#PuntosYComas ¬ TEPJF avalará magistrados electos de Tribunal de Disciplina Judicial

Pedro Mellado Rodríguez

25/08/2025 - 9:09 pm

Artículos relacionados

Los magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial rendirán protesta ante el Senado de la República el próximo lunes primero de septiembre del 2025.

Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).- El Magistrado electoral Felipe de la Mata Pizaña publicó el pasado sábado 23 de agosto del 2025 un proyecto de sentencia en el que propone la declaración de validez, la asignación y la entrega de las constancias de mayoría a los magistrados electos del Tribunal de Disciplina Judicial, al considerar infundados e inoperantes los argumentos en la promoción de un Juicio de Inconformidad formulado por Verónica Patricia Gómez Schulz, aspirante a ese nuevo cuerpo colegiado, quien pide la nulidad de los comicios.

El proyecto de sentencia será analizado y votado por el pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a más tardar el jueves 28 de agosto del 2025, cuando se vence el plazo establecido para resolver las impugnaciones a los comicios judiciales. Los magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial rendirán protesta ante el Senado de la República el próximo lunes primero de septiembre del 2025.

La parte actora, representada por Gómez Schulz pretende la nulidad de la elección por: a).- La existencia de coacción al voto; b).- La participación de funcionarios, servidores de la nación y de Morena; c).- La distribución masiva, sistemática y territorializada [de acordeones], y d).- El uso indebido de recursos públicos.

Amigo de la Corte

En su proyecto de sentencia el Magistrado De la Mata Pizaña advierte que se rechazó incluir en el análisis un estudio estadístico presentado por el investigador y académico Francisco Javier Aparicio Castillo, quien pretendía comparecer con el carácter de Amigo de la Corte.

El proyecto de sentencia explica que una aportación de esa naturaleza es aceptada siempre que tenga únicamente la finalidad de aumentar el conocimiento del Tribunal mediante razonamientos o información científica y jurídica pertinente para resolver el caso.

En este juicio, quien pretendía acudir en calidad de Amigo de la Corte presentó un escrito que no cumplía los requisitos, ya que su pretensión no era ampliar el conocimiento del Tribunal en torno a la controversia, sino aportar una prueba pericial siendo que no es parte del proceso.

El estudio denominado "Análisis Estadístico de la Elección Judicial en México" solo pretendía evidenciar que hubo anomalías en la elección. Por lo tanto, se advierte que trataba de influir en la decisión de esta Sala Superior en un sentido específico, lo que se aleja del propósito que debe tener un escrito de Amigo de la Corte, explica el Magistrado Felipe de la Mata Pizaña.

El compareciente asume la existencia de anomalías e irregularidades que sucedieron no sólo en torno a la elección del Tribunal de Disciplina Judicial, sino de toda la elección de integrantes del Poder Judicial de la Federación, situación que lejos de ofrecer un documento técnico, en realidad se trata de un alegato encubierto.

Por las razones apuntadas, es que no se admite el escrito de Amigo de la Corte presentado por Aparicio Castillo.

Los principales planteamientos expuesto en el proyecto de sentencia del Magistrado Felipe de la Mata Pizaña, para validar la elección de magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial son los siguientes:

Tema uno: nulidad de la elección por presuntas violaciones con motivo de los denominados acordeones.

Argumentos contenidos en la demanda: En esencia, la actora señala que, hubo coacción del voto articulada por entes, funcionarios, los servidores de la nación y Morena, por la distribución masiva, sistemática y territorializada de acordeones físicos y digitales. El despliegue estructural, por su origen, magnitud, costo y reiteración puso en peligro la libertad de sufragio. Hubo uso indebido de recursos públicos. Finalmente, señala la coincidencia que hay entre los denominados acordeones con los resultados de la elección.

La decisión del Tribunal sobre los argumentos con respecto a nulidad de la elección
por presuntas violaciones con motivo de los denominados acordeones sería la siguiente:

Son infundados los argumentos, porque las pruebas privadas que fueron aportadas por la [parte] actora no acreditan las presuntas violaciones graves y no demuestran los hechos que manifiesta la actora.

Se debe tener en consideración que las violaciones por las cuales se solicite la nulidad de una elección deben ser graves, dolosas y determinantes, al tiempo que se deben acreditar de manera objetiva y material. Asimismo, quien afirma tiene la carga de la prueba y señalar concretamente lo que se pretende acreditar, así como identificar a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba.

Tema dos: nulidad de la elección por presunta publicidad pagada en redes sociales y existencia de un financiamiento paralelo

La parte actora señala que 394 candidaturas de diversas elecciones del Poder Judicial de la Federación fueron beneficiadas por publicidad pagada en redes sociales. Para acreditar sus afirmaciones, la actora aporta dos archivos en Excel en los que supuestamente precisa datos de los anuncios, páginas web y redes sociales. La enjuiciante considera que existieron estructuras paralelas de apoyos anormales en redes sociales, consistentes en promoción pagada, disfrazada de información no espontánea y favorable para ciertas candidaturas.

Decisión del Tribunal sobre los argumentos que piden al nulidad de la elección por presunta publicidad pagada en redes sociales y existencia de un financiamiento paralelo.

Con esos archivos en Excel presentados no se puede acreditar, ni siquiera indiciariamente, que existieron estructuras paralelas de promoción pagada, porque no señala quién o quiénes realizaron esos pagos ni a quién o quiénes se hizo ese pago y, por supuesto, mucho menos se evidencia si las candidaturas invirtieron dinero para lograr promoción en redes sociales. En otras palabras, se trata de señalamientos dogmáticos y subjetivos que no están soportados con elementos de prueba fehacientes, idóneos y conducentes. Es decir, no ofrece, y menos aún aporta, elementos objetivos con los cuales se prueben sus afirmaciones.

Tema tres: presuntas violaciones derivadas de diversos hechos

a).- Hubo una vulneración a la representatividad democrática
b).- Violación a la certeza en distintas etapas del procedimiento electoral
c).- Vulneración al derecho de acceso a la justicia y defensa adecuada
d).- Transgresión a los principios de imparcialidad y neutralidad
e).- Violación al principio de progresividad y no regresividad
f).- Violaciones durante el cómputo.

Decisión del Tribunal sobre presuntas violaciones derivadas de diversos hechos

Los argumentos son inoperantes, porque se tratan de manifestaciones vagas, genéricas y subjetivas, carentes de circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como de total ausencia de medios de prueba idóneos con los que se acredite la existencia específicas y concretas de las probables violaciones y su impacto particular en la elección del TDJ. Además, algunas de las presuntas inconsistencias que expone la actora fueron materia de medios de impugnación del conocimiento de esta Sala Superior, la cual, en su oportunidad confirmó la validez de los actos o reparó las probables infracciones.

¿Cuáles serían las valoraciones que haría el Tribunal Electoral de las pruebas presentadas por la parte actora?

[La existencia de los acordeones] no prueban que ese tipo de documentos fueran difundidos durante el procedimiento electoral ni mucho menos usados el día de la jornada comicial, de ahí que no se tenga por acreditado, ni siquiera indiciariamente, la existencia de una campaña sistemática, masiva y territorializada con el propósito de coaccionar el voto de la ciudadanía ni mucho menos influir en los resultados electorales.

Las pruebas del expediente no logran acreditar quién o quiénes fueron los responsables de la supuesta estrategia sistemática y generalizada, sino que se parte de afirmaciones subjetivas o de especulaciones, debido a que no se prueba una estrategia ilícita de distribución masiva de acordeones, o bien, de la participación de servidores públicos o partidos políticos o candidaturas.

Ante la ausencia de pruebas para acreditar la supuesta estrategia de distribución de acordeones, se puede asumir que éstos fueron elaborados por la ciudadanía, siendo lícitos de acuerdo con el principio de validez de las elecciones. Esto es así, porque en modo alguno se puede atribuir responsabilidad a sujeto alguno en específico (por ejemplo, gobiernos federal, local o municipal, partidos políticos, candidaturas, sindicatos, empresarios, iglesias).

De los 225 acordeones digitales no se demuestran circunstancias de tiempo, modo y lugar sobre el impacto que tuvieron en la ciudadanía, o bien, que fueran determinantes para el resultado de la elección.

Finalmente ¿Cuáles son las conclusiones del proyecto de sentencia con respecto a las impugnaciones de la elección de Magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial?

1.- En modo alguno se acredita la existencia de una estrategia ilícita coordinada, sistemática y generalizada para influir indebidamente en el voto de la ciudadanía, a través de la distribución masiva de acordeones o guías de votación.

2.- No hay una sola prueba de que un ciudadano plenamente identificable haya sido presionado, es decir, no se prueba la existencia de coacción al voto.

3.- No se prueba la participación de funcionarios, servidores de la nación y de Morena. Ninguna prueba logra acreditar quién o quiénes fueron los responsables de la supuesta estrategia ilegal.

4.- No se prueba el uso indebido de recursos públicos.

En su proyecto de sentencia el magistrado Felipe de la Mata Pizaña señala que al ser infundados e inoperantes los argumentos de la parte actora, se deben confirmar los acuerdos materia de controversia y declarar la validez de la elección del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ). En los Resolutivos de la sentencia se concluye: PRIMERO. Se confirman los acuerdos controvertidos (tomados originalmente por el Instituto Nacional Electoral). SEGUNDO. Se confirma la declaración de validez de la elección del Tribunal de Disciplina Judicial.

Este proyecto de sentencia tendrá que ser discutido, votado y seguramente aprobado por 3 votos contra 2, a mas tardar el jueves 28 de agosto del 2025. Lo más probable es que De la Mata Pizaña sea respaldado por los sufragios de los magistrados Mónica Aralí Soto Fregoso, presidenta de la Sala Superior y Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Como sucedió con la votacion para validar la elección de ministros de la Suprema Corte, en circunstancias parecidas y con argumentaciones similares, votarían en contra los magistrados Janine Madeline Otálora Malassis y Reyes Rodríguez Mondragón.

Pedro Mellado Rodríguez

Pedro Mellado Rodríguez

Periodista que durante cinco décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace cuatro décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios de derecho por la Universidad de Guadalajara y durante una década fue profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara. Es autor del libro Las Naves Nodrizas de la Comunicación y el Periodismo (Taller Editorial La Casa del Mago, Guadalajara, 2022).

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jaime García Chávez

Bartlett de nuevo a escena

"En la vida de Bartlett se combinan, y confunden delincuencia y política, simulación y traición, y una...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Con la 4T menos pobreza, más desigualdad

"La política salarial de los gobiernos de la 4T y los programas sociales contribuyeron significativamente a la...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

La selva negra

"Si siempre he sido un defensor del carácter epistémico de la ficción, no veo por qué debería...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Alejandro De la Garza

Posverdad a la mexicana: la verdad relativa, negociable, emocional

"La posverdad es impulsada por la polarización política, la fragmentación informativa y la crisis de confianza en...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

Acabados
Por Alejandro Páez Varela

Acabados

Los cambios en el Gabinete
Por Jorge Zepeda Patterson

Los cambios en el Gabinete

Jungla de rapiña
Por Muna D. Buchahin

Jungla de rapiña

Maquillaje alcohólico
Por Alejandro Calvillo

Maquillaje alcohólico

El proyecto que nunca fue “un peligro para México”
Por Héctor Alejandro Quintanar

El proyecto que nunca fue “un peligro para México”

Periodismo al servicio de la infamia
Por Pedro Mellado Rodríguez

Periodismo al servicio de la infamia

Los gachupines y AMLO
Por Fabrizio Mejía Madrid

Los gachupines y AMLO

¿De dónde viene la infelicidad?
Por Juan Carlos Monedero

¿De dónde viene la infelicidad?

El alquimista que hundió la pobreza
Por Mario Campa

El alquimista que hundió la pobreza

¿Somos libres o existe el destino?
Por Óscar de la Borbolla

¿Somos libres o existe el destino?

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Ricardo Salinas Pliego, presidente del conglomerado financiero, comercial y mediático Grupo Salinas, tiene una deuda de más de 74 mil mdp con el SAT.
1

Salinas Pliego demanda a AMLO. “Soy una voz incómoda para el régimen ‘morenarco’”

Ya es temporada de Chiles en nogada
2

¿Dónde comer Chiles en Nogada? Te compartimos tres propuestas deliciosas

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó por qué rechazó un regalo enviado por el exgobernador Ángel Aguirre Rivero durante su gira por Guerrero.
3

VIDEO ¬ "Ni lo conozco": Sheinbaum explica por qué rechazó el regalo de Ángel Aguirre

Trump despide a Lisa Cook, gobernadora de la Fed
4

Trump despide a Lisa Cook, gobernadora de la Fed, en ataque inédito al Banco Central

Norma Piña dejó un presupuesto para la próxima SCJN con una serie de privilegios que han sido empleados para atacar a los nuevos ministros, expuso Lenia Batres.
5

Piña quiso manchar a nuevos ministros, pidiéndoles privilegios presupuestales: Batres

ICE volvió a asestar otro golpe contra "Trump Burguer" al arrestar a Iyad Abuelhawa, cofundador de la sucursal de Texas.
6

El codueño de “Trump Burger” en Texas, migrante sin papeles, es detenido por el ICE

Trump amenazó con revocar los permisos de dos cadenas televisivas por los reportajes críticos de su Gobierno.
7

Trump amaga con revocar permisos a las cadenas NBC y ABC: "Amenazan a la democracia"

Si quieres solicitar la Beca Rita Cetina para estudiantes de preescolar, primaria o secundaria, te decimos qué documentos debes digitalizar para el trámite.
8

Beca Rita Cetina: ¡Conoce los documentos que necesitas digitalizar para el registro!

Juez aplaza audiencia de “El Mayo” Zambada a petición de la Fiscalía.
9

ENTREVISTA ¬ "El Mayo" morirá en prisión, los capos viejos no ayudan a EU: Mike Vigil

Los cambios en el Gabinete
10

Los cambios en el Gabinete

Renata Zarazúa hace historia en el US Open
11

La mexicana Renata Zarazúa hace historia en el US Open; vence a la número 6 del mundo

VERSUS Norma Piña
12

VERSUS ¬ Transparencia. Ese es el reto. Exhibir qué había; qué fue la Corte de Piña

La Conavi anunció que está por comenzar la segunda etapa del programa Vivienda para el Bienestar, la cual contempla visitas domiciliarias a preseleccionados.
13

Vivienda para el Bienestar: ¿Cuándo sabrás si fuiste preseleccionado? Anota la fecha

Claudia Sheinbaum afirmó que el capo deberá presentar pruebas de sus dichos, pero que no está preocupada por lo que "El Mayo" pueda decir en las cortes de EU.
14

Sheinbaum niega inquietud por lo que declare "El Mayo"; todo debe tener pruebas, dice

El ICE detuvo Kilmar Ábrego García, a quien procesará para su deportación a Uganda, luego de retornarlo de El Salvador tras una batalla legal.
15

El ICE detiene otra vez a Kilmar Ábrego García; lo procesará para deportarlo a Uganda

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Claudia Sheinbaum Pardo calificó como "un exceso" la sentencia del TEPJF que obliga a una ciudadana a disculparse públicamente con una Diputada federal del PT.
1

#PuntosYComas ¬ TEPJF avalará magistrados electos de Tribunal de Disciplina Judicial

Celia Maya, integrante del Consejo de la Judicatura Federal y Yasmín Esquivel, Ministra de la SCJN estuvieron de invitadas en Los Periodistas.
2

Ahora los juzgadores electos debemos cumplir al pueblo: Celia Maya y Yasmín Esquivel

Investigadores del IPN desarrollan una prueba rápida para detectar la leucemia linfoblástica infantil, la cual permitirá la detección temprana de la enfermedad.
3

Investigadores del IPN trabajan en prueba rápida para detectar la leucemia infantil

Trump despide a Lisa Cook, gobernadora de la Fed
4

Trump despide a Lisa Cook, gobernadora de la Fed, en ataque inédito al Banco Central

Si quieres solicitar la Beca Rita Cetina para estudiantes de preescolar, primaria o secundaria, te decimos qué documentos debes digitalizar para el trámite.
5

Beca Rita Cetina: ¡Conoce los documentos que necesitas digitalizar para el registro!

Renata Zarazúa hace historia en el US Open
6

La mexicana Renata Zarazúa hace historia en el US Open; vence a la número 6 del mundo

7

Claudia Sheinbaum arranca difusión de spots rumbo a su Primer Informe de Gobierno

Trump amenazó con revocar los permisos de dos cadenas televisivas por los reportajes críticos de su Gobierno.
8

Trump amaga con revocar permisos a las cadenas NBC y ABC: "Amenazan a la democracia"

VERSUS Norma Piña
9

VERSUS ¬ Transparencia. Ese es el reto. Exhibir qué había; qué fue la Corte de Piña

Juez aplaza audiencia de “El Mayo” Zambada a petición de la Fiscalía.
10

ENTREVISTA ¬ "El Mayo" morirá en prisión, los capos viejos no ayudan a EU: Mike Vigil

11

México monitorea arribo masivo de sargazo; se estima recolección de 100 mil toneladas

ICE volvió a asestar otro golpe contra "Trump Burguer" al arrestar a Iyad Abuelhawa, cofundador de la sucursal de Texas.
12

El codueño de “Trump Burger” en Texas, migrante sin papeles, es detenido por el ICE