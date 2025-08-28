Betssy Betzabet, Primera Ministra de Pedro Castillo, peligra por huelga de hambre

Desde el pasado 22 de agosto, la exfuncionaria peruana no acepta ni siquiera la ingesta de líquidos. Además, como ella misma comunicó, tampoco permite que el personal médico la hidrate o reanime.

Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo).- Pese al riesgo inminente de muerte, Betssy Betzabet Chávez Chino, quien se desempeñó como Primera Ministra de Perú durante el Gobierno del Presidente Pedro Castillo, mantiene una peligrosa huelga de hambre seca en protesta por los abusos de los que es objeto en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, donde se encuentra detenida y del que está solicitado su traslado, el cual no se le ha concedido.

Chávez permanece encarcelada desde junio de 2023 luego de que fue acusada de participar en el fallido autogolpe de Estado del expresidente Castillo. Por ello, y bajo las acusaciones de los delitos de rebelión y conspiración, las autoridades peruanas decretaron 18 meses de prisión preventiva contra la exfuncionaria, mismos que se cumplieron en diciembre de 2024, sin embargo, se le impusieron otros quince meses, que actualmente cumple.

Este 27 de agosto, la exfuncionaria cumplió cinco días en huelga de hambre seca, en los que también ha rechazado los controles médicos. Pero no es la primera vez que Chávez toma una medida similar, a inicios de este mismo mes, llevó a cabo una primer huelga de hambre, la cual duró 12 días, ante la promesa del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de analizar sus peticiones: su traslado a otro penal y la destitución de la directora de éste, Nelly Aquino Guardales.

Desde el pasado mes de junio, Chávez denunció a Aquino Guardales, junto a otras dos funcionarias del penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, de presuntamente encabezar la organización Sendero Luminoso, que integran varias reclusas, que estaría dedicada a extorsionar sexualemente a las internas de ese centro penitenciario, hechos por los que solicitó su traslado a otro centro de internamiento y la destitución de Aquino Guardales.

Ante la promesa del INPE de revisar sus peticiones, el pasado 19 de agosto, la ex PrimerA Ministra suspendió por 48 horas su huelga de hambre, sin embargo, tras la negativa del INPE para atender sus peticiones, Chávez retomó su protesta el 22 de agosto, aunque de forma más severa, ya que no acepta ni siquiera la ingesta de líquidos. Además, como ella misma comunicó, tampoco permite que el personal médico la hidrate o reanime.

La ex Primera Ministra siempre ha negado conocer las intenciones del expresidente Castillo, sin embargo, algunos sostienen que ella fue una de las coautoras del discurso que dio el expresidente cuando anunció aquel breve estado de excepción que supuso su detención, hecho tras el cual se llevó a cabo la detención de Chávez, quien desde su llegada a prisión, ha estado denunciado malos tratos por parte de las autoridades.

A través de una carta, que hizo llegar a la opinión pública a través de su abogado, Raúl Noblecilla, Chávez se dijo dispuesta a morir ante los malos tratos de los que presuntamente es víctima al interior del penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, en donde, aseguró, teme por su vida. “Tenemos la constante preocupación de que se atente contra nuestras vidas”, expresó la exfuncionaria en su misiva.

Recibe mi abrazo solidario, Betssy. Así como intentan doblegarte hoy, intentaron doblegarme a mí. No pudieron ni podrán, porque la verdad y la justicia caminan con nosotros. pic.twitter.com/zdS68LzU66 — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) August 25, 2025

Lo anterior, debido a que la exministra aseguró que ha recibido amenazas de muerte, así como otras violaciones a sus derechos humanos, como el utilizar los baños y el hecho de que presuntamente le suministran fluoxetina y alprazolam con lo que la mantiene dopada durante las diligencias judiciales, por lo que no se puede defender mientras se realiza el juicio oral respectivo a su proceso.

“No solo no han cesado, sino que empeoran día a día, impidiendo incluso mi desplazamiento a los servicios higiénicos, haciéndome reglaje constante, amenazas de muerte, no permitiéndome reunir con mi defensa técnica”, aseguró la exfuncionaria Chavez, por lo que también escribió una carta testamentaria en la que señaló que no permitiría ninguna “revisión médica ni tampoco reanimación”.

“No he de permitir revisión médica ni tampoco reanimación en ningún centro hospitalario, pues no tiene sentido alguno que me hidraten si los abusos del INPE continúan; esa es mi voluntad”, sostuvo, aunque sí solicitó que le permitan realizar una videollamada con su familia, en forma de despedida, la bendición de un sacerdote y que sus restos sean trasladarlos a la ciudad de Tacna para su eventual cremación.

Responsabilizo directamente al régimen de la usurpadora Dina Boluarte por la vida e integridad de Betssy Chavez, quien se encuentra injustamente encarcelada y sometida a tratos degradantes e inhumanos que hoy ponen en grave riesgo su salud y amenazan seriamente su existencia en… pic.twitter.com/s4bPE1RHIx — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) August 20, 2025

Por su parte, Noblecilla ha denunciado en las últimas horas en redes sociales que quieren "eliminar" a su cliente. "Se acerca el final. La han sentenciado a muerte", ha escrito en la red social X. El abogado también ha denunciado que el INPE ha devuelto el expediente de traslado de Chávez para ser de nuevo evaluado por la jefa de seguridad de la cárcel de Chorrillos, a la que acusa de formar parte de una organización criminal y de haber emitido ya anteriormente "informes falsos".

Para el abogado, esta nueva maniobra burocrática no pretende más que retrasar el traslado de Chávez a un penal en el que no sufra esos supuestos abusos, los cuales motivaron que se declarara en huelga de hambre hace ya cinco días. Por su parte, esta semana el INPE ha asegurado que los servicios médicos se pusieron a disposición de la ex Primera Ministra, pero que ésta se negó a ser atendida.

En noviembre de 2022, a los 33 años de edad, Chávez Chino asumió como presidenta del Consejo de Ministros de Perú, aún durante la gestión del entonces Presidente Pedro Castillo. Antes de llegar a este cargo, la funcionaria se desempeñó como titular del Ministerio de Cultura peruano, y de octubre de 2021 a marzo de 2022, encabezó el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo de ese país.

Chávez, quien nació el 3 de junio de 1989, en la ciudad de Tacna, Perú, cuenta con una licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna (UNJBG). Además, es Maestra en Derecho Constitucional por la Universidad José Carlos Mariátegui (UJCM).

Respecto a su trayectoria profesional, en 2013 fue elegida por el partido Alianza para el Progreso como candidata al consejo regional de Tacna. La exfuncionaria peruana también trabajó de 2017 a 2020 como auxiliar en el Congreso de la República y en 2021, durante las elecciones parlamentarias, fue elegida como congresista en representación de Tacna, esta vez con el partido Perú Libre.

Durante su paso en el Gabinete de Castillo fue acusada de tráfico de influencias, presuntamente por favorecer a una familia de apellido Sotelo. Además, el Congreso de Perú la señaló como responsable de una huelga de controladores aéreos, que tuvo lugar cuando Chávez se desempeñaba como Ministra del Trabajo, y que habría dejado importantes pérdidas económicas justo cuando se celebraba la Semana Santa de 2022.

– Con información de Europa Press