CdMx: 24 familias denuncian desalojo violento e ilegal en un edificio de Roma Norte

El conflicto por la propiedad del predio tiene casi dos décadas. Tras el fallecimiento del dueño en 2005, se inició un procedimiento de expropiación en favor de quienes lo ocupaban, pero el edificio nunca fue regularizado.

Ciudad de México, 26 de agosto (SinEmbargo).- Al menos 22 familias fueron desalojadas este martes de un inmueble ubicado en la colonia Roma, en la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Los colonos denunciaron que la acción ocurrió de forma violenta e ilegal, por lo que realizaron una protesta que desató una riña y culminó en la detención de dos personas por parte de la Fiscalía General de Justicia capitalina.

De acuerdo con testimonios, los policías ingresaron al inmueble durante la madrugada, cerca de las 04:00 horas, sin mostrar documentos oficiales ni órdenes judiciales.

Por la mañana, los vecinos protestaron para exigir a las autoridades demostrar que el desalojo fue legal. Denunciaron que durante su manifestación, sujetos vestidos de civil arrestaron a dos residentes y los subieron a una camioneta sin placas.

Reportan el desalojo de 22 familias en la calle de Tonalá 125 en la Col. Roma Norte. Algunos tenían 50 años viviendo en el edificio. pic.twitter.com/xPRm58lGBr — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) August 26, 2025

Los habitantes afectados explicaron que sus pertenencias permanecen dentro de los departamentos y no podrán recuperarlas hasta que concluya el proceso en tribunales.

Entre sus señalamientos responsabilizan a Edgar Romero Nájera, a quien identifican como funcionario público, de organizar las acciones que derivaron en el desalojo.

El conflicto por la propiedad del predio tiene casi dos décadas. Tras el fallecimiento del dueño en 2005, se inició un procedimiento de expropiación en favor de quienes lo ocupaban, lo que llevó a que dejaran de pagar rentas. Sin embargo, el edificio, conformado por 22 departamentos, nunca fue regularizado y permanece intestando.

El desalojo ocurre en una colonia emblemática de la Ciudad de México y que en los últimos años se ha visto afectada por la gentrificación.

Hasta este martes, al menos seis de los desalojados acudieron a la sede de la Alcaldía Cuauhtémoc para presentar denuncias formales y narrar lo ocurrido ante las autoridades locales.