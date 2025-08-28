México suspende envíos postales y de paquetería a EU por imposición de tarifas

México suspendió este miércoles los envíos postales y de paquetería a Estados Unidos por la nueva medida arancelaria de Trump que elimina la exención “de minimis”.

Ciudad de México, 27 agosto (SinEmbargo).- México anunció este miércoles la suspensión temporal de los envíos postales y de paquetería hacia Estados Unidos, luego de que la Administración del Presidente Donald Trump eliminara la exención de impuestos conocida como “de minimis” para paquetes con un valor inferior a 800 dólares.

La medida fue formalizada mediante la Orden Ejecutiva 14324, la cual entrará en vigor el próximo 29 de agosto del año en curso. A partir de esa fecha, todos los paquetes que lleguen a territorio estadounidense, sin importar su procedencia ni valor, deberán pagar impuestos de importación, lo que pone fin a un esquema que durante años facilitó el comercio minorista internacional.

Por este motivo, Correos de México informó que la suspensión estará vigente mientras se definen nuevos procesos operativos que permitan adaptarse a los lineamientos de aduanas en Estados Unidos. Esto con el fin de dar certeza a los usuarios y evitar retrasos o devoluciones masivas de mercancías enviadas desde territorio nacional.

Hasta el momento, los servicios postales de Alemania, Australia, Canadá, Japón y Nueva Zelanda también interrumpieron sus envíos al país vecino en respuesta a la eliminación del beneficio arancelario adoptado por Trump. De acuerdo con la Unión Postal Universal (UPU), en total 25 naciones han suspendido el servicio de paquetería, lo que refleja el impacto global de la medida.

En el caso de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró que mantiene comunicación constante con autoridades estadounidenses y con organismos internacionales para buscar mecanismos que faciliten la reanudación de los envíos postales en condiciones claras y ordenadas.

De esta forma, reiteró su compromiso de salvaguardar los intereses de la ciudadanía mediante la negociación y la cooperación internacional, con el objetivo de restablecer lo antes posible el flujo normal de paquetería hacia Estados Unidos.