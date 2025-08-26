La mexicana Renata Zarazúa hace historia en el US Open; vence a la número 6 del mundo

Renata Zarazúa hizo historia al convertirse en la primera tenista mexicana en derrotar a una jugadora del top 10 mundial, tras vencer a la estadounidense Madison Keys en la primera ronda del US Open.

Por Reinaldo Oliveros

Ciudad de México, 25 de agosto (La Opinión).- Renata Zarazúa realizó una gran remontada para derrotar a Madison Keys, sexta del ránking WTA, para avanzar a la segunda ronda del US Open.

La mexicana terminó con un parcial 6-7, 7-6 y 7-5 en el Arthur Ashe Stadium, cancha central del USTA Billie Jean King National Tennis Center en Flushing Meadows.

Zarazúa se convirtió en la primera tenista mexicana en derrotar a una jugadora del top 10 en la historia del US Open.

“Entré muy nerviosa al partido y el ambiente me hizo soltarme. Sé que mi juego puede ser un poco aburrido, pero hoy estoy feliz”, declaró la jugadora mexicana tras su gran victoria.

World No.82 Renata Zarazua becomes the first Mexican woman ever to beat a top 10 opponent at the US Open! 🇲🇽 pic.twitter.com/SiqI4xy4iw — US Open Tennis (@usopen) August 25, 2025

Zarazúa iguala además su mejor resultado en el torneo, alcanzado la pasada edición, cuando cayó en segunda ronda. En esta ocasión, le espera la francesa Diane Parry, número 107 del mundo.

La estadounidense, por su parte, firmó su salida más temprana del Abierto de Estados Unidos desde 2022, cuando también cayó en primera ronda.

Renata Zarazúa aprovecha los errores de Madison Keys

La irregularidad de Keys permitió a Zarazúa disponer de hasta cinco bolas de set en la primera manga, una de ellas al saque durante el ‘tie-break’, pero la número 6 del mundo se recompuso y acabó cerrando el set tras un desempate muy apretado.

Todas las emociones 💚 Renata Zarazua of Mexico notches the biggest win of her career, rallying from 7-6 3-0 down to stun Keys! pic.twitter.com/NDtoZl6M4F — US Open Tennis (@usopen) August 25, 2025

Keys, finalista en el Abierto de Estados Unidos en 2017, salió lanzada en el segundo set, poniéndose 3-0 arriba, pero sus continuos desaciertos, sumada a la resiliencia de Zarazúa, permitieron que la mexicana llevara el parcial de nuevo hasta un nuevo ‘tie-break’, donde esta vez fue ella la ganadora.

El tercer set se mantuvo igualado hasta el 4-3 para la mexicana, cuando Zarazúa rompió el servicio de su rival en la primera oportunidad que tuvo, pero Keys le devolvió la rotura al instante.

La estadounidense, sin embargo, volvió a perder su servicio con 6-5 en el marcador y resultó eliminada del último Grand Slam del año.

