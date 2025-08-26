Trump amaga con revocar permisos a las cadenas NBC y ABC: "Amenazan a la democracia"

Trump asegura que estas cadenas, que han publicado reportajes críticos de su Gobierno, son una "amenaza para la democracia", y sugirió la idea de que este tipo de compañías deberían pagar "millones" por los permisos de emisión.

Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).– El Presidente Donald Trump amenazó este lunes con revocar la licencia de las cadenas de televisión NBC y ABC en Estados Unidos (EU) alegando que son "una verdadera amenaza" para la democracia estadounidense por su supuesto sesgo ideológico, luego de sus reportajes críticos con la actual Administración.

"A pesar de una altísima popularidad y, según muchos, de estar entre los mejores ocho meses de la historia presidencial, ABC y NBC fake news, dos de las peores y más sesgadas cadenas de la historia, me dan un 97 por ciento de malas noticias", protestó en su plataforma Truth Social.

En el mismo mensaje, Trump acusó a ambas cadenas de ser "una rama del Partido Demócrata". "Según muchos, la FCC [Comisión Federal de Comunicaciones de EU] debería revocarles sus licencias. Estoy totalmente de acuerdo, porque son tan sesgadas y mentirosas que representan una verdadera amenaza para nuestra democracia", agregó.

Poco después, el inquilino de la Casa Blanca sugirió en la misma red social que ABC y NBC paguen "millones de dólares al año" por sus licencias. "Deberían perder sus licencias por su cobertura injusta de republicanos y/o conservadores", reiteró, antes de insistir en que "como mínimo, ¡deberían pagar una fortuna por tener el privilegio de usar las ondas más valiosas en cualquier lugar y en cualquier momento!".

El mandatario concluyó afirmando que "el periodismo corrupto no debería ser recompensado, [sino] erradicado". Estas declaraciones llegan después de que Trump haya puesto en el ojo de mira a importantes medios de comunicación del país norteamericano como CBS o ABC, que el pasado julio llegó a un acuerdo con el Presidente por valor de 15 millones de dólares bajo acusaciones de difamación.

Trump pide perseguir penalmente la quema de la bandera de EU

Este mismo lunes Trump también firmó una orden ejecutiva en la que insta a los fiscales federales a presentar cargos penales contra quien queme la bandera estadounidense –una de las principales libertades que los estadounidenses presumen, la de la Primera Enmienda, libertad de expresión–, en particular durante manifestaciones o protestas.

"El Fiscal General priorizará la aplicación, en la máxima medida posible, de las leyes penales y civiles de nuestra Nación contra los actos de profanación de la bandera estadounidense que violen las leyes aplicables", apuntó Trump en un mandato dirigido directamente a la Fiscal General, Pam Bondi.

Para Trump, la bandera "es el símbolo más sagrado y preciado de Estados Unidos y de la libertad, la identidad y la fuerza estadounidenses". "Durante casi dos siglos y medio, miles de patriotas estadounidenses han luchado, derramado sangre y muerto para que la bandera estadounidense ondee con orgullo, recordó.

"La bandera estadounidense es un símbolo especial en nuestra vida nacional que debe unir y representar a todos los estadounidenses de todos los orígenes y condiciones sociales", argumentó, por lo que "profanarla es particularmente ofensivo y provocador".

"Es una declaración de desprecio, hostilidad y violencia contra nuestra nación: la expresión más clara de oposición a la unión política que preserva nuestros derechos, libertad y seguridad. Quemar esta representación de Estados Unidos podría incitar a la violencia y disturbios", concluyó.

La quema de la bandera en sí misma no está tipificada como delito, pero podría encajar en otros tipos penales como "perturbación del orden público" o incumplimiento de la normativa medioambiental. La Fiscalía tendrá un duro trabajo por delante, ya que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ampara la quema de la bandera como una expresión política protegida por la Primera Enmienda a través de un fallo de 1989.

Las encuestas sin embargo respaldan a Trump, ya que el 59 por ciento de los estadounidenses consideran que "jamás" debería ser aceptable quemar una bandera estadounidense durante una manifestación.

–Con información de Europa Press.