Beca Rita Cetina: ¡Conoce los documentos que necesitas digitalizar para el registro!

La Beca Rita Cetina entregará apoyos de mil 900 pesos bimestrales a las familias de menores que cursan la educación básica en escuelas públicas.

Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).- Si eres madre, padre o tutor de estudiantes de preescolar, primaria o secundaria y quieres solicitar la Beca Rita Cetina, a continuación te decimos cuáles son los documentos que debes digitalizar para realizar el trámite.

Dicho programa entregará apoyos económicos de mil 900 pesos bimestrales a las familias de menores que cursan la educación básica en todo el país; además, se entregará un apoyo adicional de 700 pesos en caso de tener más de una hija o hijo que asiste a la escuela.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar anunció que el 15 de septiembre iniciará el periodo de registro para nuevas y nuevos beneficiarios de dicha beca, quienes recibirán la ayuda monetaria durante el ciclo escolar 2025-2026.

Mamás, papás y tutores, ¿saben cuál es el secreto para un registro sin estrés? 🥸🤫 ✨Tener todo listo antes de que empiece.✨⁰ Con sus documentos digitalizados, solicitar la Beca #RitaCetina en SEPTIEMBRE será pan comido. 🥖🤭 pic.twitter.com/dbaT4i6MFi — BecasBenito (@BecasBenito) August 20, 2025

¿Qué documentos debes digitalizar?

Para poder realizar el trámite de solicitud de la Beca Rita Cetina, las madres, padres o tutores de estudiantes que estudian preescolar, primaria o secundaria deben contar con una copia digital en formato PDF o o JPEG de los siguientes documentos:

Credencial de elector vigente.

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.

Dichos documentos deberán subirse a la plataforma digital que será habilitada para el registro de nuevas y nuevos beneficiarios de dicha beca.

Es importante mencionar que las madres, padres o tutores de estudiantes también deben contar con la Llave Mx para poder agilizar el trámite de registro para solicitar la Beca Rita Cetina.