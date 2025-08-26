Trump amaga con revocar permisos a las cadenas NBC y ABC: "Amenazan a la democracia"

Redacción/SinEmbargo

25/08/2025 - 6:08 pm

Trump amenazó con revocar los permisos de dos cadenas televisivas por los reportajes críticos de su Gobierno.

Artículos relacionados

Trump asegura que estas cadenas, que han publicado reportajes críticos de su Gobierno, son una "amenaza para la democracia", y sugirió la idea de que este tipo de compañías deberían pagar "millones" por los permisos de emisión.

Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).– El Presidente Donald Trump amenazó este lunes con revocar la licencia de las cadenas de televisión NBC y ABC en Estados Unidos (EU) alegando que son "una verdadera amenaza" para la democracia estadounidense por su supuesto sesgo ideológico, luego de sus reportajes críticos con la actual Administración.

"A pesar de una altísima popularidad y, según muchos, de estar entre los mejores ocho meses de la historia presidencial, ABC y NBC fake news, dos de las peores y más sesgadas cadenas de la historia, me dan un 97 por ciento de malas noticias", protestó en su plataforma Truth Social.

En el mismo mensaje, Trump acusó a ambas cadenas de ser "una rama del Partido Demócrata". "Según muchos, la FCC [Comisión Federal de Comunicaciones de EU] debería revocarles sus licencias. Estoy totalmente de acuerdo, porque son tan sesgadas y mentirosas que representan una verdadera amenaza para nuestra democracia", agregó.

Donald Trump ha doblegado al mundo, coinciden distintos análisis, a punta de garrotazos. Aprovecha su superioridad para imponer una nueva política comercial.
No es la primera vez que Trump acusa a los medios de comunicación de "amenazar a la democracia". Foto: Hu Yousong, Xinhua

Poco después, el inquilino de la Casa Blanca sugirió en la misma red social que ABC y NBC paguen "millones de dólares al año" por sus licencias. "Deberían perder sus licencias por su cobertura injusta de republicanos y/o conservadores", reiteró, antes de insistir en que "como mínimo, ¡deberían pagar una fortuna por tener el privilegio de usar las ondas más valiosas en cualquier lugar y en cualquier momento!".

El mandatario concluyó afirmando que "el periodismo corrupto no debería ser recompensado, [sino] erradicado". Estas declaraciones llegan después de que Trump haya puesto en el ojo de mira a importantes medios de comunicación del país norteamericano como CBS o ABC, que el pasado julio llegó a un acuerdo con el Presidente por valor de 15 millones de dólares bajo acusaciones de difamación.

Trump pide perseguir penalmente la quema de la bandera de EU

Este mismo lunes Trump también firmó una orden ejecutiva en la que insta a los fiscales federales a presentar cargos penales contra quien queme la bandera estadounidense –una de las principales libertades que los estadounidenses presumen, la de la Primera Enmienda, libertad de expresión–, en particular durante manifestaciones o protestas.

"El Fiscal General priorizará la aplicación, en la máxima medida posible, de las leyes penales y civiles de nuestra Nación contra los actos de profanación de la bandera estadounidense que violen las leyes aplicables", apuntó Trump en un mandato dirigido directamente a la Fiscal General, Pam Bondi.

Para Trump, la bandera "es el símbolo más sagrado y preciado de Estados Unidos y de la libertad, la identidad y la fuerza estadounidenses". "Durante casi dos siglos y medio, miles de patriotas estadounidenses han luchado, derramado sangre y muerto para que la bandera estadounidense ondee con orgullo, recordó.

"La bandera estadounidense es un símbolo especial en nuestra vida nacional que debe unir y representar a todos los estadounidenses de todos los orígenes y condiciones sociales", argumentó, por lo que "profanarla es particularmente ofensivo y provocador".

"Es una declaración de desprecio, hostilidad y violencia contra nuestra nación: la expresión más clara de oposición a la unión política que preserva nuestros derechos, libertad y seguridad. Quemar esta representación de Estados Unidos podría incitar a la violencia y disturbios", concluyó.

La quema de la bandera en sí misma no está tipificada como delito, pero podría encajar en otros tipos penales como "perturbación del orden público" o incumplimiento de la normativa medioambiental. La Fiscalía tendrá un duro trabajo por delante, ya que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ampara la quema de la bandera como una expresión política protegida por la Primera Enmienda a través de un fallo de 1989.

Las encuestas sin embargo respaldan a Trump, ya que el 59 por ciento de los estadounidenses consideran que "jamás" debería ser aceptable quemar una bandera estadounidense durante una manifestación.

–Con información de Europa Press.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jaime García Chávez

Bartlett de nuevo a escena

"En la vida de Bartlett se combinan, y confunden delincuencia y política, simulación y traición, y una...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Con la 4T menos pobreza, más desigualdad

"La política salarial de los gobiernos de la 4T y los programas sociales contribuyeron significativamente a la...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

La selva negra

"Si siempre he sido un defensor del carácter epistémico de la ficción, no veo por qué debería...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Alejandro De la Garza

Posverdad a la mexicana: la verdad relativa, negociable, emocional

"La posverdad es impulsada por la polarización política, la fragmentación informativa y la crisis de confianza en...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

Acabados
Por Alejandro Páez Varela

Acabados

Los cambios en el Gabinete
Por Jorge Zepeda Patterson

Los cambios en el Gabinete

Jungla de rapiña
Por Muna D. Buchahin

Jungla de rapiña

Maquillaje alcohólico
Por Alejandro Calvillo

Maquillaje alcohólico

El proyecto que nunca fue “un peligro para México”
Por Héctor Alejandro Quintanar

El proyecto que nunca fue “un peligro para México”

Periodismo al servicio de la infamia
Por Pedro Mellado Rodríguez

Periodismo al servicio de la infamia

Los gachupines y AMLO
Por Fabrizio Mejía Madrid

Los gachupines y AMLO

¿De dónde viene la infelicidad?
Por Juan Carlos Monedero

¿De dónde viene la infelicidad?

El alquimista que hundió la pobreza
Por Mario Campa

El alquimista que hundió la pobreza

¿Somos libres o existe el destino?
Por Óscar de la Borbolla

¿Somos libres o existe el destino?

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Ricardo Salinas Pliego, presidente del conglomerado financiero, comercial y mediático Grupo Salinas, tiene una deuda de más de 74 mil mdp con el SAT.
1

Salinas Pliego demanda a AMLO. “Soy una voz incómoda para el régimen ‘morenarco’”

Ya es temporada de Chiles en nogada
2

¿Dónde comer Chiles en Nogada? Te compartimos tres propuestas deliciosas

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó por qué rechazó un regalo enviado por el exgobernador Ángel Aguirre Rivero durante su gira por Guerrero.
3

VIDEO ¬ "Ni lo conozco": Sheinbaum explica por qué rechazó el regalo de Ángel Aguirre

Juez aplaza audiencia de “El Mayo” Zambada a petición de la Fiscalía.
4

ENTREVISTA ¬ "El Mayo" morirá en prisión, los capos viejos no ayudan a EU: Mike Vigil

Norma Piña dejó un presupuesto para la próxima SCJN con una serie de privilegios que han sido empleados para atacar a los nuevos ministros, expuso Lenia Batres.
5

Piña quiso manchar a nuevos ministros, pidiéndoles privilegios presupuestales: Batres

ICE volvió a asestar otro golpe contra "Trump Burguer" al arrestar a Iyad Abuelhawa, cofundador de la sucursal de Texas.
6

El codueño de “Trump Burger” en Texas, migrante sin papeles, es detenido por el ICE

VERSUS Norma Piña
7

VERSUS ¬ Transparencia. Ese es el reto. Exhibir qué había; qué fue la Corte de Piña

El reinado del narcotráfico de Ismael "El Mayo" Zambada tuvo su estocada, luego de que el líder del Cártel de Sinaloa cambiara su declaración a “culpable”.
8

Soborné a políticos y militares, dice “El Mayo”. Se declara culpable de narcotráfico

El ICE detuvo Kilmar Ábrego García, a quien procesará para su deportación a Uganda, luego de retornarlo de El Salvador tras una batalla legal.
9

El ICE detiene otra vez a Kilmar Ábrego García; lo procesará para deportarlo a Uganda

Trump amenazó con revocar los permisos de dos cadenas televisivas por los reportajes críticos de su Gobierno.
10

Trump amaga con revocar permisos a las cadenas NBC y ABC: "Amenazan a la democracia"

Los cambios en el Gabinete
11

Los cambios en el Gabinete

La Conavi anunció que está por comenzar la segunda etapa del programa Vivienda para el Bienestar, la cual contempla visitas domiciliarias a preseleccionados.
12

Vivienda para el Bienestar: ¿Cuándo sabrás si fuiste preseleccionado? Anota la fecha

13

Maquillaje alcohólico

Claudia Sheinbaum descartó que se vaya a solicitar el desafuero de la Senadora panista Lilly Téllez, luego de los comentarios que hizo en la cadena Fox News.
14

Lilly Téllez no tiene por qué victimizarse: Sheinbaum; no se pedirá desafuero, afirma

La SSC-CdMx informó que un recién nacido fue encontrado al interior de un sanitario público de la estación UAM-I, perteneciente a la Línea 8 del Metro.
15

VIDEO ¬ La SSC-CdMx halla a un recién nacido abandonado en sanitarios del Metro UAM-I

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

Claudia Sheinbaum arranca difusión de spots rumbo a su Primer Informe de Gobierno

Trump amenazó con revocar los permisos de dos cadenas televisivas por los reportajes críticos de su Gobierno.
2

Trump amaga con revocar permisos a las cadenas NBC y ABC: "Amenazan a la democracia"

VERSUS Norma Piña
3

VERSUS ¬ Transparencia. Ese es el reto. Exhibir qué había; qué fue la Corte de Piña

Juez aplaza audiencia de “El Mayo” Zambada a petición de la Fiscalía.
4

ENTREVISTA ¬ "El Mayo" morirá en prisión, los capos viejos no ayudan a EU: Mike Vigil

5

México monitorea arribo masivo de sargazo; se estima recolección de 100 mil toneladas

ICE volvió a asestar otro golpe contra "Trump Burguer" al arrestar a Iyad Abuelhawa, cofundador de la sucursal de Texas.
6

El codueño de “Trump Burger” en Texas, migrante sin papeles, es detenido por el ICE

Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado; Edgar Amador, Secretario de Hacienda; Claudia Sheinbaum, Presidenta de México; Victoria Rodríguez Ceja, Gobernadora del Banxico; Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Gobernación; y Sergio Luna, presidente de la Cámara de Diputados, durante el festejo del centenario del Banco de México.
7

CSP pide a Banxico dar créditos accesibles y digitalización para los más vulnerables

La SSC-CdMx informó que un recién nacido fue encontrado al interior de un sanitario público de la estación UAM-I, perteneciente a la Línea 8 del Metro.
8

VIDEO ¬ La SSC-CdMx halla a un recién nacido abandonado en sanitarios del Metro UAM-I

Las autoridades federales detuvieron en Colima a José Luis Sánchez Valencia, alias "El Chalamán", presunto integrante del CJNG y familiar de "El Mencho".
9

"El Chalamán", operador del CJNG y familiar de "El Mencho", es capturado en Colima

El ICE detuvo Kilmar Ábrego García, a quien procesará para su deportación a Uganda, luego de retornarlo de El Salvador tras una batalla legal.
10

El ICE detiene otra vez a Kilmar Ábrego García; lo procesará para deportarlo a Uganda

Ismael "El Mayo" Zambada, cofundador y líder del Cártel de Sinaloa, pasará el resto de su vida en una prisión de EU , informó la Fiscal Pamela Bondi.
11

"El Mayo" morirá en prisión: Pam Bondi; "su reinado del terror llegó a su fin", dice

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evitó pronunciarse este lunes sobre la salida de Julio César Chávez Jr. de un penal en Hermosillo, Sonora, para enfrentar en libertad el juicio en su contra por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
12

"Fue lo que decidió el Juez", dice Claudia sobre liberación de Julio César Chávez Jr.