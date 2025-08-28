VIDEOS ¬ Milei es rescatado tras ser apedreado en un acto de campaña en Buenos Aires

La caravana electoral de Milei tuvo que suspender su paseo por el sur de Buenos Aires luego de que algunas personas aventaran piedras e intentaran agredirlo, en medio del escándalo de supuesta corrupción de su Gobierno.

Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo).– El Presidente de Argentina, Javier Milei, ha tenido que ser evacuado este miércoles por su equipo de seguridad cuando la caravana electoral con la que circulaba al sur de Buenos Aires ha sufrido el lanzamiento de objetos, aunque el Gobierno ya ha aclarado que no ha habido heridos ni lesionados durante el incidente.

El suceso ha tenido lugar en la localidad de Lomas de Zamora, mientras el Presidente agentino saludaba a la multitud asomado a un vehículo, junto a su hermana y Secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y otros candidatos y dirigentes locales. Esto ocurre en medio de otro gran escándalo de fraude y corrupción que sacude a su mandato.

"Atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación", ha denunciado en redes sociales el principal portavoz del Ejecutivo, Manuel Adorni, que ha atribuido los lanzamientos a "militantes de la vieja política", dando por hecho que serían simpatizantes del kirchnerismo.

🔴 Imágenes inéditas El pueblo argentino estalla de rabia frente a los escándalos de corrupción que golpean directamente a la familia Milei. pic.twitter.com/G0XznfDr96 — Ciudadano Roberto Kiltro (@RobertoMerken) August 27, 2025

"Un modelo de violencia que sólo quieren los cavernícolas del pasado", ha lamentado. Adorni ha descartado que se hayan producido heridos y ha señalado que "lo único que hay son muchos que van hacia el más absoluto de los olvidos: kirchnerismo nunca más".

"Le están lanzando, hay gente que tira algo. se complicó bastante, son dos cuadras. Confirmamos que no llega a la plaza", se escucha narrar a un reportero de la televisión argentina. "Así lo extrajeron", menciona otra cadena, mientras se ve a la camioneta donde iban saludando a la gente acelerar para salir del embrollo.

Apedrean a Milei. Y los idiotas de derecha acusarán que la izquierda es violenta. Violento es quitar remedios a los enfermos de cáncer, dejar sin presupuesto el hospital que atiende a niños con cáncer y recibir coimas por los remedios de los niños discapacitados. Eso es VIOLENTO. pic.twitter.com/Bn6DLVRgxe — Andrés 💪🕊 🍁 (@andres20ad) August 27, 2025

Denuncian por corrupción a los Milei

Milei, y su hermana, Karina, junto con otras tres personas, fueron denunciados la semana pasada por una presunta trama de corrupción relacionada con el aprovisionamento de medicamentos a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

La demanda judicial, realizada por el abogado Gregorio Dalbón, difundida en redes sociales, describe un esquema “de cobro y pago de coimas [sobornos] relacionadas con la compra y provisión de medicamentos, con afectación directa a los fondos públicos”.

Además de los hermanos Milei, la acusación alcanza al director de Andis, Diego Spagnuolo; al asesor de Karina Milei, Eduardo "Lule" Menem; y al empresario Eduardo Kovalivker, propietario de la firma farmacéutica Suizo Argentina.

Según el escrito, los implicados habrían incurrido en “delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la Ley de Ética Pública”.

La denuncia se apoya en audios difundidos ayer por la tarde por el canal de streaming Carnaval y replicados después por medios como Clarín, en los que Spagnuolo reconoce la existencia de un mecanismo de “recaudación ilegal” que involucra tanto al Jefe de Estado como a su hermana y los otros tres acusados.

"De lo que cobran de medicamentos tienes que poner el 8 por ciento, lo tienes que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a la Presidencia", aseguró el titular de Andis.

Una economía endeble

El riesgo país argentino ha subido un 8.1 por ciento en el último día hasta los 829 puntos este miércoles, el nivel más alto en cuatro meses y el segundo mayor de la región solo por detrás de Bolivia (mil 193 puntos), por el escándalo de corrupción que alcanza a los Milei, entre otros altos cargos del Ejecutivo.

Según los datos de JP Morgan Chase, el indicador se ubica cerca de los 896 puntos registrados en abril, justo antes de que el Gobierno argentino anunciase el acuerdo de refinanciamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por valor de 20 mil millones de dólares y la eliminación del cepo cambiario, el mecanismo legal que limitaba el intercambio de pesos por otras monedas.

El riesgo país mide la probabilidad de que un país no cumpla con sus compromisos financieros. Cuanto más alto, más probabilidad existe de incumplimiento o de aparición de problemas que afecten a la estabilidad financiera.

Los mercados también se han visto afectados por el descrédito político. El principal índice bursátil del país, el S&P Merval, subió apenas un 0.57 por ciento el pasado martes después de cerrar la sesión del lunes con un retroceso del 4 por ciento.