Jessica Chastain, ganadora del Óscar, se declara admiradora de Claudia Sheinbaum

Redacción/SinEmbargo

26/08/2025 - 8:31 pm

Jessica Chastain, ganadora del Óscar, se declara admiradora de Claudia Sheinbaum.

Artículos relacionados

Jessica Chastain reconoció la importancia de la comunidad migrante de Estados Unidos y se mostró preocupada por la política migratoria de Donald Trump.

Ciudad de México, 26 de agosto (SinEmbargo).- La aclamada actriz estadounidense, Jessica Chastain aseguró este martes que admira a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y que ha seguido su trayectoria desde antes de que fuera candidata presidencial.

"Admiro a Claudia. Es muy inteligente. Ya sabía de ella antes de que anunciara que iba a ir por la Presidencia. Me gusta mucho lo que está haciendo. Es inspiradora", explicó Chastain desde la Ciudad de México, en donde se encuentra para promocionar su película Dreams, la cual es la segunda colaboración que tiene con el cineasta mexicano Michel Franco, tras la obra Memory.

Durante la rueda de presa, la actriz anunció que regresará a la escuela para estudiar un posgrado en Administración Pública en la Universidad de Harvard. Chastain explicó que busca generar cambios y que se ve a sí misma como una persona muy política. "Amo provocar conversaciones que inviten a salir de la zona de confort. A mucha gente no le gusta ser abierta en lo político. Yo veo mi trabajo como un acto político", declaró.

Chastain también aprovechó el momento para hablar sobre la situación de las y los migrantes en Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump.  Se dijo preocupada y expresó: "Si olvidamos la importancia de los migrantes para nuestro país, eso nos meterá en problemas".

Admitió sentir una fuerte conexión con México desde niña, pues su abuela tenía una casa en La Paz. "La Ciudad de México es la más emocionante del mundo. Nueva York está ahí, por supuesto. La amo. Pero para visitar, está México", dijo.

El largometraje Dreams se estrenará en salas el 11 de septiembre.

¿Quién es Jessica Chastain?

Jessica Chastain es una actriz y productora estadounidense nacida en 1977 en California, Estados Unidos. Estudió en la prestigiosa Juilliard School de Nueva York, y comenzó su carrera en el teatro y la televisión antes de consolidarse en el cine.

Ganó fama internacional con películas como The Help (2011), Zero Dark Thirty (2012) y Interstellar (2014), películas que ayudaron a consolidarla como una de las actrices más respetadas de su generación. En 2022, ganó el Óscar a Mejor Actriz por The Eyes of Tammy Faye (2021).

Además de su carrera artística, Chastain es activista en temas de igualdad de género y derechos humanos. Ha usado su influencia en la industria para impulsar mayor representación femenina en el cine.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Pemex y Silicon Valley

"Sin duda, Pemex debe figurar en un lugar preponderante en la estrategia energética del país, pero no...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Alerta por violencia: una llamada de auxilio

"La Alerta por Violencia contra las Mujeres es el reconocimiento de que la capital del país asume...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Bartlett de nuevo a escena

"En la vida de Bartlett se combinan, y confunden delincuencia y política, simulación y traición, y una...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Con la 4T menos pobreza, más desigualdad

"La política salarial de los gobiernos de la 4T y los programas sociales contribuyeron significativamente a la...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte
Por Álvaro Delgado Gómez

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte

Adiós a la Corte que quería acabar con CFE
Por Ana Lilia Pérez

Adiós a la Corte que quería acabar con CFE

Acabados
Por Alejandro Páez Varela

Acabados

Los cambios en el Gabinete
Por Jorge Zepeda Patterson

Los cambios en el Gabinete

Jungla de rapiña
Por Muna D. Buchahin

Jungla de rapiña

Maquillaje alcohólico
Por Alejandro Calvillo

Maquillaje alcohólico

El proyecto que nunca fue “un peligro para México”
Por Héctor Alejandro Quintanar

El proyecto que nunca fue “un peligro para México”

Periodismo al servicio de la infamia
Por Pedro Mellado Rodríguez

Periodismo al servicio de la infamia

Los gachupines y AMLO
Por Fabrizio Mejía Madrid

Los gachupines y AMLO

¿De dónde viene la infelicidad?
Por Juan Carlos Monedero

¿De dónde viene la infelicidad?

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Piña se dice víctima de “asedio, adversidad, calumnias, desinformación y agresión”

2

Salinas Pliego se destapa para 2030: “Si es necesario, haré lo que sea necesario...”

Policía que mató a motociclista en la Venustiano Carranza es vinculado a proceso.
3

Policía que disparó a joven en la CdMx es vinculado a proceso; compañero queda libre

"Es exitosísimo” la demolición del PRI, dice Noroña a Alito tras renuncia de priista.
4

Noroña felicita a "Alito" por "demolición del PRI" tras pérdida de vicepresidencia

En esta entrega de RADICALES se abordaron las recientes polémicas protagonizadas por la Senadora Lilly Téllez y el empresario Ricardo Salinas Pliego quienes mantienen una campaña de ataques y falsos señalamientos en contra de la 4T
5

RADICALES ¬ Salinas Pliego, Lilly Téllez y "El Mayo" son vitaminas para la oposición

Ya es temporada de Chiles en nogada
6

¿Dónde comer Chiles en Nogada? Te compartimos tres propuestas deliciosas

Estudiantes de nuevo ingreso al bachillerato que iniciarán sus estudios en el ciclo escolar 2025-2026 deben registrarse para recibir la Beca Benito Juárez.
7

Beca Benito Juárez: ¿Cómo pedir apoyo para estudiantes de nuevo ingreso a la prepa?

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte
8

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte

La Conavi anunció que a partir de ese martes se podrá consultar la lista de personas preseleccionadas para ser beneficiarias de Vivienda para el Bienestar.
9

Conavi publica lista de preseleccionados de Vivienda para el Bienestar. ¿Qué sigue?

10

Rusia denuncia que Ucrania y "patrocinadores europeos" quieren anular acuerdos con EU

El Senador Gerardo Fernández Noroña confirmó que adquirió la casa a crédito con su salario como legislador.
11

"Esta en mi declaración, la pagó a crédito", dice Noroña sobre su casa en Tepoztlán

El anuncio de los recursos para fortalecer el sistema eléctrico público resulta simbólico en tiempos en que la Corte que quiso destruir a la CFE está de salida.
12

Adiós a la Corte que quería acabar con CFE

Gerardo Fernández Noroña criticó al Cónsul en Miami, Rutilio Escandón, por decir que hay “buenas condiciones” para los migrantes en Alligator Alcatraz.
13

Noroña tacha de “cretino” a Cónsul por postura "servil" tras ir a Alligator Alcatraz

Ricardo Salinas Pliego, presidente del conglomerado financiero, comercial y mediático Grupo Salinas, tiene una deuda de más de 74 mil mdp con el SAT.
14

Salinas Pliego demanda a AMLO. “Soy una voz incómoda para el régimen ‘morenarco’”

Jessica Chastain, ganadora del Óscar, se declara admiradora de Claudia Sheinbaum.
15

Jessica Chastain, ganadora del Óscar, se declara admiradora de Claudia Sheinbaum

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Jessica Chastain, ganadora del Óscar, se declara admiradora de Claudia Sheinbaum.
1

Jessica Chastain, ganadora del Óscar, se declara admiradora de Claudia Sheinbaum

El Senador Gerardo Fernández Noroña confirmó que adquirió la casa a crédito con su salario como legislador.
2

"Esta en mi declaración, la pagó a crédito", dice Noroña sobre su casa en Tepoztlán

3

Rusia denuncia que Ucrania y "patrocinadores europeos" quieren anular acuerdos con EU

En esta entrega de RADICALES se abordaron las recientes polémicas protagonizadas por la Senadora Lilly Téllez y el empresario Ricardo Salinas Pliego quienes mantienen una campaña de ataques y falsos señalamientos en contra de la 4T
4

RADICALES ¬ Salinas Pliego, Lilly Téllez y "El Mayo" son vitaminas para la oposición

Policía que mató a motociclista en la Venustiano Carranza es vinculado a proceso.
5

Policía que disparó a joven en la CdMx es vinculado a proceso; compañero queda libre

6

INE y Comisión Presidencial se reúnen por primera vez rumbo a la Reforma Electoral

"Es exitosísimo” la demolición del PRI, dice Noroña a Alito tras renuncia de priista.
7

Noroña felicita a "Alito" por "demolición del PRI" tras pérdida de vicepresidencia

8

Salinas Pliego se destapa para 2030: “Si es necesario, haré lo que sea necesario...”

Estudiantes de nuevo ingreso al bachillerato que iniciarán sus estudios en el ciclo escolar 2025-2026 deben registrarse para recibir la Beca Benito Juárez.
9

Beca Benito Juárez: ¿Cómo pedir apoyo para estudiantes de nuevo ingreso a la prepa?

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) informó que el primer caso de una infección del gusano barrenador en un ser humano fue confirmado en EU.
10

EU confirma primer caso de gusano barrenador en paciente que regresó de El Salvador

A cuatro años de la desaparición forzada de la activista Claudia Uruchurtu, un tribunal ordenó absolver a Jhoan Ricardo Matus Marcial, condenado en 2023.
11

Tribunal absuelve a sentenciado por la desaparición de la activista Claudia Uruchurtu

Julio César Chávez Jr. retomó su entrenamiento tras ser liberado y mientras avanza el juicio en su contra por tener presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
12

VIDEO ¬ Julio César Chávez Jr. regresa a su entrenamiento después de salir de prisión