“Terminó una era muy cuestionada”: Sheinbaum sobre último informe de Piña en la SCJN

La mandataria federal habló del inicio de una nueva etapa en el Poder Judicial, tras años bajo señalamientos de nepotismo y defensa de sus privilegios.

Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió la mañana de este miércoles en que, con el cambio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se acaba una era muy cuestionada por sus sentencias, por la corrupción, por la defensa de privilegios y por el nepotismo.

”Ya terminó una era de la Corte, una era muy cuestionada”, respondió de manera reiterada la mandataria, al ser consultada nuevamente sobre la última reunión de las y los ministros de la Corte. En dicha sesión, cada uno de los ministros emitió un informe, y la presidenta Norma Piña dio un mensaje final, en el que aseguró que, a pesar de “las calumnias, la desinformación y la agresión” durante el periodo de dos años y ocho meses que presidió el máximo tribunal, la Corte “no respondió con estridencias, respondimos con sentencias”.

En su conferencia matutina, a la Presidenta Sheinbaum Pardo se le pidió una opinión sobre el mensaje de despedida de Piña: “Terminó una era del Poder Judicial, una era muy cuestionada por sus sentencias, por la corrupción, por la defensa de privilegios, por el nepotismo, y a partir del primero de septiembre inicia una nueva era en el Poder Judicial, elegido por el pueblo de México “, declaró brevemente, ya que no quiso ahondar más en el tema.

Y añadió: “Es una transformación profunda, muy profunda. Entones yo creo ya lo dejamos ahí”.

La llegada de un nuevo Poder Judicial abre esperanzas, al menos en la Secretaría de Gobernación (Segob). Las expectativas están puestas en los casos de liberación de presos políticos, amnistías y revisión de personas en prisión sin sentencia, según expresó la Secretaria Rosa Icela Rodríguez.

Desde el sexenio anterior se prometió avanzar en el tema de presos políticos; incluso se hicieron cambios a la Ley de Amnistía, pero los casos no caminaron como se esperaba. Sobre este tema también fue cuestionada la Secretaria en la "mañanera", a propósito del relevo en el Poder Judicial. La funcionaria comentó que se espera que, a partir de la llegada de las y los nuevos integrantes del Poder Judicial, haya resoluciones favorables.