Piña se dice víctima de “asedio, adversidad, calumnias, desinformación y agresión”

Blanca Juárez y Romina Gándara

26/08/2025 - 1:53 pm

Artículos relacionados

Con la ausencia de Lenia Batres y Yasmín Esquivel, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició la presentación de informes de las dos salas del máximo tribunal, así como de la Ministra presidenta Norma Piña.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 26 de agosto (SinEmbargo).- Norma Lucía Piña Hernández, Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se dijo este martes víctima de “asedio, adversidad, calumnias, desinformación y agresión” mientras estuvo al frente del máximo tribunal del país.

"Con este mensaje concluye mi último informe y con él una etapa del Poder Judicial de la Federación. Durante los últimos dos años y medio, la Judicatura siguió trabajando sin descanso en un marco de condiciones de adversidad, sin precedentes, bajo el asedio. A pesar de las calumnias, la desinformación y la agresión, sostuvimos con firmeza los pilares de la Constitución", declaró durante el Informe de Gestión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2023-2025.

"No respondimos con estridencias, respondimos con sentencias. No apelamos nunca a la confrontación, apelamos a la razón, al diálogo y al derecho, que es la manera que las sociedades han desarrollado para resolver sus problemas y diferencias con justicia, respeto y objetividad", agregó.

Con la ausencia de las ministras Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel Mossa, el pleno de la SCJN inició la presentación de informes de las dos salas del máximo tribunal del país, así como de su presidenta, Norma Piña.

En su mensaje de despedida, la Ministra aseguró que a pesar de “las calumnias, desinformación y agresión” durante el periodo de dos años y ocho meses que presidió el máximo tribunal, la Corte “no respondimos con estridencias, respondimos con sentencias”:

“Bajo el asedio, a pesar de las calumnias, a la desinformación y a la agresión, sostuvimos con firmeza los pilares de la Constitución. No respondimos con estridencias, respondimos con sentencias”.

“No apelamos nunca a la confrontación, apelamos a la razón, al diálogo y al derecho, que es la manera que las sociedades han desarrollado para resolver sus problemas y diferencias, con justicia, respeto y objetividad”.

Al finalizar su discurso, Norma Piña destacó que “que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, que lo ampara apare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario”. Además agregó que beneficio es para “la humanidad entera”.

“¿Qué es ideal que nace de la historia y se proyecta hacia el porvenir? Guíe la impartición de justicia en México porque cuando la justicia cumple su deber, el beneficio es para la humanidad entera. Muchas gracias”.

En la sesión y desde el público estuvieron presentes los ministros en retiro Margarita Luna Ramos, Eduardo Medina Mora, Luis María Aguilar y Guillermo Ortiz Mayagoitia, quienes aplaudieron de pie el discurso final de la Ministra.

La primera en compartir su informa fue la Ministra Loretta Ortiz, quien destacó que a lo largo del 2025 se llevaron a cabo 20 sesiones en la Primera Sala dieron resolución a 931 asuntos, que representan, 46 casos estudiados y debatidos en cada sesión.

La Ministra reconoció la labor y trabajo de sus compañeros de la Primera y Segunda sala, como la de la Ministra presidenta Norma Piña. También sobre su papel en la nueva Corte que entra este 1 de septiembre.

Por su parte, el Ministro Javier Laynez Potisek hizo un recuento sobre el trabajo de la Suprema Corte. Recordó que la Sala inició con una existencia de 200 asuntos, sin embargo, en el transcurso de estos meses ingresaron 567, por que indicó que se tuvo un total de 767 asuntos para resolver, de los cuales, se resolvieron 720, es decir, el 93.87% de los asuntos se resolvieron oportunamente. Veamos parte de su intervención..

“Como se advierte el principio que ha guiado los trabajos de la sala durante estos últimos ocho meses ha sido la búsqueda de la mayor eficiencia y efectividad de los procesos que conducen a la decisión conjunta. Hemos enfrentado con responsabilidad el reto asumiendo las complejidades derivadas del propio sistema jurídico y de la cada vez más cambiante realidad social inmersa en un México de de culturas y de tradiciones. No me queda más que agradecer a mis compañeros de integración de la segunda sala, el apoyo y trabajo solidario”.

Blanca Juárez y Romina Gándara

Blanca Juárez y Romina Gándara

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Pemex y Silicon Valley

"Sin duda, Pemex debe figurar en un lugar preponderante en la estrategia energética del país, pero no...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Alerta por violencia: una llamada de auxilio

"La Alerta por Violencia contra las Mujeres es el reconocimiento de que la capital del país asume...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Bartlett de nuevo a escena

"En la vida de Bartlett se combinan, y confunden delincuencia y política, simulación y traición, y una...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Con la 4T menos pobreza, más desigualdad

"La política salarial de los gobiernos de la 4T y los programas sociales contribuyeron significativamente a la...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte
Por Álvaro Delgado Gómez

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte

Adiós a la Corte que quería acabar con CFE
Por Ana Lilia Pérez

Adiós a la Corte que quería acabar con CFE

Acabados
Por Alejandro Páez Varela

Acabados

Los cambios en el Gabinete
Por Jorge Zepeda Patterson

Los cambios en el Gabinete

Jungla de rapiña
Por Muna D. Buchahin

Jungla de rapiña

Maquillaje alcohólico
Por Alejandro Calvillo

Maquillaje alcohólico

El proyecto que nunca fue “un peligro para México”
Por Héctor Alejandro Quintanar

El proyecto que nunca fue “un peligro para México”

Periodismo al servicio de la infamia
Por Pedro Mellado Rodríguez

Periodismo al servicio de la infamia

Los gachupines y AMLO
Por Fabrizio Mejía Madrid

Los gachupines y AMLO

¿De dónde viene la infelicidad?
Por Juan Carlos Monedero

¿De dónde viene la infelicidad?

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Ya es temporada de Chiles en nogada
1

¿Dónde comer Chiles en Nogada? Te compartimos tres propuestas deliciosas

Gerardo Fernández Noroña criticó al Cónsul en Miami, Rutilio Escandón, por decir que hay “buenas condiciones” para los migrantes en Alligator Alcatraz.
2

Noroña tacha de “cretino” a Cónsul por postura "servil" tras ir a Alligator Alcatraz

Ricardo Salinas Pliego, presidente del conglomerado financiero, comercial y mediático Grupo Salinas, tiene una deuda de más de 74 mil mdp con el SAT.
3

Salinas Pliego demanda a AMLO. “Soy una voz incómoda para el régimen ‘morenarco’”

Centenares de miles de israelíes tomaron las calles este martes, según Daniel Blumenthal de RFI, bloqueando rutas y demandando el fin de la guerra en Gaza.
4

FOTOS ¬ Israelíes y rabinos confrontan a Netanyahu: acusan limpieza étnica en Gaza

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte
5

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) resaltó que integrantes de la Marea Rosa buscan conformarse como partido porque ya no se sienten representados por el PRIAN.
6

Integrantes de la Marea Rosa buscan partido porque el PRIAN ya no los representa: CSP

El anuncio de los recursos para fortalecer el sistema eléctrico público resulta simbólico en tiempos en que la Corte que quiso destruir a la CFE está de salida.
7

Adiós a la Corte que quería acabar con CFE

Néstor Camarillo renuncia al PRI y deja al partido sin lugar en la Mesa Directiva del Senado
8

Néstor Camarillo se va del PRI y deja al partido sin lugar en la directiva del Senado

Norma Piña dejó un presupuesto para la próxima SCJN con una serie de privilegios que han sido empleados para atacar a los nuevos ministros, expuso Lenia Batres.
9

Piña quiso manchar a nuevos ministros, pidiéndoles privilegios presupuestales: Batres

Trump despide a Lisa Cook, gobernadora de la Fed
10

Trump despide a Lisa Cook, gobernadora de la Fed, en ataque inédito al Banco Central

La Conavi anunció que está por comenzar la segunda etapa del programa Vivienda para el Bienestar, la cual contempla visitas domiciliarias a preseleccionados.
11

Vivienda para el Bienestar: ¿Cuándo sabrás si fuiste preseleccionado? Anota la fecha

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) aseguró que las revelaciones de "El Mayo" Zambada en EU deben ser denunciadas y definir a qué políticos fue a los que sobornó.
12

CSP pide denunciar sobornos de "El Mayo"; DEA igualó a García Luna con capos, destaca

Cadillac anunció este martes que el piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez y el finlandés Valtteri Bottas serán su pareja de pilotos para su debut en la F1.
13

Cadillac presenta a "Checo" Pérez y Valtteri Bottas como su pareja de pilotos para F1

Los OPLES se enfrentan a operaciones limitadas por la falta de recursos y su existencia está en duda con la Reforma Electoral.
14

Los OPLES (los “INE locales”) cuestan un dineral. Son opacos y los rodea el escándalo

El reinado del narcotráfico de Ismael "El Mayo" Zambada tuvo su estocada, luego de que el líder del Cártel de Sinaloa cambiara su declaración a “culpable”.
15

Soborné a políticos y militares, dice “El Mayo”. Se declara culpable de narcotráfico

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

Piña se dice víctima de “asedio, adversidad, calumnias, desinformación y agresión”

Centenares de miles de israelíes tomaron las calles este martes, según Daniel Blumenthal de RFI, bloqueando rutas y demandando el fin de la guerra en Gaza.
2

FOTOS ¬ Israelíes y rabinos confrontan a Netanyahu: acusan limpieza étnica en Gaza

Gerardo Fernández Noroña criticó al Cónsul en Miami, Rutilio Escandón, por decir que hay “buenas condiciones” para los migrantes en Alligator Alcatraz.
3

Noroña tacha de “cretino” a Cónsul por postura "servil" tras ir a Alligator Alcatraz

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) aseguró que las revelaciones de "El Mayo" Zambada en EU deben ser denunciadas y definir a qué políticos fue a los que sobornó.
4

CSP pide denunciar sobornos de "El Mayo"; DEA igualó a García Luna con capos, destaca

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) resaltó que integrantes de la Marea Rosa buscan conformarse como partido porque ya no se sienten representados por el PRIAN.
5

Integrantes de la Marea Rosa buscan partido porque el PRIAN ya no los representa: CSP

El cantante Manuel de la Calva (Barcelona, 1937), integrante del Dúo Dinámico, falleció a los 88 años de edad, según informó su compañero Ramón Arcusa.
6

El cantante Manuel de la Calva, integrante del Dúo Dinámico, muere a los 88 años

Cadillac anunció este martes que el piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez y el finlandés Valtteri Bottas serán su pareja de pilotos para su debut en la F1.
7

Cadillac presenta a "Checo" Pérez y Valtteri Bottas como su pareja de pilotos para F1

Con una inversión de al menos 800 millones de dólares (mdd), el Gobierno federal anunció la construcción dos plantas termosolares en Baja California Sur (BCS).
8

El Gobierno federal construirá 2 plantas termosolares en BCS; se invertirán 800 mdd

9

El acoso judicial contra medios y periodistas de México se ha disparado, dice informe

Los OPLES se enfrentan a operaciones limitadas por la falta de recursos y su existencia está en duda con la Reforma Electoral.
10

Los OPLES (los “INE locales”) cuestan un dineral. Son opacos y los rodea el escándalo

Una joven de 17 años de edad originaria de Zacatecas falleció debido a un probable caso de rabia humana mientras era atendida en un hospital del IMSS.
11

Joven de 17 años infectada con rabia por mordedura de un zorrillo muere en Zacatecas

Néstor Camarillo renuncia al PRI y deja al partido sin lugar en la Mesa Directiva del Senado
12

Néstor Camarillo se va del PRI y deja al partido sin lugar en la directiva del Senado