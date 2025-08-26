Piña se dice víctima de “asedio, adversidad, calumnias, desinformación y agresión”

Con la ausencia de Lenia Batres y Yasmín Esquivel, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició la presentación de informes de las dos salas del máximo tribunal, así como de la Ministra presidenta Norma Piña.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 26 de agosto (SinEmbargo).- Norma Lucía Piña Hernández, Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se dijo este martes víctima de “asedio, adversidad, calumnias, desinformación y agresión” mientras estuvo al frente del máximo tribunal del país.

"Con este mensaje concluye mi último informe y con él una etapa del Poder Judicial de la Federación. Durante los últimos dos años y medio, la Judicatura siguió trabajando sin descanso en un marco de condiciones de adversidad, sin precedentes, bajo el asedio. A pesar de las calumnias, la desinformación y la agresión, sostuvimos con firmeza los pilares de la Constitución", declaró durante el Informe de Gestión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2023-2025.

"No respondimos con estridencias, respondimos con sentencias. No apelamos nunca a la confrontación, apelamos a la razón, al diálogo y al derecho, que es la manera que las sociedades han desarrollado para resolver sus problemas y diferencias con justicia, respeto y objetividad", agregó.

Con la ausencia de las ministras Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel Mossa, el pleno de la SCJN inició la presentación de informes de las dos salas del máximo tribunal del país, así como de su presidenta, Norma Piña.

En su mensaje de despedida, la Ministra aseguró que a pesar de “las calumnias, desinformación y agresión” durante el periodo de dos años y ocho meses que presidió el máximo tribunal, la Corte “no respondimos con estridencias, respondimos con sentencias”:

“Bajo el asedio, a pesar de las calumnias, a la desinformación y a la agresión, sostuvimos con firmeza los pilares de la Constitución. No respondimos con estridencias, respondimos con sentencias”.

“No apelamos nunca a la confrontación, apelamos a la razón, al diálogo y al derecho, que es la manera que las sociedades han desarrollado para resolver sus problemas y diferencias, con justicia, respeto y objetividad”.

Al finalizar su discurso, Norma Piña destacó que “que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, que lo ampara apare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario”. Además agregó que beneficio es para “la humanidad entera”.

“¿Qué es ideal que nace de la historia y se proyecta hacia el porvenir? Guíe la impartición de justicia en México porque cuando la justicia cumple su deber, el beneficio es para la humanidad entera. Muchas gracias”.

En la sesión y desde el público estuvieron presentes los ministros en retiro Margarita Luna Ramos, Eduardo Medina Mora, Luis María Aguilar y Guillermo Ortiz Mayagoitia, quienes aplaudieron de pie el discurso final de la Ministra.

La primera en compartir su informa fue la Ministra Loretta Ortiz, quien destacó que a lo largo del 2025 se llevaron a cabo 20 sesiones en la Primera Sala dieron resolución a 931 asuntos, que representan, 46 casos estudiados y debatidos en cada sesión.

La Ministra reconoció la labor y trabajo de sus compañeros de la Primera y Segunda sala, como la de la Ministra presidenta Norma Piña. También sobre su papel en la nueva Corte que entra este 1 de septiembre.

Por su parte, el Ministro Javier Laynez Potisek hizo un recuento sobre el trabajo de la Suprema Corte. Recordó que la Sala inició con una existencia de 200 asuntos, sin embargo, en el transcurso de estos meses ingresaron 567, por que indicó que se tuvo un total de 767 asuntos para resolver, de los cuales, se resolvieron 720, es decir, el 93.87% de los asuntos se resolvieron oportunamente. Veamos parte de su intervención..

“Como se advierte el principio que ha guiado los trabajos de la sala durante estos últimos ocho meses ha sido la búsqueda de la mayor eficiencia y efectividad de los procesos que conducen a la decisión conjunta. Hemos enfrentado con responsabilidad el reto asumiendo las complejidades derivadas del propio sistema jurídico y de la cada vez más cambiante realidad social inmersa en un México de de culturas y de tradiciones. No me queda más que agradecer a mis compañeros de integración de la segunda sala, el apoyo y trabajo solidario”.