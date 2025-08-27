Pensión para Personas con Discapacidad: requisitos, monto y quiénes pueden recibirla

El apoyo está dirigido a personas con discapacidad permanente, con cobertura universal en 24 estados y con reglas específicas en ocho entidades más.

Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo).- La Pensión para Personas con Discapacidad es uno de los programas prioritarios del Gobierno de México y este año mantiene su carácter universal en gran parte del país, con entregas directas y sin intermediarios a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

El objetivo es respaldar derechos y autonomía económica de quienes viven con una discapacidad permanente. Además, este apoyo cuenta con respaldo constitucional, lo que garantiza su continuidad sin importar cambios de Gobierno.

¿En qué estados aplica la cobertura universal?

En 24 entidades la pensión se otorga a todas las personas de 0 a 64 años. Se trata de: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

En los ocho estados restantes, el programa cubre de 0 a 29 años, y de 30 a 64 años sólo en municipios o localidades indígenas, afromexicanas o con alto grado de marginación: Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro.

¿De cuánto es el apoyo y cuáles son los requisitos?

La Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad consiste en un apoyo económico de tres mil 200 pesos bimestrales, que se depositan directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios.

Para registrarse, es necesario presentar la siguiente documentación básica:

Acta de nacimiento.

Identificación oficial.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Comprobante de domicilio.

Certificado o constancia médica de discapacidad permanente expedida por una institución pública de salud.

En caso de que la persona solicitante no pueda acudir, tiene derecho a designar a una persona auxiliar para realizar el trámite.

Según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2023 (Inegi), 6.8 por ciento de la población en México reportó alguna discapacidad:

46.6 por ciento son hombres y 53.4 por ciento mujeres.

49.4 por ciento corresponde a adultos mayores de 60 años.

34.2 por ciento a población de 30 a 59 años.

Por este motivo, el programa social busca cerrar brechas y atender a una población históricamente marginada.