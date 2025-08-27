Harfuch destaca avances de Estrategia Nacional contra la Extorsión; van 212 detenidos

Sugeyry Romina Gándara

27/08/2025 - 12:03 pm

Al menos 212 personas han sido detenidas desde el pasado 6 de julio, cuando arrancó la Estrategia Nacional contra la Extorsión, informó Omar García Harfuch.

Entre los 212 detenidos por extorsión, destaca “El Toluco”, presunto líder de una célula delictiva que operaba en mercados de Acapulco, informó la SSPC.

Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo).- Al menos 212 personas han sido detenidas desde el pasado 6 de julio, cuando se implementó la Estrategia Nacional contra la Extorsión. También se han registrado tres mil 016 extorsiones consumadas y se han abierto al menos mil 111 carpetas de investigación, informó este miércoles el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Durante la presentación del informe de seguridad en la conferencia matutina, el funcionario federal indicó que, desde que se implementó la Estrategia Nacional contra la Extorsión, ha aumentado el número de reportes al 089, línea destinada al combate de este delito.

Harfuch expuso que el 69 por ciento de las llamadas correspondió a intentos que no se concretaron gracias a la orientación que recibieron las personas en tiempo real; el 22 por ciento fue de intentos de engaño que tampoco se consumaron; y el nueve por ciento, que representa tres mil 016 casos, sí derivó en un pago, pero con datos suficientes para iniciar carpetas de investigación.

No obstante, de acuerdo con la información presentada por el Secretario de Seguridad, en ese mismo periodo se abrieron al menos mil 111 carpetas de investigación por parte de las fiscalías estatales.

A su vez, apuntó que tras diversas acciones operativas, se logró la detención de 212 extorsionadores en estados como Chihuahua, Tamaulipas, Nayarit, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Morelos, Michoacán, Estado de México, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Ciudad de México y Tlaxcala.

Entre las capturas importantes, mencionó la de "El Toluco", aprehendido en Acapulco, Guerrero, quien era líder de la célula delictiva dedicada al cobro de cuotas. En Morelia, Michoacán, se reportaron tres arrestos por extorsión y secuestro, así como el aseguramiento de dos armas cortas. En Sinaloa y Puebla, se realizaron inspecciones en centros penitenciales, donde se decomisaron celulares, radios de comunicaciones y módems.

Sugeyry Romina Gándara

Sugeyry Romina Gándara

Romina Gándara soñaba de chiquita con ser piloto aviador, pero la miopía cambió el plan. Amante de los tacos y el café. Empezó como locutora de radio, luego reportera y fotoperiodista en Chihuahua, cubriendo nota roja y temas de seguridad. Desde 2016, vive en Ciudad de México donde se ha dedicado a la cobertura de temas de seguridad víctimas de la violencia y, actualmente, la mañanera del pueblo. Conduce el noticiero A Las Dos, junto a Blanca Juárez, por SinEmbargo al Aire.

