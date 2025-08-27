“Terminó una era muy cuestionada”: Sheinbaum sobre último informe de Piña en la SCJN

Sugeyry Romina Gándara

27/08/2025 - 2:16 pm

Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que, con el cambio de la SCJN, se acaba una era muy cuestionada por sus sentencias, por la corrupción y por el nepotismo.

Artículos relacionados

La mandataria federal habló del inicio de una nueva etapa en el Poder Judicial, tras años bajo señalamientos de nepotismo y defensa de sus privilegios.

Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió la mañana de este miércoles en que, con el cambio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se acaba una era muy cuestionada por sus sentencias, por la corrupción, por la defensa de privilegios y por el nepotismo.

”Ya terminó una era de la Corte, una era muy cuestionada”, respondió de manera reiterada la mandataria, al ser consultada nuevamente sobre la última reunión de las y los ministros de la Corte. En dicha sesión, cada uno de los ministros emitió un informe, y la presidenta Norma Piña dio un mensaje final, en el que aseguró que, a pesar de “las calumnias, la desinformación y la agresión” durante el periodo de dos años y ocho meses que presidió el máximo tribunal, la Corte “no respondió con estridencias, respondimos con sentencias”.

En su conferencia matutina, a la Presidenta Sheinbaum Pardo se le pidió una opinión sobre el mensaje de despedida de Piña: “Terminó una era del Poder Judicial, una era muy cuestionada por sus sentencias, por la corrupción, por la defensa de privilegios, por el nepotismo, y a partir del primero de septiembre inicia una nueva era en el Poder Judicial, elegido por el pueblo de México “, declaró brevemente, ya que no quiso ahondar más en el tema.

Y añadió: “Es una transformación profunda, muy profunda. Entones yo creo ya lo dejamos ahí”.

La llegada de un nuevo Poder Judicial abre esperanzas, al menos en la Secretaría de Gobernación (Segob). Las expectativas están puestas en los casos de liberación de presos políticos, amnistías y revisión de personas en prisión sin sentencia, según expresó la Secretaria Rosa Icela Rodríguez.

Desde el sexenio anterior se prometió avanzar en el tema de presos políticos; incluso se hicieron cambios a la Ley de Amnistía, pero los casos no caminaron como se esperaba. Sobre este tema también fue cuestionada la Secretaria en la "mañanera", a propósito del relevo en el Poder Judicial. La funcionaria comentó que se espera que, a partir de la llegada de las y los nuevos integrantes del Poder Judicial, haya resoluciones favorables.

“Creemos que con esta transformación y con la llegada de los nuevos integrantes del Poder Judicial, vamos a poder atender muchos casos con amnistías y por condiciones de pobreza de daños o fraudes. Tenemos mucha esperanza y mucha confianza en que vamos a estar trabajando con aquellos jueces, magistrados o ministros que tengan interés en que verdaderamente muchas personas que permanecen en las cárceles de manera injusta, por cosas menores, que las podamos estar atendiendo. Estamos en disposición de trabajar con el nuevo Poder judicial en estos casos y tener buenos resultados”, concluyó desde Palacio Nacional.

Sugeyry Romina Gándara

Sugeyry Romina Gándara

Romina Gándara soñaba de chiquita con ser piloto aviador, pero la miopía cambió el plan. Amante de los tacos y el café. Empezó como locutora de radio, luego reportera y fotoperiodista en Chihuahua, cubriendo nota roja y temas de seguridad. Desde 2016, vive en Ciudad de México donde se ha dedicado a la cobertura de temas de seguridad víctimas de la violencia y, actualmente, la mañanera del pueblo. Conduce el noticiero A Las Dos, junto a Blanca Juárez, por SinEmbargo al Aire.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

El Mayo y su pacto de impunidad

"El pacto de impunidad del que gozó Zambada García en México, a partir de los sobornos entregados,...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Pemex y Silicon Valley

"Sin duda, Pemex debe figurar en un lugar preponderante en la estrategia energética del país, pero no...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Alerta por violencia: una llamada de auxilio

"La Alerta por Violencia contra las Mujeres es el reconocimiento de que la capital del país asume...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Bartlett de nuevo a escena

"En la vida de Bartlett se combinan, y confunden delincuencia y política, simulación y traición, y una...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Revive el debate: transformismo o reformismo fiscal
Por Mario Campa

Revive el debate: transformismo o reformismo fiscal

Epidemia de infelicidad y odio
Por Óscar de la Borbolla

Epidemia de infelicidad y odio

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte
Por Álvaro Delgado Gómez

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte

Adiós a la Corte que quería acabar con CFE
Por Ana Lilia Pérez

Adiós a la Corte que quería acabar con CFE

Acabados
Por Alejandro Páez Varela

Acabados

Los cambios en el Gabinete
Por Jorge Zepeda Patterson

Los cambios en el Gabinete

Jungla de rapiña
Por Muna D. Buchahin

Jungla de rapiña

Maquillaje alcohólico
Por Alejandro Calvillo

Maquillaje alcohólico

El proyecto que nunca fue “un peligro para México”
Por Héctor Alejandro Quintanar

El proyecto que nunca fue “un peligro para México”

Periodismo al servicio de la infamia
Por Pedro Mellado Rodríguez

Periodismo al servicio de la infamia

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Diversas investigaciones señalan que instituciones estadounidenses como la CIA y la Dirección Federal de Seguridad (DFS), permitieron en los años 70 el auge del Cártel de Guadalajara en México.
1

La CIA y agentes mexicanos corruptos crearon "la era grandes capos". Aquí la historia

La FGR investiga la presunta sustracción de un decomiso de cocaína que habría sido sustituido por leche en polvo, un hecho que estaría ligado a Sergio Taboada.
2

¿Se investiga nexo narco de Sergio Taboada? Nadie confirma. Pero hay algo en proceso

Gentrificación en pueblo originario
3

Monja acordó venta de predio para casas, pero terceros buscaron despojar: abogado

Ryan Dubé, reportero de The Wall Street Journal, escribe que "cinco de las 12 ciudades con mayor índice de homicidios del mundo se encuentran en Ecuador".
4

Los homicidios alcanzan niveles récord en Ecuador. Noboa pide a EU poner base militar

5

Salinas Pliego se destapa para 2030: “Si es necesario, haré lo que sea necesario...”

6

El MENSAJE COMPLETO de “El Mayo” revela a detalle la operación del Cártel de Sinaloa

La Conavi anunció que a partir de ese martes se podrá consultar la lista de personas preseleccionadas para ser beneficiarias de Vivienda para el Bienestar.
7

Conavi publica lista de preseleccionados de Vivienda para el Bienestar. ¿Qué sigue?

"Es exitosísimo” la demolición del PRI, dice Noroña a Alito tras renuncia de priista.
8

Noroña felicita a "Alito" por "demolición del PRI" tras pérdida de vicepresidencia

Jessica Chastain, ganadora del Óscar, se declara admiradora de Claudia Sheinbaum.
9

Jessica Chastain, ganadora del Óscar, se declara admiradora de Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que si EU le incauta dinero a "El Mayo" Zambada, México lo solicitará por los daños ocasionados; iría para "los más humildes".
10

Si EU incauta recursos de "El Mayo", México los reclamará por los daños causados: CSP

Un tiroteo en Minneapolis dejó al menos dos niños muertos. El tirador se quitó la vida.
11

Nueva matanza, ahora en escuela de Minneapolis, sacude a EU. Mueren 2 niños y tirador

Ya es temporada de Chiles en nogada
12

¿Dónde comer Chiles en Nogada? Te compartimos tres propuestas deliciosas

Omar García Harfuch dijo que el Cártel de Sinaloa no está derrotado, pero sí celebró que algunas de sus células están mermadas tras la caída de sus fundadores.
13

Cártel de Sinaloa está mermado, no extinto: Harfuch; descarta alianza CJNG-"Chapitos"

14

Piña se dice víctima de “asedio, adversidad, calumnias, desinformación y agresión”

Sujeto dispara a una mujer extranjera durante asalto; responsables huyen al metro.
15

Mujer extranjera es herida de bala en asalto afuera de su hotel en el centro de CdMx

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que, con el cambio de la SCJN, se acaba una era muy cuestionada por sus sentencias, por la corrupción y por el nepotismo.
1

“Terminó una era muy cuestionada”: Sheinbaum sobre último informe de Piña en la SCJN

Un tiroteo en Minneapolis dejó al menos dos niños muertos. El tirador se quitó la vida.
2

Nueva matanza, ahora en escuela de Minneapolis, sacude a EU. Mueren 2 niños y tirador

Ryan Dubé, reportero de The Wall Street Journal, escribe que "cinco de las 12 ciudades con mayor índice de homicidios del mundo se encuentran en Ecuador".
3

Los homicidios alcanzan niveles récord en Ecuador. Noboa pide a EU poner base militar

Omar García Harfuch dijo que el Cártel de Sinaloa no está derrotado, pero sí celebró que algunas de sus células están mermadas tras la caída de sus fundadores.
4

Cártel de Sinaloa está mermado, no extinto: Harfuch; descarta alianza CJNG-"Chapitos"

Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que si EU le incauta dinero a "El Mayo" Zambada, México lo solicitará por los daños ocasionados; iría para "los más humildes".
5

Si EU incauta recursos de "El Mayo", México los reclamará por los daños causados: CSP

Al menos 212 personas han sido detenidas desde el pasado 6 de julio, cuando arrancó la Estrategia Nacional contra la Extorsión, informó Omar García Harfuch.
6

Harfuch destaca avances de Estrategia Nacional contra la Extorsión; van 212 detenidos

Claudia Sheinbaum consideró que sería "bueno" investigar los sobornos que ha pagado el narcotráfico a funcionarios tanto en México como en Estados Unidos (EU).
7

Sheinbaum considera bueno investigar sobornos del narco tanto en México como en EU

La FGR investiga la presunta sustracción de un decomiso de cocaína que habría sido sustituido por leche en polvo, un hecho que estaría ligado a Sergio Taboada.
8

¿Se investiga nexo narco de Sergio Taboada? Nadie confirma. Pero hay algo en proceso

Cerca de 315 palestinos murieron de hambre en la Franja de Gaza desde el inicio de la ofensiva desatada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023.
9

El hambre ha matado a unas 315 personas desde el inicio de ofensiva israelí en Gaza

Diversas investigaciones señalan que instituciones estadounidenses como la CIA y la Dirección Federal de Seguridad (DFS), permitieron en los años 70 el auge del Cártel de Guadalajara en México.
10

La CIA y agentes mexicanos corruptos crearon "la era grandes capos". Aquí la historia

11

Trump alista batalla legal con Lisa Cook, gobernadora de la FED a la que despidió

Sujeto dispara a una mujer extranjera durante asalto; responsables huyen al metro.
12

Mujer extranjera es herida de bala en asalto afuera de su hotel en el centro de CdMx