El sargazo insiste en las costas de México, pero ahora lo vemos con signos de pesos

Alfonso López Dávila

30/08/2025 - 2:00 pm

El sargazo, que hasta ahora ha representado un problema para el turismo en México, podría empezar a generar ganancias gracias al plan de especialistas para que proponen convertirlo en biogás, paneles y bonos de carbono para reducir su impacto ambiental y económico.

Ciudad de México, 30 de agosto (SinEmbargo).- Año con año, el azul cielo de las costas del sureste mexicano son cubiertas por miles de toneladas de sargazo, un alga color café que se estanca y descompone en las playas. Sin embargo, en 2025 este fenómeno se ha incrementado y podría romper el récord histórico de acumulación de esta materia orgánica que es hasta el momento de 400 mil toneladas.

El fenómeno del sargazo, el cual ocurre desde 2011 durante la primavera y el verano, representa un problema no solo por el mal aspecto que da a las playas de destinos como Cancún, Cozumel, Tulum, Isla Mujeres y el Caribe mexicano en general y las afectaciones al turismo, sino por las afectaciones que genera por su llegada en cantidades masivas y su posterior descomposición, pues libera gases tóxicos como ácido sulfhídrico, metano y dióxido de carbono, que impactan negativamente el medio ambiente y la salud.

De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA por sus siglas en inglés), el sargazo es un grupo de algas marrones que sirve de alimentación, refugio y áreas de reproducción para animales marinos, como tortugas, cangrejos, camarones, peces y aves marinas.  Cuando flota en alta mar, el sargazo constituye un hábitat favorable para numerosas especies. Pero cuando invade las playas, se descomponen, emiten un gas que huele a huevo podrido y que es peligroso para la salud si alcanza altas concentraciones y asfixian a varias especies que no reciben luz de la superficie.

A pesar de ser un fenómeno que se repite desde hace 15 años aproximadamente, los científicos aún no tienen claro su origen y, por ende, una manera de combatirlo. Se manejan varias hipótesis de qué lo origina, la principal apunta al uso de abonos en la industria agrícola en Sudamérica y África, lo cual podrían alimentar el crecimiento de estas algas.

Otros estudios indican que un cambio en la circulación de vientos en el Atlántico podría haber empujado estas algas hacia el Caribe donde la temperatura más elevada del agua favorece su multiplicación. El cambio climático podría ser uno de los factores que explican este cambio de circulación de los vientos.

México monitorea los arribos masivos de sargazo con datos satelitales. Foto: Elizabeth Ruíz, Cuartoscuro

IPN busca convertir sargazo en energía eléctrica

Ante la problemática que representa la llegada de sargazo cada año a las playas mexicanas, investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN), ya trabajan para aprovechar esta alga que, debido a su alto potencial en la generación de gas metano, produce energía mediante el proceso de biodigestión.

Norma Patricia Muñoz Sevilla, profesora e investigadora del IPN y doctora en Oceanografía Biológica por la Universidad d’Aix-Marseille II de Francia, señala que esta energía podría ayudar a suministrar la red eléctrica de los complejos turísticos y zonas urbanas en el estado de Quintana Roo.

Para lograrlo, menciona que se tendría que realizar un procedimiento de uso de biodigestores, contenedores o tanques herméticamente cerrados que permiten la carga de residuos orgánicos, donde se descompone la materia orgánica de manera anaeróbica (sin aire), para obtener, recolectar y almacenar el biogás para su posterior aprovechamiento energético.

De acuerdo con los análisis de contenido químico que la científica politécnica ha realizado en el Laboratorio de Botánica Marina, del Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (CIIEMAD), desde el 2015, junto con investigaciones hechas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e investigadores de instituciones francesas y británicas, coinciden en valorar este recurso marino únicamente para generación de gas metano.

La investigadora sostuvo que para aprovechar este recurso se debe actuar de manera inmediata en todos los niveles de gobierno, industria, academia y sociedad, además que los cambios de régimen de vientos y de corrientes oceánicas, derivadas del cambio climático deben ser estudiados por diversos investigadores a nivel nacional e internacional porque el sargazo seguirá presente en las próximas décadas.

sargazo
México monitorea los arribos masivos de sargazo con datos satelitales. Foto: Elizabeth Ruíz, Cuartoscuro

Abren primer Centro de Monitoreo de Sargazo

Remover las cientos de toneladas de sargazo que se quedan estancadas en las playas mexicanas requiere de una gran inversión de económica y el trabajo de muchas personas. Para poder hacerle frente a esta situación, el pasado mes de junio en Quintana Roo se inauguró el primer Centro de Monitoreo ambiental y de Sargazo de México.

Se trata del primer centro del país y del Caribe especializado en usar imágenes de los satélites Sentinel-2 de la Agencia Espacial Europea y otras herramientas tecnológicas para anticipar el arribo del alga. Con este centro se busca hacer mas eficientes las labores de los equipos de limpieza en las costas y ayudar a una colocación más precisa de barreras que impidan la llegada del sargazo a las playas.

“Con el arribo masivo de sargazo en esta temporada 2025 en el Caribe mexicano, necesitábamos tener unos ojos que nos guiaran desde el primer momento para hacer el proceso de contención y de limpieza y saber en donde estaban arriban el sargazo, en qué playas”, dijo Esteban Amaro, director del Centro de Monitoreo ambiental y del Sargazo de Cancún a la emisora Radio Francia Internacional (RFI).

Según cálculos científicos, se estima que la mancha de sargazo en el océano Atlántico este año es de 50 millones de toneladas, situación que propiciaría a que se rompa el récord de recolección de 2024 que fue de 100 mil toneladas.

“De este grueso, más o menos el uno por ciento llegó al Caribe mexicano. Y de esto, el 10 por ciento ha ido recalando en las playas. Hoy en día, llevamos una recogida de sargazo de unas 70 mil toneladas. De aquí a lo que falta por terminar la temporada, posiblemente recolectemos 100 mil toneladas. Es el triple de lo que se recolectó en el 2024”, mencionó Esteban Amaro.

