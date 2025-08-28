FGJ afirma que desalojo en la Roma fue ordenado por un Juez; la CdMx se deslinda

Sugeyry Romina Gándara

27/08/2025 - 9:53 pm

César Cravioto aclaró que el Gobierno de la CdMx no ordenó el desalojo del inmueble, pero apoyo con el despliegue de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para proteger al actuario que acataría la orden de un Juez.

Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) informó que el edificio ubicado en la calle Tonalá, en la colonia Roma Norte – donde ayer fueron desalojadas al menos 22 familias– fue asegurado como parte de una investigación por el delito de extorsión y que dicho aseguramiento durará al menos unos cuatro meses.

Ayer, vecinos y habitantes del edificio denunciaron que al menos 22 familias fueron desalojadas a mitad de la madrugada, de forma violenta e ilegal. De acuerdo con sus testimonios recabados por medios de comunicación, los policías ingresaron al inmueble cerca de las 04:00 horas sin mostrar documentos oficiales ni órdenes judiciales. El desalojo derivó en una protesta que desató una riña y culminó en la detención de dos personas por parte de la Fiscalía capitalina.

Hoy, la dependencia capitalina emitió un comunicado en el que argumentó que el inmueble fue asegurado por orden de un Juez de control como parte de una investigación por el delito de despojo, a partir de una denuncia presentada por la empresa propietaria, que acreditó la legítima adquisición del bien mediante escritura pública.

Según la carpeta de investigación, indicó la FGJCDMX, un grupo de personas, entre ellas un hombre y una mujer vinculados con La Unión Tepito, habría ingresado de manera violenta al edificio en 2024 y tomó el control del inmueble, impidiendo desde entonces el acceso a los representantes legales de la empresa, por lo que la medida cautelar de aseguramiento tendrá una vigencia de al menos unos cuatro meses.

“Como parte de las indagatorias, la Fiscalía CDMX recabó declaraciones de testigos y obtuvo la confirmación registral de la propiedad, lo que permitió solicitar al juez el aseguramiento del inmueble. La medida cautelar tendrá una vigencia de 120 días y busca garantizar la preservación del bien mientras continúa la investigación”, dice el comunicado.

La FGJCDMX señaló que la investigación por despojo continúa en curso y que busca esclarecer los hechos y garantizar el acceso a la justicia de las personas afectadas.

Más tarde, el Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, aclaró que el Gobierno capitalino participó en el operativo con el despliegue de 24 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que tenían el objetivo de resguardar el actuario que efectuaría el desalojo en cumplimiento de la orden del Juez.

"Después de que se dio el desalojo hubo una petición de las personas que habitaban este inmueble para ser atendidas por el área social del Gobierno de la Ciudad y por el área de vivienda del Gobierno de la Ciudad, mismos que están atendiendo a estas personas en su necesidad que tienen de requerimiento de vivienda", expresó en un video difundido en redes sociales.

Finalmente reiteró que no se trató de una acción ordenada por el Gobierno capitalino, sino como parte de un juicio civil ordinario que instruyó el Juez 54 de lo civil del Poder Judicial de la Ciudad de México.

Romina Gándara quería ser piloto aviador, pero la miopía cambió el plan. Amante de los tacos y el café. Empezó como locutora de radio, luego reportera y fotoperiodista en Chihuahua, cubriendo nota roja y temas de seguridad. Desde 2016, vive en Ciudad de México donde se ha dedicado a la cobertura de temas de seguridad víctimas de la violencia y, actualmente, la mañanera del pueblo. Conduce el noticiero A Las Dos, junto a Blanca Juárez, por SinEmbargo al Aire.

