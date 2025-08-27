TEPJF avala elección del Tribunal de Disciplina Judicial: "acordeones no influyeron"

El TEPJF validó este martes la elección del Tribunal de Disciplina Judicial al descartar pruebas de acordeones y confirmar que no influyeron en los resultados.

Ciudad de México, 26 de agosto (SinEmbargo).- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó este martes la elección del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), tras resolver que los llamados acordeones no influyeron en el proceso.

En la sesión de esta tarde, las magistraturas analizaron las impugnaciones que buscaban anular la elección del pasado 1 de junio, al argumentar irregularidades durante la jornada electoral por el uso de acordeones físicos y digitales.

En el dictamen, los magistrados precisaron que se presentaron alrededor de 87 acordeones impresos y 255 digitales como pruebas, sin embargo, al estar concentrados en la Ciudad de México, no se acreditó su distribución ni uso por parte de la población. Esto impidió confirmar su alcance a nivel nacional, así como su impacto en los resultados.

"Tales elementos no acreditan nada más allá de su existencia en autos, pues no permiten acreditar las circunstancias de su elaboración ni su difusión ni su uso indebido el día de la jornada, es más, debido o indebido, y menos la existencia de una estrategia ilegal generalizada en todo el país con 87 acordeones”, destacó el Magistrado Felipe de la Mata.

En la misma línea, la Magistrada presidenta, Mónica Soto, coincidió en que el caso se sustentó en sospechas, pues no existió un sólo indicio de que los acordeones fueran utilizados por los votantes ni que incidieran en la elección.

“No hay una sola prueba, los acordeones que están en los expedientes no están probados que fueron utilizados ni mucho menos que incidieron, porque también queda la duda de si se imprimieron después de la jornada electoral, en fin, no hay una sola prueba de ello como para pretender anular una elección”, subrayó.

En contraste, el Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón votó en contra del proyecto y sostuvo que el análisis restó importancia a la influencia potencial de los acordeones, al desconocer su origen y asumir que fueron elaborados por los mismos ciudadanos.

A raíz de la votación, la Sala Superior del TEPJF también descartó que existiera financiamiento de partidos políticos, como Morena, en la elaboración de los acordeones, pues no se acreditó ninguna intervención externa en la elección.

Con ello, la Magistrada Soto concluyó que sin pruebas directas ni elementos circunstanciales que acreditaran una estrategia generalizada, no era posible anular la elección únicamente con base en presunciones.

Con esta resolución, el TEPJF cerró el proceso de validación de las elecciones judiciales nacionales, después de haber confirmado la semana pasada la elección de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ahora, el Tribunal Judicial de Disciplina (TDJ) suplirá al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), donde los magistrados serán remplazados cada seis años de manera escalonada sin poder reelegirse.