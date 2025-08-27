Jessica Chastain, ganadora del Óscar, se declara admiradora de Claudia Sheinbaum.

Jessica Chastain reconoció la importancia de la comunidad migrante de Estados Unidos y se mostró preocupada por la política migratoria de Donald Trump.

Ciudad de México, 26 de agosto (SinEmbargo).- La aclamada actriz estadounidense, Jessica Chastain aseguró este martes que admira a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y que ha seguido su trayectoria desde antes de que fuera candidata presidencial.

"Admiro a Claudia. Es muy inteligente. Ya sabía de ella antes de que anunciara que iba a ir por la Presidencia. Me gusta mucho lo que está haciendo. Es inspiradora", explicó Chastain desde la Ciudad de México, en donde se encuentra para promocionar su película Dreams, la cual es la segunda colaboración que tiene con el cineasta mexicano Michel Franco, tras la obra Memory.

Durante la rueda de presa, la actriz anunció que regresará a la escuela para estudiar un posgrado en Administración Pública en la Universidad de Harvard. Chastain explicó que busca generar cambios y que se ve a sí misma como una persona muy política. "Amo provocar conversaciones que inviten a salir de la zona de confort. A mucha gente no le gusta ser abierta en lo político. Yo veo mi trabajo como un acto político", declaró.

Chastain también aprovechó el momento para hablar sobre la situación de las y los migrantes en Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump. Se dijo preocupada y expresó: "Si olvidamos la importancia de los migrantes para nuestro país, eso nos meterá en problemas".

Admitió sentir una fuerte conexión con México desde niña, pues su abuela tenía una casa en La Paz. "La Ciudad de México es la más emocionante del mundo. Nueva York está ahí, por supuesto. La amo. Pero para visitar, está México", dijo.

El largometraje Dreams se estrenará en salas el 11 de septiembre.

¿Quién es Jessica Chastain?

Jessica Chastain es una actriz y productora estadounidense nacida en 1977 en California, Estados Unidos. Estudió en la prestigiosa Juilliard School de Nueva York, y comenzó su carrera en el teatro y la televisión antes de consolidarse en el cine.

Ganó fama internacional con películas como The Help (2011), Zero Dark Thirty (2012) y Interstellar (2014), películas que ayudaron a consolidarla como una de las actrices más respetadas de su generación. En 2022, ganó el Óscar a Mejor Actriz por The Eyes of Tammy Faye (2021).

Además de su carrera artística, Chastain es activista en temas de igualdad de género y derechos humanos. Ha usado su influencia en la industria para impulsar mayor representación femenina en el cine.