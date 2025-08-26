Los OPLES (los “INE locales”) cuestan un dineral. Son opacos y los rodea el escándalo

Montserrat Antúnez

26/08/2025 - 12:05 am

Los Organismos Públicos Locales Electorales son cuestionados desde el Gobierno federal por duplicar funciones y costos con el INE, por lo que ahora, con la discusión de una Reforma Electoral, se plantea si continuarán o no operando.

Ciudad de México, 26 de agosto (SinEmbargo).–  Los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) suman en los últimos años acusaciones de opacidad, varios de ellos se enfrentan a operaciones limitadas por la falta de recursos y desde el Gobierno federal  son cuestionados por duplicar funciones y costos con el Instituto Nacional Electoral (INE) por lo que, con la discusión de una Reforma Electoral en puerta, su permanencia está en duda.

La Presidenta Claudia Sheinbaum ha cuestionado por qué conservar los OPLES si a nivel federal el INE ya se encarga de organizar las elecciones. De hecho, esa ha sido una de las principales críticas contra estos institutos locales junto a la misma opacidad que se cuestionó durante años al propio INE. La Reforma Electoral presentada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador proponía crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) como la única autoridad administrativa electoral del país; la reforma que se discute recientemente usará de base parte de los lineamientos de esa propuesta, pero la iniciativa final la elaborará la Comisión Presidencial instalada este mes.

Sobre los OPLES pesan acusaciones por opacidad. Por ejemplo, la Auditoría Superior de Michoacán reportó irregularidades en el manejo de más de 10 millones de pesos en la autorización del pago de horas extra fuera de la norma a personal de mandos medios y superiores durante 2015. En Hidalgo, la Auditoría Superior alertó por el gasto de 501 mil pesos que no se solventaron para el pago de celulares y bonos a personal que no habría trabajado en los comicios de 2016. En Oaxaca, la Consejera presidenta del instituto local fue suspendida en 2023 por su presunta responsabilidad en ”desvíos de recursos y la comprobación indebida” de más de 19 millones de pesos.

Mientras que en el último año medios locales informaron que, contrario a la Ley de Austeridad, las presidencias de los institutos electorales de la Ciudad de México y Veracruz reciben más ingresos mensuales que la Jefa de Gobierno y la Gobernadora, respectivamente.

Los OPLES organizan las elecciones en cada entidad, se encargan de los programas de resultados preliminares y de financiar los partidos políticos locales. En los últimos años el INE ha detectado que organismos operan con un “riesgo alto”, es decir, que su problemática presupuestal impacta en los procesos electorales ordinarios y extraordinarios –como el del Poder Judicial de este año–, o en “riesgo moderado”, como se describe a aquellos que, si continúan con problemas presupuestales, impactarán en sus actividades operativas.

La existencia de los Organismos Públicos Locales Electorales, los OPLES, está en duda con la discusión que se desarrolla sobre una Reforma Electoral.
La existencia de los Organismos Públicos Locales Electorales, los OPLES, está en duda con la discusión que se desarrolla sobre una Reforma Electoral. Foto: OPLE Veracruz

El último informe sobre la situación presupuestal de los OPLES publicado por el INE el 30 de junio colocó a Zacatecas en la categoría de “riesgo alto” porque mantiene un adeudo con el INE por los convenios de coordinación de los procesos electorales 2020-2021 y 2023-2024. Además, en mayo solicitó una ampliación presupuestal de 40.4 millones de pesos para cubrir salarios y prestaciones. También el órgano electoral de Yucatán registró un “riesgo alto” por los retos que enfrenta para cubrir salarios.

Martín Faz Mora, Consejero electoral del INE y presidente de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, explicó en entrevista que esos estados, además de Veracruz, tuvieron que tomar parte del presupuesto que tenían designado para el segundo semestre del año para cubrir salarios.

“Hemos detectado un patrón a nivel nacional en el que las autoridades estatales están siendo muy reacias a otorgar los presupuestos requeridos por los organismos públicos locales haciendo recortes tremendos del 60 por ciento incluso en ocasiones de lo que solicita en un momento dado alguno de los organismos públicos locales, o porque después no se les dota de los recursos. En algunos casos, aunque ya estén aprobados, no se les ministra de manera oportuna para su trabajo.

"Nosotros [desde el INE] lo que hacemos es estar vigilando permanentemente la parte presupuestal y  ocasionalmente, cuando así nos lo solicita algún organismo público local, también podemos realizar gestiones ante los gobiernos locales para hacerles entender que no pueden funcionar los organismos públicos locales, porque pareciera que algunos gobiernos estatales creen que el INE financia a los organismos públicos locales y esto no es así, ellos tienen que ser dotados de los recursos suficientes en cada estado”, expuso.

De acuerdo con reportes del INE, los órganos locales de Zacatecas, Colima, Nuevo León, San Luis Potosí concluyeron el 2024 en la categoría de "riesgo alto" debido a recortes presupuestarios. En noviembre 2023 el instituto colocó en esa categoría a los OPLES de Campeche, Colima, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí y Zacatecas. Mientras que el 2022 cerró con la Ciudad de México, Colima, Durango y Morelos con el mismo nivel de riesgo.

La Presidente Claudia Sheinbaum ha cuestionado si los OPLES deberían continuar operando por el costo que representan.”¿Para qué queremos tantos institutos locales, instituto federal, si ya hay casillas únicas, ya la fiscalización se hace de manera central, centralizada? Entonces, ¿qué caso tiene que haya instituciones locales?”, planteó el 13 de agosto en su conferencia matutina.

En total, para 2025 los OPLES han requerido de los 32 gobiernos estatales 10 mil 241 millones 555 mil 203 pesos de presupuesto, es decir, el 38 por ciento de los recursos con los que cuenta el INE este año. La cifra también representa más de medio millón de los recursos aprobados por la Secretaría de Hacienda para la Cámara de Diputados –9 mil 602 millones pesos–.

La Consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Patricia Avendaño Durán, opinó recientemente en su visita a la Cámara de Diputados que concentrar todos los procesos en una sola institución “puede generar lentitud”. En el mismo sentido, Ignacio Hurtado, consejero presidente del órgano electoral en Michoacán, defendió ante la prensa local que los institutos electorales cumplen funciones importantes como garantizar la presencia de la autoridades a nivel municipal y la contención de problemas.

El Consejero Faz Mora mencionó que, además del trabajo de capacitación del INE a los OPLES, los organismos locales se encargan de la resolución de denuncias y quejas, no solamente durante las campañas electorales, así como de los registros y la regulación de campañas electorales.

“Hay toda una serie de cuestiones que realizan los OPLES y que, si llegasen a desaparecer, esas actividades tendrían que ser asumidas por alguien, se ha dicho que por el INE y entonces tendría que haber una transferencia de esos recursos estatales al INE y tendría que contratar personal para que realice estos trabajos, porque el INE con la estructura actual que tiene no alcanzaría a cubrir. De tal manera, lo único que ocurriría sería una transferencia presupuestal”, enfatizó.

Con la Reforma Electoral vigentes desde 2014, el artículo 41 de la Constitución determina el sometimiento de los OPLES al Instituto Nacional Electoral, al establecer que el INE puede asumir directamente la realización de las actividades propias de la función electoral que corresponden a los OPLES, así como atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los institutos electorales estatales, cuando su trascendencia así lo amerite o para sentar un criterio de interpretación.

La Constitución también establece que corresponde al INE designar y remover a los integrantes del órgano superior de dirección de los Organismos Públicos Locales.

Desde la oposición políticas como Xóchitl Gálvez y Lía Limón, el expresidente del INE Lorenzo Córdova, los escritores Enrique Krauze, Denise Dresser y representantes de organizaciones difundieron en la plataforma Change.org una petición en la que demandan una Reforma Electoral que conserve los organismos electorales locales.

En tanto, la Presidenta opinó la semana pasada que “ha habido buenas experiencias y ha habido muy malas experiencias” en la operación de los OPLES, no abundó en el tema pero aseguró que el proceso de consulta previo a la Reforma Electoral este y otros temas estarán abiertos.

Periodista. Comprometida con comunicar temas sobre acceso a la justicia, conflicto de interés y derechos humanos. Conductora del programa En Defensa del Consumidor y el noticiero Dos con Todo, junto a Dulce Olvera, en el canal de YouTube SinEmbargo Al Aire.

