VIDEO ¬ Julio César Chávez Jr. regresa a su entrenamiento después de salir de prisión

El boxeador Julio César Chávez Jr. podrá enfrentar en libertad el juicio en su contra por su presunto vínculo con el Cártel de Sinaloa.

Ciudad de México, 26 de agosto (SinEmbargo).- Julio César Chávez Jr. retomó su entrenamiento de box en un gimnasio de Hermosillo, Sonora, después de ser liberado de prisión y mientras se desarrolla el juicio en su contra por su presunto vínculo con el Cártel de Sinaloa.

En un video compartido por Coliseo Boxing Club en Instagram, establecimiento propiedad de Juan Francisco "El Gallo" Estrada, se puede ver al pugilista realizando distintos ejercicios de boxeo, como golpear un costal y una pera.

Menos de 24 horas antes de volver a ponerse los guantes, el boxeador mexicano fue liberado del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Sonora, donde permaneció recluido durante seis días tras ser deportado de Estados Unidos (EU) y entregado a las autoridades mexicanas.

Julio César Chávez Carrasco fue vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas durante una audiencia que se celebró el 23 de agosto, misma en la que un Juez federal determinó imponerle sólo la medida cautelar de no abandonar el país mientras se lleva a cabo el proceso en su contra, por lo que ordenó su liberación.

Se tiene previsto que el boxeador mexicano se presente ante la autoridad judicial el próximo 24 de noviembre para conocer si es declarado culpable de ambos delitos.

Chávez Jr. es señalado por autoridades mexicanas de presuntamente estar vinculado con el Cártel de Sinaloa, debido a la supuesta relación que tiene con los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, además de que presuntamente operó como golpeador para el grupo criminal.

Sheinbaum evita opinar sobre liberación de Chávez Jr.

Ante la controversia que generó la liberación de Julio César Chávez Jr. de un penal de Sonora, pese a ser vinculado a proceso por delitos que ameritan la medida de prisión preventiva justificada, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ayer se negó a emitir una opinión al respecto.

"Fue lo que decidió el Juez. Ya. Hasta ahí", declaró la mandataria el lunes durante su conferencia de prensa matutina.

La Jefa del Ejecutivo explicó que le corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) presentar una controversia por la decisión del juzgador en caso de que lo considere necesario.