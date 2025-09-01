El Gobernador de California parodia a Trump en redes... y crece su popularidad

El Gobernador Newsom ha adoptado un nuevo estilo para comunicarse a través de sus redes sociales, se trata del estilo trumpista, el mismo que el Presidente de la Unión Americana utiliza para responder con autoritarismo y groserías a sus opositores y críticos.

Ciudad de México, 30 de agosto (SinEmbargo).- "Make America Gavin Again" es la propuesta de Gavin Newsom, Gobernador de California, para suplir a "Make America Great Again", el icónico lema del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Desde hace unas semanas, Newsom ha adoptado un nuevo estilo para comunicarse a través de sus redes sociales, se trata del estilo trumpista, el mismo que el Presidente de la Unión Americana utiliza para responder con autoritarismo y groserías a sus opositores y críticos, pero en el caso del Gobernador de California este tono lo está usando para burlarse de Trump, lo que, de paso, le está generando cientos de seguidores.

WOW! $50,000 IN PURCHASES ALREADY!! THANK YOU PATRIOTS!!! https://t.co/b1GeTGzLuy — Gavin Newsom (@GavinNewsom) August 24, 2025

A través del perfil de X de la Oficina de prensa del Gobernador Newsom, el mandatario californiano ha publicado diversos mensajes en los que hace alusión a las expresiones trumpista. En una de las primeras publicaciones en este tono acusó a Trump y al Gobierno de Texas de intentar ampliar la representación de los republicanos en el Congreso mediante una manipulación de los mapas electorales, con miras a las elecciones de 2026.

La respuesta de Newsom fue contundente: "A DONALD TRUMP LE QUEDAN 24 HORAS PARA RESPONDER A LA CARTA DEL GOBERNADOR NEWSOM. SI NO RENUNCIA, ¡HABRÁ UNA RUEDA DE PRENSA MUY IMPORTANTE ESTA SEMANA CON UN ANUNCIO IMPORTANTE! GRACIAS POR SU ATENCIÓN A ESTE ASUNTO”, señaló el mensaje del mandatario californiano.

A esta publicación le siguieron más.

Incluso, en una aparece Newsom señalando con el dedo al Presidente de Estados Unidos, imagen que fue acompañada con el mensaje: “MANOS PEQUEÑAS ESTÁ AQUÍ IMITÁNDOSE, PERO SIN LA RESISTENCIA (TRISTE), Y CIERTO QUE SIN LA "APARIENCIA". ¡TOTALMENTE BETA! — GCN”, y en la parte de abajo otra fotografía que muestra a Trump señalando con el dedo Vladimir Putin, Presidente de Rusia.

TINY HANDS IS OUT HERE COPYING ME — BUT WITHOUT THE STAMINA (SAD), AND CERTAINLY WITHOUT THE “LOOKS.” TOTAL BETA! — GCN https://t.co/AwjuS3div2 pic.twitter.com/OW8yXxmLYl — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) August 16, 2025

Medios internacionales han destacado que lo que inició como una burla de Newsom contra Trump, con la intención de evidenciar la forma tan absurda en la que se comunica con los estadounidenses, se convirtió en una estrategia con miras a las elecciones de 2028, ya que al parecer el mandatario estatal buscaría la candidatura presidencial y estos mensajes de parodia le han generado que gane cientos de seguidores en sólo unos días.

Aunque la Casa Blanca ha intentado minimizar las burlas de Newsom, la cadena noticiosa CNN destacó que la cuenta destinada al trolleo contra Trump presentó un crecimiento en sus seguidores del 450 por ciento de junio a agosto, lo que se traduce en, aproximadamente, 250 mil internautas siguiendo al mandatario californiano.

Además, las búsquedas de éste registraron un incremento en Google del 500 por ciento, señaló el mismo medio.

En tanto, el propio mandatario de California ha dado a conocer que artículos como gorras, camisetas y tazas, entre otros, que desde hace unos días se ofertan en la página "Patriot Shop", han presentado muy buenas ventas.

En el sitio, se puede encontrar, por ejemplo, una gorra con la frase “Newsom tenía razón en todo”, camisetas con la imagen de Kid Rock, Hogan y Tucker rezando, incluso una biblia que hace alusión a la que también vende Trump.

THE CHOSEN ONE.

A “FANTASTIC” SHIRT!

COMING SOON! 🇺🇸🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/urBIwbDXTB — Gavin Newsom (@GavinNewsom) August 22, 2025

Luego de que la agencia de noticias AFP consultó a la Casa Blanca por este trolleo, la oficina presidencial compartió una imagen en la que intentó demostrar que el Presidente Trump se mostraba desinteresado por los ataques de Newsom, sin embargo, respondió con otra imagen: “La Casa Blanca: ‘No pensamos en Gavin Newsom’, También la Casa Blanca: *envía a Politico (¡NOTICIAS REALES!) un MEME sobre Gavin Newsom”, lo que calificó como “Disparado. Débil. ¡Triste!”.

The White House: “We don’t think about Gavin Newsom.” Also the White House: *sends Politico (REAL NEWS!) a MEME about Gavin Newsom.* Triggered. Weak. SAD! 😂 pic.twitter.com/yFj2KwcTN3 — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) August 20, 2025

El Gobernador de California también se ha dado tiempo de responder a los simpatizantes de Trump, como fue el caso de la presentadora de noticias de la cadena Fox News, Dana Perino, quien aseguró que el mandatario estatal está haciendo el ridículo. “Si yo fuera su esposa, le diría que está haciendo el ridículo”, expresó Perino, a la que el perfil Oficina de prensa del Gobernador Newsom respondió con el siguiente tuit:

“Dana Ding Dong Perino (nunca había oído de ella) enfurece por mí, Gavin C. Newsom! Fox odia que sea el gobernador más amado (y el rey del rating) y esté salvándolos”, tuits que también ya son del conocimiento de Abigail Jackson, Subdirectora de Comunicación de la Casa Blanca, quien sostuvo que los mensajes son “poco graciosos y poco originales”.

DANA "DING DONG" PERINO (NEVER HEARD OF HER UNTIL TODAY!) IS MELTING DOWN BECAUSE OF ME, GAVIN C. NEWSOM! FOX HATES THAT I AM AMERICA’S MOST FAVORITE GOVERNOR ("RATINGS KING") SAVING AMERICA — WHILE TRUMP CAN’T EVEN CONQUER THE “BIG” STAIRS ON AIR FORCE ONE ANYMORE!!! TRUMP HAS… — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) August 19, 2025

Al ser cuestionado por estos polémicos mensajes, Newsom afirmó que sólo sigue el ejemplo del Presidente Trump, y subrayó que si consideran que sus publicaciones son un problema, también deberían cuestionar los mensajes del Presidente de Estados Unidos. “Si tienen problemas con lo que yo publico, sin dudas deberían tenerlos por lo que él publica como presidente”, según declaraciones consignadas por The New York Times.