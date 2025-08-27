Mujer extranjera es herida de bala en asalto afuera de su hotel en el centro de CdMx

En redes sociales, usuarios compartieron videos de elementos de la policía capitalina ingresando a la Línea 2.

Ciudad de México, 26 de agosto (SinEmbargo).- Una mujer extranjera resultó herida por disparos de arma de fuego durante un robo este martes en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Los atacantes habrían huido en una motocicleta de la zona y luego ingresaron a la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

"Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, tomó conocimiento de una mujer de 35 años de edad, de origen extranjero, que resultó lesionada por disparos de arma de fuego", detalló la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en una tarjeta informativa.

De acuerdo con la institución, el ataque ocurrió mientras la mujer descendía de un vehículo en un hotel localizado en la esquina de las calles República de Cuba y Allende, en la colonia Centro, de la Alcaldía Cuauhtémoc.

La “ciudad segura” de @ClaraBrugadaM Una mujer extranjera fue baleada al exterior del Hotel Congreso, en la calle de Allende y República de Cuba, en la colonia Centro, de la alcaldía Cuauhtémoc. La víctima de 35 años regresó del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)… pic.twitter.com/P0xo0d1Ucg — José Díaz (@JJDiazMachuca) August 27, 2025

"La mujer acudió al Aeropuerto Felipe Ángeles a realizar el cambio de divisas, a bordo de un vehículo cuyo servicio ofrece el hotel y, al regresar y descender en el estacionamiento, se le aproximó un sujeto que le pidió que entregara su bolso de mano", agregó la Secretaría.

Posteriormente, el hombre realizó un disparo y huyó a bordo de una motocicleta color rojo en la que ya lo esperaba una mujer; paramédicos que acudieron al sitio y constataron que la mujer había sido herida de bala en el abdomen, por lo que la trasladaron a un hospital para su atención médica.

"En tanto, de los hechos se dio parte al agente del Ministerio Público para las investigaciones del caso, además ya se da seguimiento a los tripulantes de la motocicleta, a través del videoreplay de las cámaras de videovigilancia en la zona", finalizó la SSC.

La #SSC informa: Al dar seguimiento a los probables responsables de la agresión con disparos de arma de fuego a una mujer en la colonia #Centro, personal policial ingresó a las estaciones #SanCosme y #Normal de la Línea 2 del @MetroCDMX, para realizar la búsqueda. Al verificar… pic.twitter.com/0X8ckmBmp0 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 27, 2025

En redes sociales usuarios compartieron videos de elementos de la policía capitalina ingresando a la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y mostraron preocupación por lo sucedido.

El servicio aclaró que no se registraron detonaciones al interior de sus instalaciones, algo que habían sugerido los primeros reportes de prensa.

"Al momento, la circulación de los trenes es continua en la Línea 2, luego de que personal de la @SSC_CDMX ingresó a las estaciones San Cosme y Normal para ubicar a dos hombres presuntamente implicados en un incidente ocurrido al exterior. No hubo detonaciones y ninguna persona lesionada dentro de las instalaciones. La marcha de trenes opera con normalidad tras una interrupción del servicio durante el operativo", precisó el Metro.