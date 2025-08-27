Sheinbaum considera bueno investigar sobornos del narco tanto en México como en EU

De nueva cuenta, Claudia Sheinbaum habló del caso de "El Mayo" Zambada, quien se declaró culpable de narcotráfico en Estados Unidos el lunes pasado.

Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró la mañana de este miércoles que sería "bueno" investigar los sobornos que ha pagado el narcotráfico a funcionarios tanto en México como en Estados Unidos (EU).

Sheinbaum Pardo se mostró a favor de emprender una investigación al ser cuestionada por SinEmbargo sobre las declaraciones que hizo Ismael "El Mayo" Zambada García, quien reconoció haber sobornado a policías, militares y políticos corruptos para que le permitieran operar su red de narcotráfico “desde muy joven”.