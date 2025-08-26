El cantante Manuel de la Calva, integrante del Dúo Dinámico, muere a los 88 años

El músico fundó en 1958, junto a Ramón Arcusa, el Dúo Dinámico, grupo que marcó a varias generaciones con canciones como "Quisiera ser", "Perdóname" y "Amor de verano".

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS).- El cantante Manuel de la Calva (Barcelona, 1937), integrante del Dúo Dinámico, falleció este martes a los 88 años de edad, según informó su compañero Ramón Arcusa en una publicación en las redes sociales del grupo.

"Manolo de la Calva, mi amigo del alma, más que hermano, compañero de cien aventuras y de mil canciones, nos ha dejado hoy. No lloréis por él, no le gustaría. Fue el alma del Dúo, siempre alegre, optimista, positivo. Cantad con él en esta despedida", lamentó su compañero en el Dúo Dinámico.

Ramón Arcusa dio las gracias a su amigo "por tanto". "Ya eres eterno. Cuidate allá donde estés. Te vamos a echar mucho de menos", apuntó.

Manuel de la Calva conoció a Ramón Arcusa en la empresa de motores de aviación Elizalde, donde ambos habían entrado a trabajar. Siendo todavía adolescentes, se unieron para emular a los ídolos de su época y, así, en los últimos días de 1958, se presentaron en público por la radio, bautizados como The Dynamic Boys, nombre que el presentador del programa castellanizó como Dúo Dinámico.

Arrancó de este modo una carrera artística marcada por innumerables éxitos, que dieron color a una España todavía en blanco y negro, y que no tardarían en dar el salto al otro lado del Atlántico. En los primeros años de la década de 1960, además, participaron como protagonistas en cuatro largometrajes.

El grupo fue autor de éxitos tan populares como "Quince años tiene mi amor", "Quisiera ser", "Perdóname", "Mari Carmen", "Esos ojitos negros" o "Amor de verano".

En 2014, el dúo recibió el Grammy Latino a la Excelencia Musical, en reconocimiento a su trayectoria, que se sumó a otros galardones como la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo (2010) o la Medalla de Honor de la SGAE (2024).

Paralelamente a su carrera en el Dúo Dinámico, Manuel de la Calva fue también compositor, arreglista y productor para otros artistas (como Julio Iglesias, Camilo Sesto, Nino Bravo o Massiel), y llegó a registrar más de 560 títulos en la SGAE, entidad de la que fue socio desde octubre de 1960.