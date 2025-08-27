TEPJF avala elección del Tribunal de Disciplina Judicial: "acordeones no influyeron"

Redacción/SinEmbargo

26/08/2025 - 10:23 pm

Artículos relacionados

El TEPJF validó este martes la elección del Tribunal de Disciplina Judicial al descartar pruebas de acordeones y confirmar que no influyeron en los resultados.

Ciudad de México, 26 de agosto (SinEmbargo).- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó este martes la elección del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), tras resolver que los llamados acordeones no influyeron en el proceso.

En la sesión de esta tarde, las magistraturas analizaron las impugnaciones que buscaban anular la elección del pasado 1 de junio, al argumentar irregularidades durante la jornada electoral por el uso de acordeones físicos y digitales.

En el dictamen, los magistrados precisaron que se presentaron alrededor de 87 acordeones impresos y 255 digitales como pruebas, sin embargo, al estar concentrados en la Ciudad de México, no se acreditó su distribución ni uso por parte de la población. Esto impidió confirmar su alcance a nivel nacional, así como su impacto en los resultados.

"Tales elementos no acreditan nada más allá de su existencia en autos, pues no permiten acreditar las circunstancias de su elaboración ni su difusión ni su uso indebido el día de la jornada, es más, debido o indebido, y menos la existencia de una estrategia ilegal generalizada en todo el país con 87 acordeones”, destacó el Magistrado Felipe de la Mata.

En la misma línea, la Magistrada presidenta, Mónica Soto, coincidió en que el caso se sustentó en sospechas, pues no existió un sólo indicio de que los acordeones fueran utilizados por los votantes ni que incidieran en la elección.

“No hay una sola prueba, los acordeones que están en los expedientes no están probados que fueron utilizados ni mucho menos que incidieron, porque también queda la duda de si se imprimieron después de la jornada electoral, en fin, no hay una sola prueba de ello como para pretender anular una elección”, subrayó.

En contraste, el Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón votó en contra del proyecto y sostuvo que el análisis restó importancia a la influencia potencial de los acordeones, al desconocer su origen y asumir que fueron elaborados por los mismos ciudadanos.

A raíz de la votación, la Sala Superior del TEPJF también descartó que existiera financiamiento de partidos políticos, como Morena, en la elaboración de los acordeones, pues no se acreditó ninguna intervención externa en la elección.

Con ello, la Magistrada Soto concluyó que sin pruebas directas ni elementos circunstanciales que acreditaran una estrategia generalizada, no era posible anular la elección únicamente con base en presunciones.

Con esta resolución, el TEPJF cerró el proceso de validación de las elecciones judiciales nacionales, después de haber confirmado la semana pasada la elección de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ahora, el Tribunal Judicial de Disciplina (TDJ) suplirá al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), donde los magistrados serán remplazados cada seis años de manera escalonada sin poder reelegirse.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Pemex y Silicon Valley

"Sin duda, Pemex debe figurar en un lugar preponderante en la estrategia energética del país, pero no...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Alerta por violencia: una llamada de auxilio

"La Alerta por Violencia contra las Mujeres es el reconocimiento de que la capital del país asume...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Bartlett de nuevo a escena

"En la vida de Bartlett se combinan, y confunden delincuencia y política, simulación y traición, y una...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Con la 4T menos pobreza, más desigualdad

"La política salarial de los gobiernos de la 4T y los programas sociales contribuyeron significativamente a la...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte
Por Álvaro Delgado Gómez

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte

Adiós a la Corte que quería acabar con CFE
Por Ana Lilia Pérez

Adiós a la Corte que quería acabar con CFE

Acabados
Por Alejandro Páez Varela

Acabados

Los cambios en el Gabinete
Por Jorge Zepeda Patterson

Los cambios en el Gabinete

Jungla de rapiña
Por Muna D. Buchahin

Jungla de rapiña

Maquillaje alcohólico
Por Alejandro Calvillo

Maquillaje alcohólico

El proyecto que nunca fue “un peligro para México”
Por Héctor Alejandro Quintanar

El proyecto que nunca fue “un peligro para México”

Periodismo al servicio de la infamia
Por Pedro Mellado Rodríguez

Periodismo al servicio de la infamia

Los gachupines y AMLO
Por Fabrizio Mejía Madrid

Los gachupines y AMLO

¿De dónde viene la infelicidad?
Por Juan Carlos Monedero

¿De dónde viene la infelicidad?

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

El MENSAJE COMPLETO de “El Mayo” revela a detalle la operación del Cártel de Sinaloa

2

Piña se dice víctima de “asedio, adversidad, calumnias, desinformación y agresión”

Jessica Chastain, ganadora del Óscar, se declara admiradora de Claudia Sheinbaum.
3

Jessica Chastain, ganadora del Óscar, se declara admiradora de Claudia Sheinbaum

4

Salinas Pliego se destapa para 2030: “Si es necesario, haré lo que sea necesario...”

"Es exitosísimo” la demolición del PRI, dice Noroña a Alito tras renuncia de priista.
5

Noroña felicita a "Alito" por "demolición del PRI" tras pérdida de vicepresidencia

La Conavi anunció que a partir de ese martes se podrá consultar la lista de personas preseleccionadas para ser beneficiarias de Vivienda para el Bienestar.
6

Conavi publica lista de preseleccionados de Vivienda para el Bienestar. ¿Qué sigue?

Toma de protesta en Venezuela.
7

Venezuela anuncia patrullaje con buques y tras despliegue militar de EU en el Caribe

Gerardo Fernández Noroña criticó al Cónsul en Miami, Rutilio Escandón, por decir que hay “buenas condiciones” para los migrantes en Alligator Alcatraz.
8

Noroña tacha de “cretino” a Cónsul por postura "servil" tras ir a Alligator Alcatraz

El Senador Gerardo Fernández Noroña confirmó que adquirió la casa a crédito con su salario como legislador.
9

"Esta en mi declaración, la pagó a crédito", dice Noroña sobre su casa en Tepoztlán

Policía que mató a motociclista en la Venustiano Carranza es vinculado a proceso.
10

Policía que disparó a joven en la CdMx es vinculado a proceso; compañero queda libre

Ya es temporada de Chiles en nogada
11

¿Dónde comer Chiles en Nogada? Te compartimos tres propuestas deliciosas

El periodista Jorge Heras fue atacado y amenazado cuando llegaba a su lugar de trabajo en Mexicali para conducir su programa junto al también periodista Eduardo Villalugo, Ciudad Capital.
12

El periodista Jorge Heras, de Ciudad Capital, es golpeado y amenazado en Mexicali

13

Rusia denuncia que Ucrania y "patrocinadores europeos" quieren anular acuerdos con EU

Estudiantes de nuevo ingreso al bachillerato que iniciarán sus estudios en el ciclo escolar 2025-2026 deben registrarse para recibir la Beca Benito Juárez.
14

Beca Benito Juárez: ¿Cómo pedir apoyo para estudiantes de nuevo ingreso a la prepa?

En esta entrega de RADICALES se abordaron las recientes polémicas protagonizadas por la Senadora Lilly Téllez y el empresario Ricardo Salinas Pliego quienes mantienen una campaña de ataques y falsos señalamientos en contra de la 4T
15

RADICALES ¬ Salinas Pliego, Lilly Téllez y "El Mayo" son vitaminas para la oposición

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

Trump alista batalla legal con Lisa Cook, gobernadora de la FED a la que despidió

Sujeto dispara a una mujer extranjera durante asalto; responsables huyen al metro.
2

Mujer extranjera es herida de bala en asalto afuera de su hotel en el centro de CdMx

3

TEPJF avala elección del Tribunal de Disciplina Judicial: "acordeones no influyeron"

24 familias son desalojadas de un edificio en la Roma Norte en CdMx.
4

CdMx: 24 familias denuncian desalojo violento e ilegal en un edificio de Roma Norte

integrantes tribunal de disciplina
5

#PuntosYComas ¬ El Tribunal de Disciplina Judicial se alista para iniciar funciones

El periodista Jorge Heras fue atacado y amenazado cuando llegaba a su lugar de trabajo en Mexicali para conducir su programa junto al también periodista Eduardo Villalugo, Ciudad Capital.
6

El periodista Jorge Heras, de Ciudad Capital, es golpeado y amenazado en Mexicali

7

El MENSAJE COMPLETO de “El Mayo” revela a detalle la operación del Cártel de Sinaloa

Toma de protesta en Venezuela.
8

Venezuela anuncia patrullaje con buques y tras despliegue militar de EU en el Caribe

Jessica Chastain, ganadora del Óscar, se declara admiradora de Claudia Sheinbaum.
9

Jessica Chastain, ganadora del Óscar, se declara admiradora de Claudia Sheinbaum

El Senador Gerardo Fernández Noroña confirmó que adquirió la casa a crédito con su salario como legislador.
10

"Esta en mi declaración, la pagó a crédito", dice Noroña sobre su casa en Tepoztlán

11

Rusia denuncia que Ucrania y "patrocinadores europeos" quieren anular acuerdos con EU

En esta entrega de RADICALES se abordaron las recientes polémicas protagonizadas por la Senadora Lilly Téllez y el empresario Ricardo Salinas Pliego quienes mantienen una campaña de ataques y falsos señalamientos en contra de la 4T
12

RADICALES ¬ Salinas Pliego, Lilly Téllez y "El Mayo" son vitaminas para la oposición