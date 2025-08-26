Beca Rita Cetina: ¡Conoce los documentos que necesitas digitalizar para el registro!
25/08/2025 - 7:43 pm
La Beca Rita Cetina entregará apoyos de mil 900 pesos bimestrales a las familias de menores que cursan la educación básica en escuelas públicas.
Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).- Si eres madre, padre o tutor de estudiantes de preescolar, primaria o secundaria y quieres solicitar la Beca Rita Cetina, a continuación te decimos cuáles son los documentos que debes digitalizar para realizar el trámite.
Dicho programa entregará apoyos económicos de mil 900 pesos bimestrales a las familias de menores que cursan la educación básica en todo el país; además, se entregará un apoyo adicional de 700 pesos en caso de tener más de una hija o hijo que asiste a la escuela.
La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar anunció que el 15 de septiembre iniciará el periodo de registro para nuevas y nuevos beneficiarios de dicha beca, quienes recibirán la ayuda monetaria durante el ciclo escolar 2025-2026.
Mamás, papás y tutores, ¿saben cuál es el secreto para un registro sin estrés? 🥸🤫
✨Tener todo listo antes de que empiece.✨⁰
Con sus documentos digitalizados, solicitar la Beca #RitaCetina en SEPTIEMBRE será pan comido. 🥖🤭 pic.twitter.com/dbaT4i6MFi
— BecasBenito (@BecasBenito) August 20, 2025
¿Qué documentos debes digitalizar?
Para poder realizar el trámite de solicitud de la Beca Rita Cetina, las madres, padres o tutores de estudiantes que estudian preescolar, primaria o secundaria deben contar con una copia digital en formato PDF o o JPEG de los siguientes documentos:
- Credencial de elector vigente.
- Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.
Dichos documentos deberán subirse a la plataforma digital que será habilitada para el registro de nuevas y nuevos beneficiarios de dicha beca.
Es importante mencionar que las madres, padres o tutores de estudiantes también deben contar con la Llave Mx para poder agilizar el trámite de registro para solicitar la Beca Rita Cetina.
📢 ¡La beca Rita Cetina ya tiene fecha!
🗓️ Septiembre será el mes para inscribirse.
💻 El registro será solo en:
👉 https://t.co/ofOW3szTH0
🚫 Gratis y sin intermediarios.#AvisosBienestar #EducaciónBásica pic.twitter.com/lN9izaYdvs
— Avisos Bienestar (@avisosbienestar) July 30, 2025