VIDEO: El periodista Jorge Heras es golpeado y amenazado en Mexicali, Baja California

ZETA

27/08/2025 - 2:51 pm

El periodista Jorge Heras fue atacado y amenazado cuando llegaba a su trabajo en Mexicali para conducir su programa Ciudad Capital, junto a Eduardo Villalugo.

Artículos relacionados

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al comunicador, quien se encuentra fuera de peligro, mientras la Policía Municipal y la FGE investigan el caso.

Por Arath Castillo

Tijuana, 27 de agosto (Zeta).- El periodista Jorge Heras fue atacado y amenazado cuando llegaba a su lugar de trabajo en Mexicali para conducir su programa Ciudad Capital, junto a su colega Eduardo Villalugo.

Fue durante la mañana del martes 26 de agosto cuando, de acuerdo con el propio Jorge Heras, dos hombres ya lo esperaban a las afueras de su centro laboral. El reportero narró que los sujetos le pidieron un vaso de agua mientras prácticamente lo encaraban y, poco después, lo golpearon en el rostro.

Amenazan al periodista Jorge Heras en Mexicali.
Heras fue interceptado y amenazado mientras llegaba a su oficina en Mexicali. Foto: Captura de pantalla de video

Tras el golpe, Jorge intentó correr, ya que observó que uno de los hombres intentó, o aparentó, sacar algo de su cintura. Sin embargo, debido a las lluvias, el periodista cayó al suelo, momento en que los agresores comenzaron a patearlo.

Una mujer presenció la agresión y comenzó a gritar a los hombres para que se detuvieran, lo cual logró que huyeran de la escena, no sin antes decirle al periodista que “le bajara”.

El comunicador describió a uno de los agresores como un hombre robusto, con bigote, camisa negra y pantalón Levi’s. El otro sujeto tenía complexión delgada y vestía un chaleco naranja de construcción.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes atendieron al periodista y determinaron que se encontraba fuera de peligro. La escena fue resguardada por elementos de la Policía Municipal y agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California.

Amenazan al periodista Jorge Heras en Mexicali.
El periodista describió a uno de los agresores como un hombre robusto, con bigote, camisa negra y pantalón de mezclilla. Foto: Captura de pantalla de video

Minutos después de la agresión, el director de la Policía Municipal de Mexicali, Luis Felipe Chan, informó que actuaron como primeros respondientes; no obstante, hasta el momento no había personas detenidas. Añadió que el caso ya fue turnado a la Fiscalía.

Por su parte, la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, condenó la agresión contra el periodista, señalando que “no habrá impunidad por estos hechos”.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ZETA. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

ZETA

ZETA

El semanario Zeta de Tijuana es la institución periodística con más prestigio, credibilidad y confianza de los lectores del noroeste del País. Información, reportajes, artículos y crónicas, producto de la investigación, el análisis y la opinión de los principales actores políticos, sociales y económicos.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

El Mayo y su pacto de impunidad

"El pacto de impunidad del que gozó Zambada García en México, a partir de los sobornos entregados,...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Pemex y Silicon Valley

"Sin duda, Pemex debe figurar en un lugar preponderante en la estrategia energética del país, pero no...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Alerta por violencia: una llamada de auxilio

"La Alerta por Violencia contra las Mujeres es el reconocimiento de que la capital del país asume...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Bartlett de nuevo a escena

"En la vida de Bartlett se combinan, y confunden delincuencia y política, simulación y traición, y una...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Revive el debate: transformismo o reformismo fiscal
Por Mario Campa

Revive el debate: transformismo o reformismo fiscal

Epidemia de infelicidad y odio
Por Óscar de la Borbolla

Epidemia de infelicidad y odio

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte
Por Álvaro Delgado Gómez

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte

Adiós a la Corte que quería acabar con CFE
Por Ana Lilia Pérez

Adiós a la Corte que quería acabar con CFE

Acabados
Por Alejandro Páez Varela

Acabados

Los cambios en el Gabinete
Por Jorge Zepeda Patterson

Los cambios en el Gabinete

Jungla de rapiña
Por Muna D. Buchahin

Jungla de rapiña

Maquillaje alcohólico
Por Alejandro Calvillo

Maquillaje alcohólico

El proyecto que nunca fue “un peligro para México”
Por Héctor Alejandro Quintanar

El proyecto que nunca fue “un peligro para México”

Periodismo al servicio de la infamia
Por Pedro Mellado Rodríguez

Periodismo al servicio de la infamia

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Gentrificación en pueblo originario
1

Monja acordó venta de predio para casas, pero terceros buscaron despojar: abogado

Un tiroteo en Minneapolis dejó al menos dos niños muertos. El tirador se quitó la vida.
2

Nueva matanza, ahora en escuela de Minneapolis, sacude a EU. Mueren 2 niños y tirador

La FGR investiga la presunta sustracción de un decomiso de cocaína que habría sido sustituido por leche en polvo, un hecho que estaría ligado a Sergio Taboada.
3

¿Se investiga nexo narco de Sergio Taboada? Nadie confirma. Pero hay algo en proceso

Diversas investigaciones señalan que instituciones estadounidenses como la CIA y la Dirección Federal de Seguridad (DFS), permitieron en los años 70 el auge del Cártel de Guadalajara en México.
4

La CIA y agentes mexicanos corruptos crearon "la era grandes capos". Aquí la historia

Ryan Dubé, reportero de The Wall Street Journal, escribe que "cinco de las 12 ciudades con mayor índice de homicidios del mundo se encuentran en Ecuador".
5

Los homicidios alcanzan niveles récord en Ecuador. Noboa pide a EU poner base militar

6

El MENSAJE COMPLETO de “El Mayo” revela a detalle la operación del Cártel de Sinaloa

Pensión para Personas con Discapacidad: requisitos y quiénes pueden recibirla.
7

Pensión para Personas con Discapacidad: requisitos, monto y quiénes pueden recibirla

8

Salinas Pliego se destapa para 2030: “Si es necesario, haré lo que sea necesario...”

Jessica Chastain, ganadora del Óscar, se declara admiradora de Claudia Sheinbaum.
9

Jessica Chastain, ganadora del Óscar, se declara admiradora de Claudia Sheinbaum

La Conavi anunció que a partir de ese martes se podrá consultar la lista de personas preseleccionadas para ser beneficiarias de Vivienda para el Bienestar.
10

Conavi publica lista de preseleccionados de Vivienda para el Bienestar. ¿Qué sigue?

Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que, con el cambio de la SCJN, se acaba una era muy cuestionada por sus sentencias, por la corrupción y por el nepotismo.
11

“Terminó una era muy cuestionada”: Sheinbaum sobre último informe de Piña en la SCJN

Omar García Harfuch dijo que el Cártel de Sinaloa no está derrotado, pero sí celebró que algunas de sus células están mermadas tras la caída de sus fundadores.
12

Cártel de Sinaloa está mermado, no extinto: Harfuch; descarta alianza CJNG-"Chapitos"

"Es exitosísimo” la demolición del PRI, dice Noroña a Alito tras renuncia de priista.
13

Noroña felicita a "Alito" por "demolición del PRI" tras pérdida de vicepresidencia

Ya es temporada de Chiles en nogada
14

¿Dónde comer Chiles en Nogada? Te compartimos tres propuestas deliciosas

Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que si EU le incauta dinero a "El Mayo" Zambada, México lo solicitará por los daños ocasionados; iría para "los más humildes".
15

Si EU incauta recursos de "El Mayo", México los reclamará por los daños causados: CSP

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El periodista Jorge Heras fue atacado y amenazado cuando llegaba a su trabajo en Mexicali para conducir su programa Ciudad Capital, junto a Eduardo Villalugo.
1

VIDEO: El periodista Jorge Heras es golpeado y amenazado en Mexicali, Baja California

Pensión para Personas con Discapacidad: requisitos y quiénes pueden recibirla.
2

Pensión para Personas con Discapacidad: requisitos, monto y quiénes pueden recibirla

Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que, con el cambio de la SCJN, se acaba una era muy cuestionada por sus sentencias, por la corrupción y por el nepotismo.
3

“Terminó una era muy cuestionada”: Sheinbaum sobre último informe de Piña en la SCJN

Un tiroteo en Minneapolis dejó al menos dos niños muertos. El tirador se quitó la vida.
4

Nueva matanza, ahora en escuela de Minneapolis, sacude a EU. Mueren 2 niños y tirador

Ryan Dubé, reportero de The Wall Street Journal, escribe que "cinco de las 12 ciudades con mayor índice de homicidios del mundo se encuentran en Ecuador".
5

Los homicidios alcanzan niveles récord en Ecuador. Noboa pide a EU poner base militar

Omar García Harfuch dijo que el Cártel de Sinaloa no está derrotado, pero sí celebró que algunas de sus células están mermadas tras la caída de sus fundadores.
6

Cártel de Sinaloa está mermado, no extinto: Harfuch; descarta alianza CJNG-"Chapitos"

Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que si EU le incauta dinero a "El Mayo" Zambada, México lo solicitará por los daños ocasionados; iría para "los más humildes".
7

Si EU incauta recursos de "El Mayo", México los reclamará por los daños causados: CSP

Al menos 212 personas han sido detenidas desde el pasado 6 de julio, cuando arrancó la Estrategia Nacional contra la Extorsión, informó Omar García Harfuch.
8

Harfuch destaca avances de Estrategia Nacional contra la Extorsión; van 212 detenidos

Claudia Sheinbaum consideró que sería "bueno" investigar los sobornos que ha pagado el narcotráfico a funcionarios tanto en México como en Estados Unidos (EU).
9

Sheinbaum considera bueno investigar sobornos del narco tanto en México como en EU

La FGR investiga la presunta sustracción de un decomiso de cocaína que habría sido sustituido por leche en polvo, un hecho que estaría ligado a Sergio Taboada.
10

¿Se investiga nexo narco de Sergio Taboada? Nadie confirma. Pero hay algo en proceso

Cerca de 315 palestinos murieron de hambre en la Franja de Gaza desde el inicio de la ofensiva desatada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023.
11

El hambre ha matado a unas 315 personas desde el inicio de ofensiva israelí en Gaza

Diversas investigaciones señalan que instituciones estadounidenses como la CIA y la Dirección Federal de Seguridad (DFS), permitieron en los años 70 el auge del Cártel de Guadalajara en México.
12

La CIA y agentes mexicanos corruptos crearon "la era grandes capos". Aquí la historia