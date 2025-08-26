Beca Benito Juárez: ¿Cómo pedir apoyo para estudiantes de nuevo ingreso a la prepa?

La Beca Benito Juárez entrega un apoyo económico de mil 900 pesos bimestrales a las y los estudiantes que cursan el bachillerato en escuelas públicas de todo el país.

Ciudad de México, 26 de agosto (SinEmbargo).- Las y los estudiantes de nuevo ingreso al bachillerato que iniciarán sus estudios en el ciclo escolar 2025-2026 podrán registrarse para ser beneficiarios de la Beca Benito Juárez y recibir un apoyo económico de mil 900 pesos bimestrales.

Dicho programa social entrega una ayuda monetaria a jóvenes que cursan la educación media superior en instituciones públicas de todo.el país, con el objetivo de que cuenten con los recursos necesarios para no verse en la necesidad de abandonar sus estudios.

Dicha beca es universal, por lo que es entregada a estudiantes de todos los estados de la República, quienes reciben el apoyo durante los 10 meses que dura el ciclo escolar, los tres años que cursen el bachillerato.

¿Cuándo abre registro de la Beca Benito Juárez para estudiantes de bachillerato?

El titular de la Coordinación Nacional de Becas Bienestar, Julio León, dio a conocer que durante el mes de septiembre se abrirá el registro para que estudiantes de nuevo ingreso al bachillerato puedan inscribirse como beneficiarios de la Beca Benito Juárez.

Las y los jóvenes deberán realizar el trámite de solicitud personalmente a través de Internet, ingresando a la plataforma web que será habilitada en el sitio oficial del programa.

Es importante mencionar que las y los solicitantes de dicho apoyo deben contar con una copia digital de sus documentos personales para completar su registro, además de contar con la Llave Mx y con la Clave Única de Registro de Población (CURP) certificada.

¿Qué documentos se necesitan para el registro de la Beca Benito Juárez?

Las y los estudiantes de nuevo ingreso al bachillerato que deseen solicitar la Beca Benito Juárez deben contar con una copia digital, en formato PDF o JPEG, de los siguientes documentos: