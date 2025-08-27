Sheinbaum considera bueno investigar sobornos del narco tanto en México como en EU
27/08/2025 - 9:35 am
De nueva cuenta, Claudia Sheinbaum habló del caso de "El Mayo" Zambada, quien se declaró culpable de narcotráfico en Estados Unidos el lunes pasado.
Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró la mañana de este miércoles que sería "bueno" investigar los sobornos que ha pagado el narcotráfico a funcionarios tanto en México como en Estados Unidos (EU).
Sheinbaum Pardo se mostró a favor de emprender una investigación al ser cuestionada por SinEmbargo sobre las declaraciones que hizo Ismael "El Mayo" Zambada García, quien reconoció haber sobornado a policías, militares y políticos corruptos para que le permitieran operar su red de narcotráfico “desde muy joven”.
"Por supuesto que estamos en contra de cualquier soborno o cualquier acto de corrupción que tenga que ver particularmente con el tema de seguridad. Entonces cualquier investigación es buena", dijo durante su conferencia de prensa matutina.
Sugeyry Romina Gándara
Romina Gándara soñaba de chiquita con ser piloto aviador, pero la miopía cambió el plan. Amante de los tacos y el café. Empezó como locutora de radio, luego reportera y fotoperiodista en Chihuahua, cubriendo nota roja y temas de seguridad. Desde 2016, vive en Ciudad de México donde se ha dedicado a la cobertura de temas de seguridad víctimas de la violencia y, actualmente, la mañanera del pueblo. Conduce el noticiero A Las Dos, junto a Blanca Juárez, por SinEmbargo al Aire.