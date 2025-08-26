Investigadores del IPN trabajan en prueba rápida para detectar la leucemia infantil

La prueba rápida para detectar leucemia linfoblástica infantil desarrollada por científicos del IPN contribuirá a disminuir el uso de otros métodos de análisis invasivos.

Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).- Investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) desarrollan una nueva prueba rápida para detectar la leucemia linfoblástica infantil, la cual permitirá la detección temprana de la enfermedad.

La institución educativa resaltó en un comunicado que dicha prueba contribuirá a disminuir el uso de otros métodos de análisis invasivos, como las biopsias de médula ósea, además de que beneficiará a personas de escasos recursos.

Este proyecto de investigación fue iniciado por el doctor Juan Ernesto López Ramos en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) número 18 de Zacatecas y actualmente continúa su desarrollo en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería (UPIIZ), Campus Zacatecas.

El especialista a cargo del proyecto explicó que la meta es que la nueva prueba rápida para detectar la leucemia linfoblástica infantil sea un dispositivo portátil, similar a una prueba de embarazo, de bajo costo y que arroje resultados resultados en 10 a 15 minutos.

Dicho dispositivo es capaz de detectar la enfermedad gracias a que utiliza nanopartículas de oro y cobre que se acoplan con anticuerpos.

El doctor López Ramos recalcó que esta nueva prueba rápida permitiría conocer oportunamente el estado de salud de niñas y niños, lo que beneficiará principalmente a las poblaciones más alejadas de los servicios de salud y que no pueden acceder a análisis clínicos.

Detalló que se establecerán convenios con la Unidad de Investigación Biomédica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Zacatecas para realizar los ensayos in vitro y contar con muestras de pacientes con leucemia linfoblástica.

“En muchas ocasiones, el éxito de los tratamientos depende del diagnóstico temprano, ya que, a diferencia de otros tipos de cáncer, la leucemia no presenta manifestaciones clínicas tan evidentes como la formación de tumoraciones, lo que dificulta su detección”, recalcó.

El IPN recalcó que la creación de pruebas rápidas para detectar la leucemia infantil es un proyecto que está alineado con las directrices impulsadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado.