GenteAsí ¬ El caso Lourdes Mendoza revive polémicas impulsadas desde el hijo de AMLO

Blanca Juárez

27/08/2025 - 4:18 pm

Lourdes Mendoza asegura que sus ataques contra el hijo menor de AMLO, Jesus Ernesto, están justificados porque el adolescente ya es mayor de edad.

Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo).- La periodista Lourdes Mendoza agredió al hijo menor del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Jesús Ernesto López Beltrán, un adolescente, y muchas personas reaccionaron violentando a la hija de la comunicadora, quien es una niña. Lourdes Mendoza se escuda en que el hijo de AMLO ya tiene 18 años. O sea, con la mayoría de edad puedes sacar la credencial del INE, puedes votar y ser discriminado. La idea de la democracia de la derecha es, por lo menos, extraña.

Eso fue el resumen de lo que ha ocurrido en los últimos días, pero el problema es mucho más grave. Veamos, Lourdes Mendoza subió a su cuenta de Twitter la foto de Jesús Ernesto López Gutiérrez (hey, odiadores, digan su nombre, no les cuesta mucho trabajo, ¿o sí?) supuestamente en un restaurante de las Lomas.

Entre todo lo que escribió en ese tuit, lo que más indignó no sólo a quienes militan en la 4T, sino a cualquier persona que medianamente respeta los derechos humanos, es que ella refirió a él con un apodo que el youtuber Chumel Torres asegura no ser el autor, pero que sí ayudó a difundir cuando Jesús Ernesto tenía más o menos la edad que ahora tiene la hija de la comunicadora. Vean, en el tuit de Lourdes Mendoza, hasta pone el apodo con un hashtag para aumentar la visibilidad de su publicación.

La reacción, una muy mala reacción fue un contraataque: varias cuentas subieron fotografías de la hija de Lourdes Mendoza, de 9 años de edad. Acompañaron la imagen con agresiones racistas hacia la niña por su color de piel. Por supuesto, aquí no les vamos a presentar esos tuits ni la foto de la niña, porque sería revictimizarla.

Ante esta ola de ataques contra su hija, Lourdes Mendoza escribió este otro tuit: “Presidenta Claudia Sheinbaum, #ConLosNiñosNo ya también con su gobierno esto se vale. Acabo de marcarle a Jesús Ramírez Cuevas, su jefe de asesores a reclamarle el uso de sus bots para atacar a mi hija, una niña y su contestación fue: ‘eres periodista’, es decir, justificó y aceptó su responsabilidad . ¿En la 4T dónde está el límite?”.

Mendoza ha continuado señalando a Jesús Ramírez Cuevas como el artífice de la violencia hacia su hija sin, hasta ahora, dar pruebas. En varios tuits e incluso en su columna de este 27 agosto en el diario El Financiero, titulada “Con los niños, no. Pero con los hijos, sí”, sostiene que ella sí puede agredir a Jesús Ernesto López Beltrán porque él ya tiene 18 años. Y no le ve nada de malo en llamarlo por un mote racista porque “así le dice todo el país”, según ella.

En otros tuits se escuda en que habla así de Jesus Ernesto porque a ella la han atacado por “las mentiras” de Emilio Lozoya, ex director de Pemex en el gobierno de Enrique Peña Nieto y vinculado con el caso Odebrecht. O sea, ¿qué tiene que ver?

Pero bueno, de lo que ella habla es que en 2020, en una de sus declaraciones a la Fiscalía General de la República, Lozoya dijo que Luis Videgaray, ex secretario de Relaciones Exteriores y de Hacienda de Peña Nieto, le dio instrucciones a él, a Lozoya de comprarle un bolso de la marca Chanel a Lourdes Mendoza, en una muestra de una buena relación de prensa-gobierno de ese entonces.

Ahora, comencemos este análisis con este tuit del académico y colaborador de Sin Embargo, Héctor Alejandro Quintanar, el cual dice: “Rasgo de las derechas más miserables: Ser victimarios con discurso de víctimas. Nadie tiene derecho a acosar a la hija de esta panfletera deshonesta; así como ella no tiene el derecho de acosar a un adolescente”.

Javier Lozano, Pedro Ferriz, Mariana Gómez del Campo, Santiago Taboada, Alessandra Rojo de la Vega, entre muchas otras personas de la derecha han condenado la agresión contra la hija de Lourdes Mendoza. Señalan básicamente que “con los niños no”, pero nada dicen, ni dijeron, de la violencia contra un niño durante seis años cuando su padre fue presidente y que, aún hoy, siendo adolescente y no teniendo nada que ver en la política, lo siguen agrediendo.

En su columna de El Financiero, Mendoza sí defiende algo: la supuesta validez de hablar, y de hablar de esa manera de Jesús Ernesto. También defiende a los hijos e hijas de Felipe Calderón, Peña Nieto y Xóchitl Gálvez.

Pero no hagamos lo mismo, no nos pasemos a ese lado. A Jesús Ernesto se le buscó ridiculizar por su color de piel y eso enoja, pero es lo mismo que le están haciendo a la hija de Lourdes Mendoza. Él era un niño cuando se burlaban públicamente de él, igual que la hija de Mendoza.

La crítica política honesta debe dirigirse al poder, no puede caer en el clasismo, racismo y ciberacoso. Este caso nos muestra cómo muchas personas tenemos un racismo introyectado, una violencia latente contra las infancias y otros sectores.

El reto es enorme: desmontar esas violencias sin caer en el mismo ciclo de odio. Porque siempre hay gente así, como Lourdes Mendoza, pero banda, no tenemos por qué también ser gente así.

Periodista egresada de la UNAM. Cubre temas políticos, laborales, sociales y culturales con perspectiva feminista.

