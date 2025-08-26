Tribunal absuelve a sentenciado por la desaparición de la activista Claudia Uruchurtu

Familiares de Claudia Uruchurtu lamentaron la decisión judicial que libera al exfuncionario vinculado a su desaparición.

Ciudad de México, 26 de agosto (SinEmbargo).- A cuatro años de la desaparición forzada de la activista Claudia Uruchurtu Cruz, el Poder Judicial ordenó absolver a Jhoan Ricardo Matus Marcial, exconsejero jurídico del Gobierno Municipal de Asunción Nochixtlán, quien había sido condenado en 2023 a 60 años de prisión.

La resolución fue emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, tras resolver el amparo directo promovido por Matus Marcial.

El Tribunal argumentó “insuficiencia probatoria por una deficiente investigación para acreditar la plena responsabilidad en su comisión del delito de desaparición forzada de personas”.

La Segunda Sala Penal Colegiada del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca acató la sentencia federal y dictó la absolución el pasado 21 de agosto.

Claudia Uruchurtu fue vista por última vez el 26 de marzo de 2021, cuando testigos la identificaron siendo subida por la fuerza a una camioneta roja tras una protesta contra la entonces Alcaldesa Lizbeth Victoria Huerta. Matus, vinculado sentimentalmente con Huerta, fue señalado como uno de los responsables.

La familia Uruchurtu expresó su indignación ante la resolución judicial. En un comunicado firmado por Elizabeth y Sara Georgina Uruchurtu Cruz, afirmaron: “Se da una nueva puñalada a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño por la desaparición forzada de nuestra hermana Claudia”.

También cuestionaron la independencia del Poder Judicial y denunciaron la protección institucional a funcionarios vinculados al partido Morena.

“¿Dónde está la protección de las víctimas por parte de la Fiscalía del estado? ¿Dónde quedan los derechos humanos de las víctimas en los procedimientos judiciales por casos de desaparición forzada? Para todas estas interrogantes la respuesta es la misma: simplemente no existen”, criticaron.

La exalcaldesa Lizbeth Huerta fue detenida en mayo de 2021, pero liberada en diciembre de 2024 tras la reclasificación del delito de desaparición forzada a obstrucción de la justicia. La familia presentó un nuevo amparo en enero de 2025, sin avances hasta la fecha.

Finalmente, las hermanas Uruchurtu reiteraron: “No dejaremos de exigir justicia, de nombrar a quienes nos faltan, de buscar en cada rincón. Frente a la indiferencia institucional y la complicidad del Estado, nuestra lucha persiste y se fortalece”.