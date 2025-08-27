Policía que disparó a joven en la CdMx es vinculado a proceso; compañero queda libre

Al policía que habría disparado su arma y causado la muerte del joven se le concedió como medida cautelar la prisión domiciliaria.

Ciudad de México, 26 de agosto (SinEmbargo).- Julio César "N", policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acusado de disparar y matar a Cristopher, un motociclista de 21 años de edad, en la Alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, el pasado 19 de agosto, fue vinculado a proceso este martes.

Durante audiencia, la cuál se llevó a cabo en el Reclusorio Oriente y duró cerca de tres horas, un Juez de Control determinó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Al policía que habría disparado su arma y causado la muerte del joven se le concedió como medida cautelar la prisión domiciliaria. El otro efectivo que participó en el operativo, Luis Arturo "N", quedó absuelto de cualquier cargo y señalamiento en su contra.

#TarjetaInformativa | Personal de la #SSC detuvo a un policía que, de acuerdo con los primeros reportes y una denuncia ciudadana, tuvo un altercado con los tripulantes de una motocicleta que circulaban por la avenida Galindo y Villa, casi esquina con Fray Servando Teresa de Mier,… pic.twitter.com/JtvtgqYAK6 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 20, 2025

El uniformado fue imputado por el delito de homicidio calificado. Asimismo, la SSC mantiene abierta una investigación interna por los hechos.

“Ha sido algo muy fuerte como lo he dicho, pero creo en la justicia. Si al final el Juez lo dictó y lo vio conveniente, como lo digo, al final tenemos leyes y el Juez así lo dictaminó”, expresó el padre de Cristopher a medios tras salir de la audiencia.

Los hechos se registraron en la avenida Galindo y Villa, casi esquina con Fray Servando Teresa de Mier, donde los tripulantes de una motocicleta -incluida la víctima- fueron detenidos para una revisión preventiva.

Durante el procedimiento, los sujetos se tornaron agresivos y comenzó una riña con los uniformados.

Ante dichas acciones y tras ser golpeado, uno de los oficiales efectuó un disparo que impactó en uno de los involucrados.

Derivado de lo anterior, el joven de 21 años de edad resultó lesionado en la cabeza, por lo que fue trasladado a un hospital para su atención médica, donde posteriormente se informó que perdió la vida.

A raíz del incidente, el oficial que realizó el disparo fue detenido y, junto con el arma de cargo, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente.

Asimismo, las autoridades abrieron la carpeta de investigación CI-FIEDH/2/UI-1 C/D/00322/08-2025 por el delito de homicidio doloso por disparo de arma de fuego.

1/ El domingo 24 de agosto, un joven murió en la colonia Jardín Balbuena, CDMX, a causa del uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. 👇 pic.twitter.com/PA3SnLDoOl — Amnistía Int. México (@amnistiamexico) August 26, 2025

Luego del hecho, la organización de la sociedad civil, Amnistía Internacional (AI), exigió revisar la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, ya que aseguró que presenta inconsistencias frente a los estándares internacionales de derechos humanos.

En un mensaje difundido en su cuenta de X, antes twitter, señaló que las autoridades deben realizar una investigación bajo el Protocolo de Minnesota, el cual establece la metodología para investigar muertes potencialmente ilícitas, ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias

Destacó que hay graves fallas de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, ya que no fija límites claros para el uso legítimo de la fuerza, ni define criterios sobre la proporcionalidad en cada caso. También sostuvo que la actual Ley no distingue de manera adecuada entre armas letales y menos letales.