INE y Comisión Presidencial se reúnen por primera vez rumbo a la Reforma Electoral

El INE y la Comisión presidencial acordaron este martes crear un grupo técnico permanente para dar seguimiento a los temas relacionados con la Reforma Electoral.

Ciudad de México, 26 de agosto (SinEmbargo).- El Instituto Nacional Electoral (INE) y la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral celebraron este martes su primera reunión de trabajo en la Secretaría de Gobernación, a fin de fortalecer el sistema electoral mexicano y establecer acuerdos sobre las tareas que se desarrollarán de ahora en adelante.

En el encuentro, ambas partes acordaron crear un grupo técnico permanente para dar seguimiento a los temas relacionados con la iniciativa de la Cuarta Transformación, así como integrar un listado de asuntos electorales específicos que serán analizados en conjunto.

A raíz de ello, la Consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, acompañada de las y los consejeros electorales, destacó que el instituto está dispuesto a aportar información técnica y operativa como parte de los trabajos en conjunto.

Asimismo, estableció que al INE le ocupa la parte técnica y operativa de los procesos electorales y debe dar a los ciudadanos la confianza de que lo que se establezca en la Reforma Electoral se puede operar con garantía.

De acuerdo con un boletín emitido por ambas parte, entre los temas que se abordaron durante la reunión destacan:

Organización de los procesos electorales y concurrencia de comicios ordinarios con los judiciales.

Tiempos en los que se ejecutaría la Reforma Electoral y calendarios electorales.

El diseño de la educación cívica, la especialización técnica y operativa del personal.

El uso de nuevas tecnologías.

Fiscalización.

Autonomía legal y financiera.

Transparencia, y modelo de comunicación política.

En la reunión estuvieron presentes el presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez Álvarez, así como sus integrantes: la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino; y el Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel.

Además del titular de la Coordinación de Asesores de la Oficina de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, y el Coordinador de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia de la República, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

A la biblioteca de la Secretaría de Gobernación, también acudieron las consejeras Rita Bell López Vences; Claudia Zavala Pérez, Norma De La Cruz Magaña y los Consejeros Martín Faz Mora; Jorge Montaño Ventura; Arturo Castillo Loza y Uuc-kib Espadas Ancona y la Secretaria Ejecutiva, Claudia Arlett Espino.