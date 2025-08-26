Joven de 17 años infectada con rabia por mordedura de un zorrillo muere en Zacatecas

Redacción/SinEmbargo

25/08/2025 - 10:50 pm

Una joven de 17 años de edad originaria de Zacatecas falleció debido a un probable caso de rabia humana mientras era atendida en un hospital del IMSS.

La joven que murió por rabia humana presuntamente se contagió al ser mordida por un zorrillo.

Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).- Una joven de 17 años de edad originaria de Zacatecas falleció debido a un probable caso de rabia humana mientras era atendida en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó la Secretaría de Salud estatal.

La adolescente, quien habitaba en el municipio de Mezquital del Oro, perdió la vida la noche del domingo 24 de agosto a causa de una falla multiorgánica, detalló la dependencia estatal en un comunicado compartido en su cuenta de Facebook.

Agregó que se implementaron los protocolos necesarios para evitar contagios, mientras espera la confirmación de las pruebas por parte del Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (INDRE).

Tras la muerte de la joven de 17 años por un probable caso de rabia humana, la Secretaría de Salud de Zacatecas implementó el protocolo de profilaxis con los contactos que estuvieron cerca de la paciente, además de realizar la trazabilidad de la ruta para evitar posibles contagios.

Por su parte, el Gobernador David Monreal Ávila ordenó a las autoridades sanitarias estatales proporcionar todas las facilidades a la familia de la menor para que su cuerpo sea entregado a la brevedad una vez agotados los protocolos de ley, además de que recibirán apoyo en el traslado a su lugar de origen.

Presuntamente, la adolescente se contagió de rabia luego de ser mordida por un zorrillo.

