Conavi publica lista de preseleccionados de Vivienda para el Bienestar. ¿Qué sigue?

Redacción/SinEmbargo

26/08/2025 - 2:19 pm

La Conavi anunció que a partir de ese martes se podrá consultar la lista de personas preseleccionadas para ser beneficiarias de Vivienda para el Bienestar.

Artículos relacionados

Vivienda para el Bienestar es un programa implementado por la Conavi que otorgará créditos a la población más vulnerable para que pueda adquirir una casa.

Ciudad de México, 26 de agosto (SinEmbargo).- La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) anunció que a partir de ese martes se podrá consultar la lista de personas preseleccionadas para ser una de las beneficiarias de Vivienda para el Bienestar, por lo que a continuación te decimos qué hacer si fuiste seleccionada o seleccionado.

Dicho programa otorgará créditos con facilidades a la población más vulnerable, como mujeres jefas de familia, personas adultas mayores, población indígena y personas con discapacidad, con el objetivo de que pueda adquirir una casa nueva.

Cabe mencionar que la Conavi verificará la información proporcionada en las solicitudes de registro recibidas en los módulos para determinar quiénes son las y los ciudadanos que cumplen con los lineamientos para obtener el financiamiento.

La Comisión anunció que después de realizar una revisión y validación de los registros recibidos, a partir de este martes 26 de agosto se podrá consultar la lista de personas preseleccionadas para ser beneficiarias del programa Vivienda para el Bienestar en el sitio web oficial. Puedes acceder al listado dando clic aquí.

¿Qué hacer si estás en la lista de preseleccionados de Vivienda para el Bienestar?

La Conavi intentará contactar vía telefónica, hasta en tres ocasiones, a las personas preseleccionadas para ser beneficiarias de Vivienda para el Bienestar, con el fin de agendar una visita domiciliaria. En caso de que no sea posible ponerse en contacto con una persona, no será posible continuar con el proceso.

Luego de programar la fecha y hora para la visita, personal de la dependencia visitará a las y los posibles beneficiarios para verificar la información que proporcionaron en su solicitud de registro. También será necesario presentar la siguiente documentación en original y copia:

  • Acta de nacimiento.
  • Comprobante de ingresos.
  • Comprobante de estado civil.
  • Certificado de no propiedad.
  • Carta de no derechohabiencia.
  • Certificado de discapacidad, en caso de que aplique.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Pemex y Silicon Valley

"Sin duda, Pemex debe figurar en un lugar preponderante en la estrategia energética del país, pero no...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Alerta por violencia: una llamada de auxilio

"La Alerta por Violencia contra las Mujeres es el reconocimiento de que la capital del país asume...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Bartlett de nuevo a escena

"En la vida de Bartlett se combinan, y confunden delincuencia y política, simulación y traición, y una...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Con la 4T menos pobreza, más desigualdad

"La política salarial de los gobiernos de la 4T y los programas sociales contribuyeron significativamente a la...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte
Por Álvaro Delgado Gómez

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte

Adiós a la Corte que quería acabar con CFE
Por Ana Lilia Pérez

Adiós a la Corte que quería acabar con CFE

Acabados
Por Alejandro Páez Varela

Acabados

Los cambios en el Gabinete
Por Jorge Zepeda Patterson

Los cambios en el Gabinete

Jungla de rapiña
Por Muna D. Buchahin

Jungla de rapiña

Maquillaje alcohólico
Por Alejandro Calvillo

Maquillaje alcohólico

El proyecto que nunca fue “un peligro para México”
Por Héctor Alejandro Quintanar

El proyecto que nunca fue “un peligro para México”

Periodismo al servicio de la infamia
Por Pedro Mellado Rodríguez

Periodismo al servicio de la infamia

Los gachupines y AMLO
Por Fabrizio Mejía Madrid

Los gachupines y AMLO

¿De dónde viene la infelicidad?
Por Juan Carlos Monedero

¿De dónde viene la infelicidad?

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Ya es temporada de Chiles en nogada
1

¿Dónde comer Chiles en Nogada? Te compartimos tres propuestas deliciosas

Gerardo Fernández Noroña criticó al Cónsul en Miami, Rutilio Escandón, por decir que hay “buenas condiciones” para los migrantes en Alligator Alcatraz.
2

Noroña tacha de “cretino” a Cónsul por postura "servil" tras ir a Alligator Alcatraz

Ricardo Salinas Pliego, presidente del conglomerado financiero, comercial y mediático Grupo Salinas, tiene una deuda de más de 74 mil mdp con el SAT.
3

Salinas Pliego demanda a AMLO. “Soy una voz incómoda para el régimen ‘morenarco’”

4

Piña se dice víctima de “asedio, adversidad, calumnias, desinformación y agresión”

Centenares de miles de israelíes tomaron las calles este martes, según Daniel Blumenthal de RFI, bloqueando rutas y demandando el fin de la guerra en Gaza.
5

FOTOS ¬ Israelíes y rabinos confrontan a Netanyahu: acusan limpieza étnica en Gaza

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte
6

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) resaltó que integrantes de la Marea Rosa buscan conformarse como partido porque ya no se sienten representados por el PRIAN.
7

Integrantes de la Marea Rosa buscan partido porque el PRIAN ya no los representa: CSP

La Conavi anunció que está por comenzar la segunda etapa del programa Vivienda para el Bienestar, la cual contempla visitas domiciliarias a preseleccionados.
8

Vivienda para el Bienestar: ¿Cuándo sabrás si fuiste preseleccionado? Anota la fecha

El anuncio de los recursos para fortalecer el sistema eléctrico público resulta simbólico en tiempos en que la Corte que quiso destruir a la CFE está de salida.
9

Adiós a la Corte que quería acabar con CFE

Néstor Camarillo renuncia al PRI y deja al partido sin lugar en la Mesa Directiva del Senado
10

Néstor Camarillo se va del PRI y deja al partido sin lugar en la directiva del Senado

Norma Piña dejó un presupuesto para la próxima SCJN con una serie de privilegios que han sido empleados para atacar a los nuevos ministros, expuso Lenia Batres.
11

Piña quiso manchar a nuevos ministros, pidiéndoles privilegios presupuestales: Batres

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó por qué rechazó un regalo enviado por el exgobernador Ángel Aguirre Rivero durante su gira por Guerrero.
12

VIDEO ¬ "Ni lo conozco": Sheinbaum explica por qué rechazó el regalo de Ángel Aguirre

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) aseguró que las revelaciones de "El Mayo" Zambada en EU deben ser denunciadas y definir a qué políticos fue a los que sobornó.
13

CSP pide denunciar sobornos de "El Mayo"; DEA igualó a García Luna con capos, destaca

Cadillac anunció este martes que el piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez y el finlandés Valtteri Bottas serán su pareja de pilotos para su debut en la F1.
14

Cadillac presenta a "Checo" Pérez y Valtteri Bottas como su pareja de pilotos para F1

Los OPLES se enfrentan a operaciones limitadas por la falta de recursos y su existencia está en duda con la Reforma Electoral.
15

Los OPLES (los “INE locales”) cuestan un dineral. Son opacos y los rodea el escándalo

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Julio César Chávez Jr. retomó su entrenamiento tras ser liberado y mientras avanza el juicio en su contra por tener presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
1

VIDEO ¬ Julio César Chávez Jr. regresa a su entrenamiento después de salir de prisión

La Conavi anunció que a partir de ese martes se podrá consultar la lista de personas preseleccionadas para ser beneficiarias de Vivienda para el Bienestar.
2

Conavi publica lista de preseleccionados de Vivienda para el Bienestar. ¿Qué sigue?

Miles de publicaciones en redes sociales aseguran que algunas de las fotos que muestran el sufrimiento de la población de Gaza están manipuladas.
3

¿FOTOS FALSAS de la hambruna en Gaza? Periodistas responden: NO. NO son montajes...

4

Piña se dice víctima de “asedio, adversidad, calumnias, desinformación y agresión”

Centenares de miles de israelíes tomaron las calles este martes, según Daniel Blumenthal de RFI, bloqueando rutas y demandando el fin de la guerra en Gaza.
5

FOTOS ¬ Israelíes y rabinos confrontan a Netanyahu: acusan limpieza étnica en Gaza

Gerardo Fernández Noroña criticó al Cónsul en Miami, Rutilio Escandón, por decir que hay “buenas condiciones” para los migrantes en Alligator Alcatraz.
6

Noroña tacha de “cretino” a Cónsul por postura "servil" tras ir a Alligator Alcatraz

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) aseguró que las revelaciones de "El Mayo" Zambada en EU deben ser denunciadas y definir a qué políticos fue a los que sobornó.
7

CSP pide denunciar sobornos de "El Mayo"; DEA igualó a García Luna con capos, destaca

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) resaltó que integrantes de la Marea Rosa buscan conformarse como partido porque ya no se sienten representados por el PRIAN.
8

Integrantes de la Marea Rosa buscan partido porque el PRIAN ya no los representa: CSP

El cantante Manuel de la Calva (Barcelona, 1937), integrante del Dúo Dinámico, falleció a los 88 años de edad, según informó su compañero Ramón Arcusa.
9

El cantante Manuel de la Calva, integrante del Dúo Dinámico, muere a los 88 años

Cadillac anunció este martes que el piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez y el finlandés Valtteri Bottas serán su pareja de pilotos para su debut en la F1.
10

Cadillac presenta a "Checo" Pérez y Valtteri Bottas como su pareja de pilotos para F1

Con una inversión de al menos 800 millones de dólares (mdd), el Gobierno federal anunció la construcción dos plantas termosolares en Baja California Sur (BCS).
11

El Gobierno federal construirá 2 plantas termosolares en BCS; se invertirán 800 mdd

12

El acoso judicial contra medios y periodistas de México se ha disparado, dice informe