaron y ayudaron a los presidentes que pretendieron acabar con la paraestatal que había sido creada por el Presidente Lázaro Cárdenas.

Premonitoriamente, ya en 1960 lo había advertido el Presidente López Mateos cuando en su poderoso mensaje del 27 de septiembre anunciaba la nacionalización de la industria eléctrica. En su mensaje habló de esos “malos mexicanos” que intentarían entregar los recursos energéticos, los cuales, además de ser un bien público, contribuyen a la soberanía y seguridad nacional.

Vale la pena recordar lo que dijo López Mateos, cuando anunció la nacionalización de la industria eléctrica:

“Les devuelvo la energía eléctrica, que es de la exclusiva propiedad de la Nación, pero no se confíen porque en años futuros, algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros.

“Ni un paso atrás, fue la consigna de Don Lázaro Cárdenas del Río, al nacionalizar nuestro petróleo. Hoy le tocó por fortuna a la energía eléctrica. Pueblo de México, los dispenso de toda obediencia a sus futuros gobernantes que pretendan entregar nuestros recursos energéticos a intereses ajenos a la Nación que conformamos”.

Industrializar al país, dijo, no implica una subasta pública de nuestros recursos naturales, “ni la entrega indiscriminada del patrimonio de la Patria”.

La estrategia de debilitamiento y desmantelamiento de CFE arrancó desde el Gobierno de Carlos Salinas, a la que dio continuidad Zedillo; ambos, en detrimento de la Constitución, empezaron a entregar a algunos industriales, empresas mineras, acereras, cementeras, y otras, las primeras autorizaciones para que produjeran su electricidad, restándole a la CFE ese mercado.

A la CFE se le fue sometiendo a un mecanismo desde el cual se iban estructurando negocios de privados, principalmente de corporativos españoles a los que los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, les consintieron utilizar la infraestructura de CFE, para expandir el polémico mercado paralelo que le iba restando más y más mercado a CFE, mediante la tramposa figura que eufemísticamente llamaban “autoabasto”, que en realidad encubría un modelo de comercialización de energía, y que mediante esa simulación, tramposamente se iban quedando con los mayores consumidores. Esos corporativos privados ni siquiera invertían en infraestructura, porque utilizaban las líneas de transmisión de CFE; es decir, se colgaban de la infraestructura que con dinero público se había creado.

En todo ese esquema hay por lo menos dos episodios clave, que fueron determinantes en contra de la CFE, y esos fueron las disposiciones dictadas desde la Suprema Corte, cuyos fallos judiciales dañaron severamente a la Comisión Federal de Electricidad: el primero de ellos en tiempos de Vicente Fox, cuando los panistas maquinaron que los permisos de supuesto autoabastecimiento incluyeran la figura de “asociados beneficiados”, para que un solo permiso otorgado a un productor privado le diera la posibilidad de generar energía eléctrica para vendérsela a terceros simulando sociedad.

Así fue como empresas como Iberdrola se quedaron con mucho del sector eléctrico. Entre sus asociados, beneficiados de ese polémico esquema, se cuentan empresas como las de los González Guajardo, de allí su férrea defensa a ese modelo.

Cuando la Auditoría Superior de la Federación de esos tiempos comenzó a revisar esos fraudulentos permisos (que otorgaba la Comisión Reguladora de Energía), y fue encontrando más y más anomalías que dañaban severamente las finanzas y operación de la CFE, le solicitó al Ejecutivo que se cancelaran esos permisos; en respuesta el Gobierno de Fox recurrió ante esa Corte presentando un recurso contra la Auditoria Superior, para que dejara de revisar esos permisos.

Y fue cuando la SCJN asestó un golpe a la CFE, porque, sin entrar a la discusión de fondo del asunto, la Corte le dijo a la Auditoria Superior que se había “excedido en sus facultades” y que no podía seguir revisando esos permisos. De esa manera, desde la Corte se solaparon esas trampas mediante las cuales a CFE se le iba despojando de su participación en el mercado eléctrico, y además se le imponía que le comprara a los privados todos los supuestos excedentes que de manera artificial decían generar.

Era como si a esos piratas del sector eléctrico se les diera patente de corso para que se fueran apoderando del mercado.

Abiertamente algunos integrantes de aquel Gabinete de Fox decían que buscaban eliminar las restricciones legales para que los privados aprovecharan “al máximo” esas figuras de “autoabastecimiento”, y era porque ellos mismos estaban vinculados a las empresas beneficiarias.

Ya para tiempos de Felipe Calderón, se habían entregado 772 de esos supuestos “permisos especiales” a empresas extranjeras, las cuales, habían despojado a CFE del 49.4 por ciento del mercado.

Luego llegaron las polémicas reformas de Peña Nieto con que se hizo Ley toda esa política privatizadora: los privados alcanzaron 62 por ciento del mercado eléctrico mediante cuatro modalidades (autoabastecimiento, productores independientes, subastas de largo plazo y centrales construidas posteriormente a la reforma peñanietista).

A su llegada, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, como parte de su propuesta de Gobierno, buscó revertir esa tendencia privatizadora que tanto había debilitado a la CFE.

Recordemos que, como parte de sus compromisos de Gobierno, el Presidente López Obrador planteó detener el plan de desmantelamiento que sus antecesores habían hecho a la CFE y fortalecerla.

Así que para un proyecto que buscaba garantizar la soberanía energética, como el propuesto por el Presidente López Obrador, revertir esa tendencia que había debilitado a CFE era indispensable.

De manera que, como parte de la renacionalización de la industria eléctrica, desde el Ejecutivo se propusieron las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), con razonamientos suficientemente claros y contundentes para convencer de la necesidad de desmontar esos entramados que eran lesivos al interés público.

Y en ese contexto ocurrió el otro episodio de esa Corte neoliberal contra la CFE, para frenar cada una de las iniciativas con las que el Presidente buscaba fortalecerla.

Se dio una cascada de amparos (162) promovidos por las empresas que buscaban frenar las nuevas disposiciones. A lo anterior se sumaron acciones de inconstitucionalidad presentadas por un grupo de senadores que llegarían hasta la SCJN.

Esa Corte, la de los lujos, la de sueldos onerosos, la del derroche y privilegios se convirtió en un bloque opositor al proyecto del Ejecutivo que buscaba fortalecer la empresa pública de electricidad, aun cuando situaciones de emergencia a nivel global, que generaban apagones en varios países en los cuales el suministro de energía está completamente privatizado, hacían evidente lo primordial de la seguridad energética.

El contexto mundial le daba la razón al Presidente en el argumento de que fortalecer la empresa pública de electricidad y garantizar la electricidad en el país como un derecho, es fundamental para la ciudadanía, y un tema de seguridad nacional para el país.

Pero el Poder Judicial seguía otorgando amparos, de manera que, la salida fue proponer una contrarreforma, que llegó al Congreso para su discusión en 2021.

Comenzó entonces el intenso cabildeo de empresas eléctricas principales beneficiarias del mecanismo neoliberal de despojo contra la CFE, de la mano de legisladores de oposición los de la coalición Prianredista, quienes, como era de esperarse, se opondrían a la reforma.

Como anecdotario queda el enorme interés que aquella discusión en el Congreso generó en la ciudadanía: aunque era plena Semana Santa, a las puertas del Congreso, ciudadanos se manifestaban exigiendo a los legisladores que aprobaran dicha reforma, y los canales que transmitían en vivo registraron niveles récord de audiencia.

Después, la llegada al Gobierno de la actual Administración que propuso dar continuidad al fortalecimiento y modernización de la CFE, y con una mayoría en el Congreso, se aprobaron reformas, y se emitieron diversos decretos y leyes acorde a la Estrategia Nacional del Sector Energético, incluida la Ley de la Empresa Pública del Estado Comisión Federal de Electricidad.

En sus 100 pasos para la transformación, la Presidenta Claudia Sheinbaum propuso todo un plan de desarrollo para garantizar y fortalecer la capacidad de trasmisión y distribución de energía.

Es en ese contexto, que el pasado 21 de agosto, desde Palacio Nacional se anunció la inversión de ocho mil 177 millones de dólares (unos 163 mil 540 millones de pesos) para el sistema nacional de transmisión eléctrica, (la Red Nacional de Transmisión) que es estratégica porque es mediante esta infraestructura que se transporta toda la energía eléctrica a lo largo y ancho del país, y porque es parte de la confiabilidad del sistema eléctrico; es un ámbito de seguridad energética y seguridad nacional.

La inversión incluye la construcción de 275 nuevas líneas estratégicas de transmisión (que comprende miles de kilómetros), así como la modernización de las ya existentes, y la construcción de 524 nuevas subestaciones.

Como parte del Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional, se proyecta, entre muchas otras acciones, el interconectar comunidades asiladas, lo que contribuiría a reducir la pobreza energética; es decir, justicia social para esas comunidades al garantizarles un derecho.

El anuncio de los recursos con que se fortalece el sistema eléctrico público nacional resulta simbólico en los tiempos en que la Corte que quiso destruir a la CFE está de salida, y, ante sus polémicos fallos en contra del interés público, acabó desprestigiada.

Ana Lilia Pérez

Ana Lilia Pérez

Periodista, escritora, analista, profesora de periodismo en la UNAM. Se ha desempeñado como periodista de investigación y analista en diversos medios de comunicación nacionales e internacionales. Es autora de los libros Sonda de Campeche. Paradigma de explotación laboral (ITF, 2009), Camisas Azules, Manos Negras. El saqueo de Pemex desde Los Pinos (Grijalbo, 2010), El Cártel Negro. Cómo el crimen organizado se ha apoderado de Pemex (Grijalbo, 2011), Mares de Cocaína. Las rutas náuticas del narcotráfico (Grijalbo, 2014), Verdugos. Asesinatos brutales y otras historias secretas de militares (Grijalbo, 2015), Pemex RIP (Grijalbo, 2017), Hijos del neoliberalismo. La historia contemporánea de nuestro México saqueado (Grijalbo, 2023). Ha recibido diversos premios y reconocimientos nacionales e internacionales entre los que destacan: Premio Nacional de Periodismo del Consejo Ciudadano (2009), Premio Leipziger Medienpreis (2012) de la Fundación Alemana de Medios de Comunicación; Premio Golden Victoria Prensa (2015) que otorga la Asociación de Editores de Diarios y Revistas de Alemania; Premio Coatlicue (2019); Medalla Defensora de la Libertad y Promotora del Progreso; en seis ocasiones ha recibido el Premio Nacional de Periodismo del Club de Periodistas de México.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Pemex y Silicon Valley

"Sin duda, Pemex debe figurar en un lugar preponderante en la estrategia energética del país, pero no...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Alerta por violencia: una llamada de auxilio

"La Alerta por Violencia contra las Mujeres es el reconocimiento de que la capital del país asume...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Bartlett de nuevo a escena

"En la vida de Bartlett se combinan, y confunden delincuencia y política, simulación y traición, y una...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Con la 4T menos pobreza, más desigualdad

"La política salarial de los gobiernos de la 4T y los programas sociales contribuyeron significativamente a la...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte
Por Álvaro Delgado Gómez

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte

Adiós a la Corte que quería acabar con CFE
Por Ana Lilia Pérez

Adiós a la Corte que quería acabar con CFE

Acabados
Por Alejandro Páez Varela

Acabados

Los cambios en el Gabinete
Por Jorge Zepeda Patterson

Los cambios en el Gabinete

Jungla de rapiña
Por Muna D. Buchahin

Jungla de rapiña

Maquillaje alcohólico
Por Alejandro Calvillo

Maquillaje alcohólico

El proyecto que nunca fue “un peligro para México”
Por Héctor Alejandro Quintanar

El proyecto que nunca fue “un peligro para México”

Periodismo al servicio de la infamia
Por Pedro Mellado Rodríguez

Periodismo al servicio de la infamia

Los gachupines y AMLO
Por Fabrizio Mejía Madrid

Los gachupines y AMLO

¿De dónde viene la infelicidad?
Por Juan Carlos Monedero

¿De dónde viene la infelicidad?

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Ricardo Salinas Pliego, presidente del conglomerado financiero, comercial y mediático Grupo Salinas, tiene una deuda de más de 74 mil mdp con el SAT.
1

Salinas Pliego demanda a AMLO. “Soy una voz incómoda para el régimen ‘morenarco’”

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó por qué rechazó un regalo enviado por el exgobernador Ángel Aguirre Rivero durante su gira por Guerrero.
2

VIDEO ¬ "Ni lo conozco": Sheinbaum explica por qué rechazó el regalo de Ángel Aguirre

La Conavi anunció que está por comenzar la segunda etapa del programa Vivienda para el Bienestar, la cual contempla visitas domiciliarias a preseleccionados.
3

Vivienda para el Bienestar: ¿Cuándo sabrás si fuiste preseleccionado? Anota la fecha

Ya es temporada de Chiles en nogada
4

¿Dónde comer Chiles en Nogada? Te compartimos tres propuestas deliciosas

Una joven de 17 años de edad originaria de Zacatecas falleció debido a un probable caso de rabia humana mientras era atendida en un hospital del IMSS.
5

Joven de 17 años infectada con rabia por mordedura de un zorrillo muere en Zacatecas

Diez presuntos integrantes de La Familia Michoacana fueron detenidos por su presunta responsabilidad en el homicidio de la niña Dulce, ocurrido en Chalco.
6

La FGJEM detiene a 10 por homicidio de la niña Dulce; serían de La Familia Michoacana

Trump despide a Lisa Cook, gobernadora de la Fed
7

Trump despide a Lisa Cook, gobernadora de la Fed, en ataque inédito al Banco Central

Néstor Camarillo renuncia al PRI y deja al partido sin lugar en la Mesa Directiva del Senado
8

Néstor Camarillo se va del PRI y deja al partido sin lugar en la directiva del Senado

Claudia Sheinbaum descartó que se vaya a solicitar el desafuero de la Senadora panista Lilly Téllez, luego de los comentarios que hizo en la cadena Fox News.
9

Lilly Téllez no tiene por qué victimizarse: Sheinbaum; no se pedirá desafuero, afirma

Norma Piña dejó un presupuesto para la próxima SCJN con una serie de privilegios que han sido empleados para atacar a los nuevos ministros, expuso Lenia Batres.
10

Piña quiso manchar a nuevos ministros, pidiéndoles privilegios presupuestales: Batres

El reinado del narcotráfico de Ismael "El Mayo" Zambada tuvo su estocada, luego de que el líder del Cártel de Sinaloa cambiara su declaración a “culpable”.
11

Soborné a políticos y militares, dice “El Mayo”. Se declara culpable de narcotráfico

ICE volvió a asestar otro golpe contra "Trump Burguer" al arrestar a Iyad Abuelhawa, cofundador de la sucursal de Texas.
12

El codueño de “Trump Burger” en Texas, migrante sin papeles, es detenido por el ICE

Su sentencia me da risa. Me diagnostica un mal que es público: todos vamos en picada, todos estamos acabados. En picada y acabados al momento mismo de nacer.
13

Acabados

Juez aplaza audiencia de “El Mayo” Zambada a petición de la Fiscalía.
14

ENTREVISTA ¬ "El Mayo" morirá en prisión, los capos viejos no ayudan a EU: Mike Vigil

El titular de la SEP, Mario Delgado, dijo que el nombre de Lorenzo Córdova ya no aparecerá en los libros de texto gratuitos tras el amparo que le dio la SCJN.
15

La SEP acatará fallo de la SCJN: eliminará el nombre de Lorenzo Córdova de sus libros

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Los OPLES se enfrentan a operaciones limitadas por la falta de recursos y su existencia está en duda con la Reforma Electoral.
1

Los OPLES (los “INE locales”) cuestan un dineral. Son opacos y los rodea el escándalo

Una joven de 17 años de edad originaria de Zacatecas falleció debido a un probable caso de rabia humana mientras era atendida en un hospital del IMSS.
2

Joven de 17 años infectada con rabia por mordedura de un zorrillo muere en Zacatecas

Néstor Camarillo renuncia al PRI y deja al partido sin lugar en la Mesa Directiva del Senado
3

Néstor Camarillo se va del PRI y deja al partido sin lugar en la directiva del Senado

Diez presuntos integrantes de La Familia Michoacana fueron detenidos por su presunta responsabilidad en el homicidio de la niña Dulce, ocurrido en Chalco.
4

La FGJEM detiene a 10 por homicidio de la niña Dulce; serían de La Familia Michoacana

Claudia Sheinbaum Pardo calificó como "un exceso" la sentencia del TEPJF que obliga a una ciudadana a disculparse públicamente con una Diputada federal del PT.
5

#PuntosYComas ¬ TEPJF avalará magistrados electos de Tribunal de Disciplina Judicial

Celia Maya, integrante del Consejo de la Judicatura Federal y Yasmín Esquivel, Ministra de la SCJN estuvieron de invitadas en Los Periodistas.
6

Ahora los juzgadores electos debemos cumplir al pueblo: Celia Maya y Yasmín Esquivel

Investigadores del IPN desarrollan una prueba rápida para detectar la leucemia linfoblástica infantil, la cual permitirá la detección temprana de la enfermedad.
7

Investigadores del IPN trabajan en prueba rápida para detectar la leucemia infantil

Trump despide a Lisa Cook, gobernadora de la Fed
8

Trump despide a Lisa Cook, gobernadora de la Fed, en ataque inédito al Banco Central

Si quieres solicitar la Beca Rita Cetina para estudiantes de preescolar, primaria o secundaria, te decimos qué documentos debes digitalizar para el trámite.
9

Beca Rita Cetina: ¡Conoce los documentos que necesitas digitalizar para el registro!

Renata Zarazúa hace historia en el US Open
10

La mexicana Renata Zarazúa hace historia en el US Open; vence a la número 6 del mundo

11

Claudia Sheinbaum arranca difusión de spots rumbo a su Primer Informe de Gobierno

Trump amenazó con revocar los permisos de dos cadenas televisivas por los reportajes críticos de su Gobierno.
12

Trump amaga con revocar permisos a las cadenas NBC y ABC: "Amenazan a la democracia"