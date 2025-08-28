Betssy Betzabet, Primera Ministra de Pedro Castillo, peligra por huelga de hambre

Nora Nancy Gaspar Resendiz

27/08/2025 - 9:07 pm

Betssy Chávez

Artículos relacionados

Desde el pasado 22 de agosto, la exfuncionaria peruana no acepta ni siquiera la ingesta de líquidos. Además, como ella misma comunicó, tampoco permite que el personal médico la hidrate o reanime.

Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo).- Pese al riesgo inminente de muerte, Betssy Betzabet Chávez Chino, quien se desempeñó como Primera Ministra de Perú durante el Gobierno del Presidente Pedro Castillo, mantiene una peligrosa huelga de hambre seca en protesta por los abusos de los que es objeto en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, donde se encuentra detenida y del que está solicitado su traslado, el cual no se le ha concedido.

Chávez permanece encarcelada desde junio de 2023 luego de que fue acusada de participar en el fallido autogolpe de Estado del expresidente Castillo. Por ello, y bajo las acusaciones de los delitos de rebelión y conspiración, las autoridades peruanas decretaron 18 meses de prisión preventiva contra la exfuncionaria, mismos que se cumplieron en diciembre de 2024, sin embargo, se le impusieron otros quince meses, que actualmente cumple.

Este 27 de agosto, la exfuncionaria cumplió cinco días en huelga de hambre seca, en los que también ha rechazado los controles médicos. Pero no es la primera vez que Chávez toma una medida similar, a inicios de este mismo mes, llevó a cabo una primer huelga de hambre, la cual duró 12 días, ante la promesa del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de analizar sus peticiones: su traslado a otro penal y la destitución de la directora de éste, Nelly Aquino Guardales.

La Presidenta Dina Boluarte se apresta a cumplir su primer aniversario en funciones en medio de una situación compleja. Por lo pronto, el Gbierno aprobó un decreto que permitirá elevar las penas de cárcel por bloqueo de carreteras y disturbios, en previsión de lo que pudiera ocurrir este 7 de diciembre, un año después del fallido intento de golpe de Estado contra Pedro Castillo.
La Presidenta Dina Boluarte se apresta a cumplir su primer aniversario en funciones en medio de una situación compleja. Por lo pronto, el Gbierno aprobó un decreto que permitirá elevar las penas de cárcel por bloqueo de carreteras y disturbios, en previsión de lo que pudiera ocurrir este 7 de diciembre, un año después del fallido intento de golpe de Estado contra Pedro Castillo. Foto: X @Pedro_TelloR

Desde el pasado mes de junio, Chávez denunció a Aquino Guardales, junto a otras dos funcionarias del penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, de presuntamente encabezar la organización Sendero Luminoso, que integran varias reclusas, que estaría dedicada a extorsionar sexualemente a las internas de ese centro penitenciario, hechos por los que solicitó su traslado a otro centro de internamiento y la destitución de Aquino Guardales.

Ante la promesa del INPE de revisar sus peticiones, el pasado 19 de agosto, la ex PrimerA Ministra suspendió por 48 horas su huelga de hambre, sin embargo, tras la negativa del INPE para atender sus peticiones, Chávez retomó su protesta el 22 de agosto, aunque de forma más severa, ya que no acepta ni siquiera la ingesta de líquidos. Además, como ella misma comunicó, tampoco permite que el personal médico la hidrate o reanime.

 

Betssy Betzabet Chávez Chino
Betssy Betzabet Chávez Chino, quien se desempeñó como Primer Ministra de Perú durante el Gobierno del Presidente Pedro Castillo. Foto: Europa Press

La ex Primera Ministra siempre ha negado conocer las intenciones del expresidente Castillo, sin embargo, algunos sostienen que ella fue una de las coautoras del discurso que dio el expresidente cuando anunció aquel breve estado de excepción que supuso su detención, hecho tras el cual se llevó a cabo la detención de Chávez, quien desde su llegada a prisión, ha estado denunciado malos tratos por parte de las autoridades.

A través de una carta, que hizo llegar a la opinión pública a través de su abogado, Raúl Noblecilla, Chávez se dijo dispuesta a morir ante los malos tratos de los que presuntamente es víctima al interior del penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, en donde, aseguró, teme por su vida. “Tenemos la constante preocupación de que se atente contra nuestras vidas”, expresó la exfuncionaria en su misiva.

Lo anterior, debido a que la exministra aseguró que ha recibido amenazas de muerte, así como otras violaciones a sus derechos humanos, como el utilizar los baños y el hecho de que presuntamente le suministran fluoxetina y alprazolam con lo que la mantiene dopada durante las diligencias judiciales, por lo que no se puede defender mientras se realiza el juicio oral respectivo a su proceso.

“No solo no han cesado, sino que empeoran día a día, impidiendo incluso mi desplazamiento a los servicios higiénicos, haciéndome reglaje constante, amenazas de muerte, no permitiéndome reunir con mi defensa técnica”, aseguró la exfuncionaria Chavez, por lo que también escribió una carta testamentaria en la que señaló que no permitiría ninguna “revisión médica ni tampoco reanimación”.

“No he de permitir revisión médica ni tampoco reanimación en ningún centro hospitalario, pues no tiene sentido alguno que me hidraten si los abusos del INPE continúan; esa es mi voluntad”, sostuvo, aunque sí solicitó que le permitan realizar una videollamada con su familia, en forma de despedida, la bendición de un sacerdote y que sus restos sean trasladarlos a la ciudad de Tacna para su eventual cremación.

Por su parte, Noblecilla ha denunciado en las últimas horas en redes sociales que quieren "eliminar" a su cliente. "Se acerca el final. La han sentenciado a muerte", ha escrito en la red social X. El abogado también ha denunciado que el INPE ha devuelto el expediente de traslado de Chávez para ser de nuevo evaluado por la jefa de seguridad de la cárcel de Chorrillos, a la que acusa de formar parte de una organización criminal y de haber emitido ya anteriormente "informes falsos".

Para el abogado, esta nueva maniobra burocrática no pretende más que retrasar el traslado de Chávez a un penal en el que no sufra esos supuestos abusos, los cuales motivaron que se declarara en huelga de hambre hace ya cinco días. Por su parte, esta semana el INPE ha asegurado que los servicios médicos se pusieron a disposición de la ex Primera Ministra, pero que ésta se negó a ser atendida.

En noviembre de 2022, a los 33 años de edad, Chávez Chino asumió como presidenta del Consejo de Ministros de Perú, aún durante la gestión del entonces Presidente Pedro Castillo. Antes de llegar a este cargo, la funcionaria se desempeñó como titular del Ministerio de Cultura peruano, y de octubre de 2021 a marzo de 2022, encabezó el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo de ese país.

Chávez, quien nació el 3 de junio de 1989, en la ciudad de Tacna, Perú, cuenta con una licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna (UNJBG). Además, es Maestra en Derecho Constitucional por la Universidad José Carlos Mariátegui (UJCM).

Respecto a su trayectoria profesional, en 2013 fue elegida por el partido Alianza para el Progreso como candidata al consejo regional de Tacna. La exfuncionaria peruana también trabajó de 2017 a 2020 como auxiliar en el Congreso de la República y en 2021, durante las elecciones parlamentarias, fue elegida como congresista en representación de Tacna, esta vez con el partido Perú Libre.

Durante su paso en el Gabinete de Castillo fue acusada de tráfico de influencias, presuntamente por favorecer a una familia de apellido Sotelo. Además, el Congreso de Perú la señaló como responsable de una huelga de controladores aéreos, que tuvo lugar cuando Chávez se desempeñaba como Ministra del Trabajo, y que habría dejado importantes pérdidas económicas justo cuando se celebraba la Semana Santa de 2022.

– Con información de Europa Press

Nora Nancy Gaspar Resendiz

Nora Nancy Gaspar Resendiz

Comunicóloga por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Busca ejercer un periodismo libre, crítico y con responsabilidad social. Actualmente es parte de la Unidad de Investigación y Multimedia de SinEmbargo.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

El Mayo y su pacto de impunidad

"El pacto de impunidad del que gozó Zambada García en México, a partir de los sobornos entregados,...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Pemex y Silicon Valley

"Sin duda, Pemex debe figurar en un lugar preponderante en la estrategia energética del país, pero no...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Alerta por violencia: una llamada de auxilio

"La Alerta por Violencia contra las Mujeres es el reconocimiento de que la capital del país asume...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Bartlett de nuevo a escena

"En la vida de Bartlett se combinan, y confunden delincuencia y política, simulación y traición, y una...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Revive el debate: transformismo o reformismo fiscal
Por Mario Campa

Revive el debate: transformismo o reformismo fiscal

Epidemia de infelicidad y odio
Por Óscar de la Borbolla

Epidemia de infelicidad y odio

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte
Por Álvaro Delgado Gómez

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte

Adiós a la Corte que quería acabar con CFE
Por Ana Lilia Pérez

Adiós a la Corte que quería acabar con CFE

Acabados
Por Alejandro Páez Varela

Acabados

Los cambios en el Gabinete
Por Jorge Zepeda Patterson

Los cambios en el Gabinete

Jungla de rapiña
Por Muna D. Buchahin

Jungla de rapiña

Maquillaje alcohólico
Por Alejandro Calvillo

Maquillaje alcohólico

El proyecto que nunca fue “un peligro para México”
Por Héctor Alejandro Quintanar

El proyecto que nunca fue “un peligro para México”

Periodismo al servicio de la infamia
Por Pedro Mellado Rodríguez

Periodismo al servicio de la infamia

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

VIDEOS ¬ “Alito” asalta la tribuna con ayuda de otros priistas, y ataca a Noroña

2

El Presidente del Senado acusa a “Alito” y aliados de fraguar ataque. Los demandará

3

#GenteAsí ¬ El caso Lourdes Mendoza revive polémicas impulsadas desde el hijo de AMLO

4

Sí se indaga a hermano de Taboada por cambiar cocaína por leche en polvo, dice Ávila

La Conavi anunció que a partir de ese martes se podrá consultar la lista de personas preseleccionadas para ser beneficiarias de Vivienda para el Bienestar.
5

Conavi publica lista de preseleccionados de Vivienda para el Bienestar. ¿Qué sigue?

Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que si EU le incauta dinero a "El Mayo" Zambada, México lo solicitará por los daños ocasionados; iría para "los más humildes".
6

Si EU incauta recursos de "El Mayo", México los reclamará por los daños causados: CSP

7

“¡Que venga aquí para que le dé dos chingadazos!”, sostiene “Alito” amenaza a Noroña

8

Roberto, campesino de Zacatecas contra mina de Slim, pide no ser encarcelado

La aceptación de los partidos políticos entre la población está en franca caída. Estas circunstancias despiertan el interés y apoyo a la iniciativa de reforma que propone disminuirles hasta en un 50 por ciento el financiamiento.
9

ENTREVISTA ¬ El PAN blinda gentrificación con juez que quiso privatizar Chapultepec

Diversas investigaciones señalan que instituciones estadounidenses como la CIA y la Dirección Federal de Seguridad (DFS), permitieron en los años 70 el auge del Cártel de Guadalajara en México.
10

La CIA y agentes mexicanos corruptos crearon "la era grandes capos". Aquí la historia

11

Salinas Pliego se destapa para 2030: “Si es necesario, haré lo que sea necesario...”

La FGR investiga la presunta sustracción de un decomiso de cocaína que habría sido sustituido por leche en polvo, un hecho que estaría ligado a Sergio Taboada.
12

¿Se investiga nexo narco de Sergio Taboada? Nadie confirma. Pero hay algo en proceso

El autor de la matanza se quitó la vida en la parte trasera de un edificio en Minneapolis. Estaba armado con un rifle, una escopeta y una pistola.
13

Nueva matanza, ahora en escuela de Minneapolis, sacude a EU. Mueren 2 niños y tirador

"Es exitosísimo” la demolición del PRI, dice Noroña a Alito tras renuncia de priista.
14

Noroña felicita a "Alito" por "demolición del PRI" tras pérdida de vicepresidencia

15

CLOSE UP ¬ "El Mayo", el último de los capos históricos, es inmolado por los juniors

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Betssy Chávez
1

Betssy Betzabet, Primera Ministra de Pedro Castillo, peligra por huelga de hambre

2

ENTREVISTA ¬ La FGR tiene todo para pedir el desafuero de "Alito" y secuaces: Noroña

3

“¡Que venga aquí para que le dé dos chingadazos!”, sostiene “Alito” amenaza a Noroña

La aceptación de los partidos políticos entre la población está en franca caída. Estas circunstancias despiertan el interés y apoyo a la iniciativa de reforma que propone disminuirles hasta en un 50 por ciento el financiamiento.
4

ENTREVISTA ¬ El PAN blinda gentrificación con juez que quiso privatizar Chapultepec

5

El Presidente del Senado acusa a “Alito” y aliados de fraguar ataque. Los demandará

6

CLOSE UP ¬ "El Mayo", el último de los capos históricos, es inmolado por los juniors

7

Sí se indaga a hermano de Taboada por cambiar cocaína por leche en polvo, dice Ávila

Los aranceles de EU del 50% contra India han entrado en vigor este miércoles.
8

Aranceles de EU del 50% a India entran en vigor; es castigo por comprar petróleo ruso

9

#GenteAsí ¬ El caso Lourdes Mendoza revive polémicas impulsadas desde el hijo de AMLO

10

VIDEOS ¬ “Alito” asalta la tribuna con ayuda de otros priistas, y ataca a Noroña

El periodista Jorge Heras fue atacado y amenazado cuando llegaba a su trabajo en Mexicali para conducir su programa Ciudad Capital, junto a Eduardo Villalugo.
11

VIDEO: El periodista Jorge Heras es golpeado y amenazado en Mexicali, Baja California

Pensión para Personas con Discapacidad: requisitos y quiénes pueden recibirla.
12

Pensión para Personas con Discapacidad: requisitos, monto y quiénes pueden recibirla