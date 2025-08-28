VIDEOS ¬ Milei es rescatado tras ser apedreado en un acto de campaña en Buenos Aires

Redacción/SinEmbargo

27/08/2025 - 10:09 pm

Javier Milei fue evacuado de una caravana que encabezaba luego de recibir agresiones y pedradas.

Artículos relacionados

La caravana electoral de Milei tuvo que suspender su paseo por el sur de Buenos Aires luego de que algunas personas aventaran piedras e intentaran agredirlo, en medio del escándalo de supuesta corrupción de su Gobierno.

Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo).– El Presidente de Argentina, Javier Milei, ha tenido que ser evacuado este miércoles por su equipo de seguridad cuando la caravana electoral con la que circulaba al sur de Buenos Aires ha sufrido el lanzamiento de objetos, aunque el Gobierno ya ha aclarado que no ha habido heridos ni lesionados durante el incidente.

El suceso ha tenido lugar en la localidad de Lomas de Zamora, mientras el Presidente agentino saludaba a la multitud asomado a un vehículo, junto a su hermana y Secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y otros candidatos y dirigentes locales. Esto ocurre en medio de otro gran escándalo de fraude y corrupción que sacude a su mandato.

"Atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación", ha denunciado en redes sociales el principal portavoz del Ejecutivo, Manuel Adorni, que ha atribuido los lanzamientos a "militantes de la vieja política", dando por hecho que serían simpatizantes del kirchnerismo.

"Un modelo de violencia que sólo quieren los cavernícolas del pasado", ha lamentado. Adorni ha descartado que se hayan producido heridos y ha señalado que "lo único que hay son muchos que van hacia el más absoluto de los olvidos: kirchnerismo nunca más".

"Le están lanzando, hay gente que tira algo. se complicó bastante, son dos cuadras. Confirmamos que no llega a la plaza", se escucha narrar a un reportero de la televisión argentina. "Así lo extrajeron", menciona otra cadena, mientras se ve a la camioneta donde iban saludando a la gente acelerar para salir del embrollo.

Denuncian por corrupción a los Milei

Milei, y su hermana, Karina, junto con otras tres personas, fueron denunciados la semana pasada por una presunta trama de corrupción relacionada con el aprovisionamento de medicamentos a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

La demanda judicial, realizada por el abogado Gregorio Dalbón, difundida en redes sociales, describe un esquema “de cobro y pago de coimas [sobornos] relacionadas con la compra y provisión de medicamentos, con afectación directa a los fondos públicos”.

Además de los hermanos Milei, la acusación alcanza al director de Andis, Diego Spagnuolo; al asesor de Karina Milei, Eduardo "Lule" Menem; y al empresario Eduardo Kovalivker, propietario de la firma farmacéutica Suizo Argentina.

Karina Milei
La Secretaria general de la Presidencia de Argentina, Karina Milei. Foto: Europa Press

Según el escrito, los implicados habrían incurrido en “delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la Ley de Ética Pública”.

La denuncia se apoya en audios difundidos ayer por la tarde por el canal de streaming Carnaval y replicados después por medios como Clarín, en los que Spagnuolo reconoce la existencia de un mecanismo de “recaudación ilegal” que involucra tanto al Jefe de Estado como a su hermana y los otros tres acusados.

 "De lo que cobran de medicamentos tienes que poner el 8 por ciento, lo tienes que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a la Presidencia", aseguró el titular de Andis.

Una economía endeble

Abogado de Cristina Fernández denuncia a Javier Milei por trama de corrupción.
El Presidente argentino Javier Milei y su hermana Karina Milei fueron denunciados por una presunta trama de corrupción. Foto: X @JavierMilei

El riesgo país argentino ha subido un 8.1 por ciento en el último día hasta los 829 puntos este miércoles, el nivel más alto en cuatro meses y el segundo mayor de la región solo por detrás de Bolivia (mil 193 puntos), por el escándalo de corrupción que alcanza a los Milei, entre otros altos cargos del Ejecutivo.

Según los datos de JP Morgan Chase, el indicador se ubica cerca de los 896 puntos registrados en abril, justo antes de que el Gobierno argentino anunciase el acuerdo de refinanciamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por valor de 20 mil millones de dólares y la eliminación del cepo cambiario, el mecanismo legal que limitaba el intercambio de pesos por otras monedas.

El riesgo país mide la probabilidad de que un país no cumpla con sus compromisos financieros. Cuanto más alto, más probabilidad existe de incumplimiento o de aparición de problemas que afecten a la estabilidad financiera.

Los mercados también se han visto afectados por el descrédito político. El principal índice bursátil del país, el S&P Merval, subió apenas un 0.57 por ciento el pasado martes después de cerrar la sesión del lunes con un retroceso del 4 por ciento.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

El Mayo y su pacto de impunidad

"El pacto de impunidad del que gozó Zambada García en México, a partir de los sobornos entregados,...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Pemex y Silicon Valley

"Sin duda, Pemex debe figurar en un lugar preponderante en la estrategia energética del país, pero no...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Alerta por violencia: una llamada de auxilio

"La Alerta por Violencia contra las Mujeres es el reconocimiento de que la capital del país asume...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Bartlett de nuevo a escena

"En la vida de Bartlett se combinan, y confunden delincuencia y política, simulación y traición, y una...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Revive el debate: transformismo o reformismo fiscal
Por Mario Campa

Revive el debate: transformismo o reformismo fiscal

Epidemia de infelicidad y odio
Por Óscar de la Borbolla

Epidemia de infelicidad y odio

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte
Por Álvaro Delgado Gómez

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte

Adiós a la Corte que quería acabar con CFE
Por Ana Lilia Pérez

Adiós a la Corte que quería acabar con CFE

Acabados
Por Alejandro Páez Varela

Acabados

Los cambios en el Gabinete
Por Jorge Zepeda Patterson

Los cambios en el Gabinete

Jungla de rapiña
Por Muna D. Buchahin

Jungla de rapiña

Maquillaje alcohólico
Por Alejandro Calvillo

Maquillaje alcohólico

El proyecto que nunca fue “un peligro para México”
Por Héctor Alejandro Quintanar

El proyecto que nunca fue “un peligro para México”

Periodismo al servicio de la infamia
Por Pedro Mellado Rodríguez

Periodismo al servicio de la infamia

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

“¡Que venga aquí para que le dé dos chingadazos!”, sostiene “Alito” amenaza a Noroña

2

ENTREVISTA ¬ La FGR tiene todo para pedir el desafuero de "Alito" y secuaces: Noroña

3

VIDEOS ¬ “Alito” asalta la tribuna con ayuda de otros priistas, y ataca a Noroña

4

#GenteAsí ¬ El caso Lourdes Mendoza revive polémicas impulsadas desde el hijo de AMLO

5

Roberto, campesino de Zacatecas contra mina de Slim, pide no ser encarcelado

6

El Presidente del Senado acusa a “Alito” y aliados de fraguar ataque. Los demandará

7

Sí se indaga a hermano de Taboada por cambiar cocaína por leche en polvo, dice Ávila

8

México suspende envíos postales y de paquetería a EU por imposición de tarifas

Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que si EU le incauta dinero a "El Mayo" Zambada, México lo solicitará por los daños ocasionados; iría para "los más humildes".
9

Si EU incauta recursos de "El Mayo", México los reclamará por los daños causados: CSP

Diversas investigaciones señalan que instituciones estadounidenses como la CIA y la Dirección Federal de Seguridad (DFS), permitieron en los años 70 el auge del Cártel de Guadalajara en México.
10

La CIA y agentes mexicanos corruptos crearon "la era grandes capos". Aquí la historia

La Conavi anunció que a partir de ese martes se podrá consultar la lista de personas preseleccionadas para ser beneficiarias de Vivienda para el Bienestar.
11

Conavi publica lista de preseleccionados de Vivienda para el Bienestar. ¿Qué sigue?

Betssy Chávez
12

Betssy Betzabet, Primera Ministra de Pedro Castillo, peligra por huelga de hambre

13

Salinas Pliego se destapa para 2030: “Si es necesario, haré lo que sea necesario...”

La aceptación de los partidos políticos entre la población está en franca caída. Estas circunstancias despiertan el interés y apoyo a la iniciativa de reforma que propone disminuirles hasta en un 50 por ciento el financiamiento.
14

ENTREVISTA ¬ El PAN blinda gentrificación con juez que quiso privatizar Chapultepec

15

FGJ afirma que desalojo en la Roma fue ordenado por un Juez; la CdMx se deslinda

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

Gobierno de Tamaulipas presenta 70 denuncias por desvío de recursos de Cabeza de Vaca

Javier Milei fue evacuado de una caravana que encabezaba luego de recibir agresiones y pedradas.
2

VIDEOS ¬ Milei es rescatado tras ser apedreado en un acto de campaña en Buenos Aires

3

FGJ afirma que desalojo en la Roma fue ordenado por un Juez; la CdMx se deslinda

4

#PuntosyComas ¬ El INE tendrá menos recursos en 2026, pero los partidos recibirán más

5

México suspende envíos postales y de paquetería a EU por imposición de tarifas

Betssy Chávez
6

Betssy Betzabet, Primera Ministra de Pedro Castillo, peligra por huelga de hambre

7

ENTREVISTA ¬ La FGR tiene todo para pedir el desafuero de "Alito" y secuaces: Noroña

8

“¡Que venga aquí para que le dé dos chingadazos!”, sostiene “Alito” amenaza a Noroña

La aceptación de los partidos políticos entre la población está en franca caída. Estas circunstancias despiertan el interés y apoyo a la iniciativa de reforma que propone disminuirles hasta en un 50 por ciento el financiamiento.
9

ENTREVISTA ¬ El PAN blinda gentrificación con juez que quiso privatizar Chapultepec

10

El Presidente del Senado acusa a “Alito” y aliados de fraguar ataque. Los demandará

11

CLOSE UP ¬ "El Mayo", el último de los capos históricos, es inmolado por los juniors

12

Sí se indaga a hermano de Taboada por cambiar cocaína por leche en polvo, dice Ávila