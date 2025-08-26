Conavi publica lista de preseleccionados de Vivienda para el Bienestar. ¿Qué sigue?

Vivienda para el Bienestar es un programa implementado por la Conavi que otorgará créditos a la población más vulnerable para que pueda adquirir una casa.

Ciudad de México, 26 de agosto (SinEmbargo).- La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) anunció que a partir de ese martes se podrá consultar la lista de personas preseleccionadas para ser una de las beneficiarias de Vivienda para el Bienestar, por lo que a continuación te decimos qué hacer si fuiste seleccionada o seleccionado.

Dicho programa otorgará créditos con facilidades a la población más vulnerable, como mujeres jefas de familia, personas adultas mayores, población indígena y personas con discapacidad, con el objetivo de que pueda adquirir una casa nueva.

Cabe mencionar que la Conavi verificará la información proporcionada en las solicitudes de registro recibidas en los módulos para determinar quiénes son las y los ciudadanos que cumplen con los lineamientos para obtener el financiamiento.

La Comisión anunció que después de realizar una revisión y validación de los registros recibidos, a partir de este martes 26 de agosto se podrá consultar la lista de personas preseleccionadas para ser beneficiarias del programa Vivienda para el Bienestar en el sitio web oficial. Puedes acceder al listado dando clic aquí.

¿Qué hacer si estás en la lista de preseleccionados de Vivienda para el Bienestar?

La Conavi intentará contactar vía telefónica, hasta en tres ocasiones, a las personas preseleccionadas para ser beneficiarias de Vivienda para el Bienestar, con el fin de agendar una visita domiciliaria. En caso de que no sea posible ponerse en contacto con una persona, no será posible continuar con el proceso.

Luego de programar la fecha y hora para la visita, personal de la dependencia visitará a las y los posibles beneficiarios para verificar la información que proporcionaron en su solicitud de registro. También será necesario presentar la siguiente documentación en original y copia: