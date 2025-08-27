Harfuch destaca avances de Estrategia Nacional contra la Extorsión; van 212 detenidos

Entre los 212 detenidos por extorsión, destaca “El Toluco”, presunto líder de una célula delictiva que operaba en mercados de Acapulco, informó la SSPC.

Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo).- Al menos 212 personas han sido detenidas desde el pasado 6 de julio, cuando se implementó la Estrategia Nacional contra la Extorsión. También se han registrado tres mil 016 extorsiones consumadas y se han abierto al menos mil 111 carpetas de investigación, informó este miércoles el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Durante la presentación del informe de seguridad en la conferencia matutina, el funcionario federal indicó que, desde que se implementó la Estrategia Nacional contra la Extorsión, ha aumentado el número de reportes al 089, línea destinada al combate de este delito.

Harfuch expuso que el 69 por ciento de las llamadas correspondió a intentos que no se concretaron gracias a la orientación que recibieron las personas en tiempo real; el 22 por ciento fue de intentos de engaño que tampoco se consumaron; y el nueve por ciento, que representa tres mil 016 casos, sí derivó en un pago, pero con datos suficientes para iniciar carpetas de investigación.

🔴Desde que se implementó la Estrategia Nacional contra la Extorisión se han atendido 32 mil 622, de las cuales el 69% fueron extorsiones no consumadas por la orientación en tiempo real. Además, el secretario de Seguridad, Omar García @OHarfuch, destacó que han detenido 212… pic.twitter.com/VDF9rpup2Q — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) August 27, 2025

No obstante, de acuerdo con la información presentada por el Secretario de Seguridad, en ese mismo periodo se abrieron al menos mil 111 carpetas de investigación por parte de las fiscalías estatales.

A su vez, apuntó que tras diversas acciones operativas, se logró la detención de 212 extorsionadores en estados como Chihuahua, Tamaulipas, Nayarit, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Morelos, Michoacán, Estado de México, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Ciudad de México y Tlaxcala.

Entre las capturas importantes, mencionó la de "El Toluco", aprehendido en Acapulco, Guerrero, quien era líder de la célula delictiva dedicada al cobro de cuotas. En Morelia, Michoacán, se reportaron tres arrestos por extorsión y secuestro, así como el aseguramiento de dos armas cortas. En Sinaloa y Puebla, se realizaron inspecciones en centros penitenciales, donde se decomisaron celulares, radios de comunicaciones y módems.