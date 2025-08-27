VIDEOS ¬ “Alito” ataca a golpes a Noroña en tribuna; demandará y pedirá su desafuero

Alejandro Moreno saltó a la Tribuna y junto a otros integrantes del tricolor agredieron a Fernández Noroña y a otros morenistas, así como a un empleado del Senado.

Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo).- Alejandro Moreno Cárdenas "Alito", Senador y presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), insultó y golpeó esta tarde al Presidente de la Mesa Directiva, el morenista Gerardo Fernández Noroña.

Tras la agresión, Fernández Noroña anunció que denunciará penalmente a Moreno Cárdenas y, además, solicitará el desafuero del priista y del resto de los tricolores que desataron la violencia en el Senado no sólo contra su persona, sino contra trabajadores y otros legisladores.

"¿Cuál enfrentamiento? Me tiró un golpe, ahí está, no me dio, me dio de rozón, me dio golpes en los brazos. 'Te voy a partir la madre, te voy a matar', me dijo. O sea, ese es el Senador de la República y el presidente del otrora poderoso Partido Revolucionario Institucional. Y no quedó ahí. Emiliano González González, que es un hombre muy competente que colabora conmigo está grabando todo, cuando está de espaldas, lo agreden, lo tiran al piso, lo patean, le rompen el equipo y va Alejandro Moreno a rematarlo a golpes y amenzarlo a muerte. La acción fue premeditada porque había legisladores que no eran de la Permanente y estaban interviniendo", relató el legislador morenista frente a la prensa.

Esto capturó la cámara de Emiliano, el trabajador del Senado que resultó afectado durante la confrontación entre Alejandro 'Alito' Moreno y Gerardo Fernández Noroña.

Este martes al terminar de cantar el Himno Nacional, con el que se dio por finalizada la sesión de la Comisión Permanente del Senado, el priista, subido ya en el podium, reclamó a Fernández Noroña, presidente de la Cámara Alta, porqué no le dio la palabra durante la sesión.

El morenista apenas si alcanzó a cruzar palabra, cuando "Alito", hecho una furia, lo empujó y le lanzó golpes a la cara. Noroña fue retirado por sus compañeros, mientras Moreno Cárdenas continuó la agresión contra un trabajador del Senado al que lanzó al piso de un empujón y lo agredió ya estando indefenso.

Al terminar la Sesión Permanente, el porro violento de Alito Moreno agredió de manera brutal a Emiliano, trabajador del Senado, y al Presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Me niego a compartir curul con un violento peligroso: Alito debe ser expulsado.

La agresión de esta tarde fue iniciada por el presidente del PRI, pero más representantes del tricolor golpearon no sólo a Noroña sino a otros morenistas.

Sobre el violento ataque de los priistas, el propio Fernández Noroña comentó en su cuenta de X: "Como Buenos ahorros [porros] que son los legisladores del PRI subieron a agredirme físicamente. Montoneros. Dirán que eso es libertad de expresión".

En tanto, "Alito" Moreno explicó después de su agresión que el "barbaján" era Noroña, porque él lo empujó. "Lo exhibimos como lo que es: un cobarde. Salió corriendo", dijo el también exgobernador de Campeche, acompañado de los otros nueve senadores que tiene el PRI en la Cámara Alta.

Alejandro Moreno se dijo, además, indignado por cómo Noroña trató y faltó al respeto a una compañera legisladora: "Ahí si es hombre este cobarde. Gritarle a una mujer... que venga aquí para que le pegue yo dos chingadazos a ese cabrón, y le enseñemos que a las mujeres se les respeta".

Como Buenos ahorros que son los legisladores del PRI subieron a agredirme físicamente. Montoneros. Dirán que eso es libertad de expresión.

Más tarde, en su cuenta de X, Alejandro Moreno afirmó que Morena cambio el orden del día "a su conveniencia para callarnos y evitar que la oposición pudiera pronunciarse. Su obligación era darme la palabra y no lo hicieron. Esa cobardía provocó lo que vino después". Además, acusó

Y que lo escuchen bien: el PRI no se va a quedar callado ni mucho menos de brazos cruzados. Vamos a salir a las calles, vamos a tomar a México con la fuerza de su gente para exigirle a este gobierno cínico y corrupto que detenga ya sus abusos. Vamos a demostrarle al poder que no pueden callar al PRI ni al pueblo de México.

A la par, afirmó que lo sucedido "es parte de la estrategia de Morena para imponer silencio y control", y aseveró que: "conmigo se equivocan. Yo no me doblo, no me rajo y no me dejo. Han usado todo el aparato del Estado para perseguirme por alzar la voz y señalarlos".

Increíble lo que vimos hoy en el Senado: Alejandro Moreno y legisladores del PRI rebajándose a los golpes contra el Presidente del Senado. La política reducida a la violencia más baja. El PRI vuelve a mostrar su verdadera cara. México no merece esto.

Por su parte, la Senadora Andrea Chávez Treviño también compartió un VIDEO que muestra claramente el comportamiento del líder nacional del PRI.

Al respecto la legisladora de Chihuahua expuso en su cuenta de X: "Al terminar la Sesión Permanente, el porro violento de Alito Moreno agredió de manera brutal a Emiliano, trabajador del Senado, y al Presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña.

"Me niego a compartir curul con un violento peligroso: Alito debe ser expulsado".

Otro VIDEO difundido por Manuel Castellanos Heredia, asesor legislativo en la Cámara Alta, muestra el ataque de "Alito" a Fernández Noroña y al trabajador del Senado, a quien también golpearon otros priistas.