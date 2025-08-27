Trump alista batalla legal con Lisa Cook, gobernadora de la FED a la que despidió

Redacción/SinEmbargo

26/08/2025 - 10:53 pm

Trump aseguró estar preparado para enfrascarse en una batalla legal con la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook.

Ciudad de México, 26 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que está preparado para enfrascarse en una batalla legal con la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook e insistió nuevamente en su destitución por su falta de integridad.

"Necesitamos gente que sea 100 por ciento honesta y no parece que ella lo sea", ha subrayado en declaraciones a la prensa durante un encuentro con su gabinete, agregando que no puede estar en el cargo debido a sus infracciones, en alusión a la supuesta falsificación de documentos en distintas solicitudes de hipotecas.

La declaración del Presidente se produce después de que el abogado de la gobernadora, Abbe Lowell, anunció que presentará una demanda en contra de la medida impuesta por el magnate republicano, quien acusó a Cook de tener una "conducta engañosa y potencialmente delictiva".

La organización Democracy Forward (DFF) presentó una demanda contra el Gobierno de Donald Trump para que haga públicos los archivos del caso Jeffrey Epstein.
El Presidente estadounidense, Donald Trump, responde preguntas durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, en Washington DC, Estados Unidos, el 11 de agosto de 2025. Foto: Hu Yousong, Xinhua

La destitución de Cook llega luego de que el Departamento de Justicia anunciara su intención de investigarla por una denuncia presentada por el director de la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda, Bill Pulte, sobre un supuesto fraude hipotecario.

Hasta el momento Cook no ha sido acusada penalmente de ninguna irregularidad, sin embargo, la funcionaria dio a conocer que impugnará ante los tribunales para seguir cumpliendo sus responsabilidades dentro del Senado de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal.

“El Presidente Trump pretendió despedirme ‘por causa justificada’ cuando ninguna causa existe bajo la ley, y él no tiene autoridad para hacerlo”, dijo Cook en un comunicado que sus abogados compartieron con CNN el lunes por la noche. “No renunciaré. Seguiré desempeñando mis funciones para ayudar a la economía estadounidense como lo he estado haciendo desde 2022”.

Actualmente, la Junta de la Reserva Federal está integrada por siete miembros nombrados por el Presidente y confirmados por el Senado; entre ellos se encuentra Lisa Cook, cuya posible destitución dejaría un puesto vacante en el panel encargado de dirigir la política monetaria del país. Esto daría a Donald Trump la oportunidad de designar a un perfil más cercano a su visión financiera.

Cabe mencionar que Cook hizo historia al convertirse en la primera mujer negra en la Junta de Gobernadores, tras ser elegida por el expresidente Joe Biden en 2022. Sin embargo, su posible destitución coloca al banco central de la mayor economía del mundo en un escenario sin precedentes.

“No tengo ninguna intención de ser intimidada para renunciar a mi puesto debido a algunas preguntas planteadas en un tuit. Sí tengo la intención de tomar en serio cualquier pregunta sobre mi historial financiero como miembro de la Reserva Federal, por lo que estoy recopilando la información precisa para responder cualquier pregunta legítima y proporcionar los hechos”, afirmó en espera de la próxima reunión de política monetaria de la Fed, los días 16 y 17 de septiembre.

-Con información de Europa Press

