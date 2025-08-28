ENTREVISTA ¬ La FGR tiene todo para pedir el desafuero de "Alito" y secuaces: Noroña

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

27/08/2025 - 8:54 pm

Artículos relacionados

En entrevista con "Los Periodistas", el Senador Gerardo Fernández Noroña anunció que denunciará penalmente a los legisladores del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, Eruviel Alonso y Carlos Gutiérrez Mancilla por la agresión sufrida esta tarde y de esta manera la Fiscalía General de la República inicie una investigación y, en caso de así determinarlo, proceda a solicitar su desafuero.

Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo).- Gerardo Fernández Noroña, Presidente del Senado de la República, afirmó que la agresión sufrida esta tarde en el pleno de la Cámara Alta por parte de Alejandro Moreno Cárdenas, Senador y presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), es un hecho que no se debe tolerar y que debe marcar un precedente en la historia de este país, pues en caso de que quede impune, dijo, se pondrá en riesgo su integridad y la de otros legisladores.

En entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado, en el programa de "Los Periodistas" que se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, el Senador por Morena mencionó que presentará una denuncia por lesiones, intento de robo y daño material en contra de sus tres agresores, Alejandro Moreno Cárdenas, Eruviel Alonso y Carlos Gutiérrez Mancilla.

"Voy al Ministerio Público federal a presentar denuncias por lesiones, por intento de robo de propiedad privada de Emiliano González y por daño al material, porque querían destruir la cámara de Emiliano González, en contra de estos tres legisladores: Eruviel Alonso, Carlos Gutiérrez Mancilla y Alejandro Moreno Cárdenas. Creo que esta vez la Fiscalía General de la República va a tener todos los elementos para solicitar su desafuero porque no debemos pasar una cosa así gravísima, lo que sigue es que me metan tiros y van a seguir diciendo que es libertad de expresión, es libre manifestación, es fascismo puro, eso no lo vamos a tolerar".

El Senador Fernández Noroña señaló que en México se han pasado por alto agresiones en el Congreso y recalcó que lo ocurrido este día debe ser un parteaguas, para evitar que los ataques escalen y tengan consecuencias graves.

"Creo que dejamos correr demasiado las cosas y hoy es un parteaguas. Si lo de hoy no tiene consecuencia estamos poniendo en riesgo la integridad, la vida, de compañeros y compañeras porque estos son unos matones, está claro".

El Senador detalló que solicitará a las autoridades correspondientes se realice una investigación sobre lo ocurrido, para que sean estas quienes determinen si se inicia un proceso de desafuero en contra de Alejandro Moreno Cárdenas.

"La petición es que se haga la investigación por parte de la Fiscalía y esta determinará, pero creo que tiene todos los elementos para solicitar el desafuero".

La tarde de este miércoles, Alejandro Moreno Cárdenas "Alito", insultó y golpeó al Presidente de la Mesa Directiva, el morenista Gerardo Fernández Noroña. Al terminar de cantar el Himno Nacional, con el que se dio por finalizada la sesión de la Comisión Permanente del Senado, el priista, subido ya en el podium, reclamó a Fernández Noroña, por no darle la palabra durante la sesión.

El morenista apenas si alcanzó a cruzar palabra, cuando "Alito", lo empujó y le lanzó golpes a la cara. Noroña fue retirado por sus compañeros, mientras Moreno Cárdenas continuó la agresión contra un trabajador del Senado al que lanzó al piso de un empujón y lo agredió ya estando indefenso.

La agresión de esta tarde fue iniciada por el presidente del PRI, pero más representantes del tricolor golpearon no sólo a Noroña sino a otros morenistas.

Al respecto, Fernández Noroña mencionó que nunca antes en la historia del Congreso mexicano se había agredido al Presidente del mismo.

"Nunca había pasado esto en la historia del Congreso mexicano, que agredan al presidente del Congreso. La justificación es que dice que no le di la palabra, o sea que si no le doy la para puede ir a golpearme, es absurdo".

El Senador señaló que dos de sus agresores, los diputados priistas Eruviel Alonso y Carlos Gutiérrez Mancilla no forman parte de la Comisión permanente e ingresaron al recinto sin autorización.

"Ellos metieron a legisladores federales que no son de la permanente, metieron al Diputado Eruviel Alonso del PRI, al Diputado Carlos Gutiérrez Mancilla del PRI, ellos dos me agredieron fisicamente ahí en la presidencia".

Finalmente, el Senador afirmó que estas acciones demuestran que la oposición se encuentra instalada en el fascismo y recalcó que a pesar de las diferencias que puedan existir, la violencia no debe ser una opción política.

"Ya amenazaron que van a ir a reventar la sesión del 1 de septiembre donde toma protesta el nuevo Poder Judicial y que lo van a hacer con violencia. Ellos ya están instalados en el fascismo, perdón, pero esa no es una opción política, la violencia no es una opción política, el delito no es opción política, ni es una libre manifestación".

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

El Mayo y su pacto de impunidad

"El pacto de impunidad del que gozó Zambada García en México, a partir de los sobornos entregados,...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Pemex y Silicon Valley

"Sin duda, Pemex debe figurar en un lugar preponderante en la estrategia energética del país, pero no...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Alerta por violencia: una llamada de auxilio

"La Alerta por Violencia contra las Mujeres es el reconocimiento de que la capital del país asume...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Bartlett de nuevo a escena

"En la vida de Bartlett se combinan, y confunden delincuencia y política, simulación y traición, y una...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Revive el debate: transformismo o reformismo fiscal
Por Mario Campa

Revive el debate: transformismo o reformismo fiscal

Epidemia de infelicidad y odio
Por Óscar de la Borbolla

Epidemia de infelicidad y odio

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte
Por Álvaro Delgado Gómez

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte

Adiós a la Corte que quería acabar con CFE
Por Ana Lilia Pérez

Adiós a la Corte que quería acabar con CFE

Acabados
Por Alejandro Páez Varela

Acabados

Los cambios en el Gabinete
Por Jorge Zepeda Patterson

Los cambios en el Gabinete

Jungla de rapiña
Por Muna D. Buchahin

Jungla de rapiña

Maquillaje alcohólico
Por Alejandro Calvillo

Maquillaje alcohólico

El proyecto que nunca fue “un peligro para México”
Por Héctor Alejandro Quintanar

El proyecto que nunca fue “un peligro para México”

Periodismo al servicio de la infamia
Por Pedro Mellado Rodríguez

Periodismo al servicio de la infamia

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

VIDEOS ¬ “Alito” asalta la tribuna con ayuda de otros priistas, y ataca a Noroña

2

“¡Que venga aquí para que le dé dos chingadazos!”, sostiene “Alito” amenaza a Noroña

3

El Presidente del Senado acusa a “Alito” y aliados de fraguar ataque. Los demandará

4

#GenteAsí ¬ El caso Lourdes Mendoza revive polémicas impulsadas desde el hijo de AMLO

5

Sí se indaga a hermano de Taboada por cambiar cocaína por leche en polvo, dice Ávila

La Conavi anunció que a partir de ese martes se podrá consultar la lista de personas preseleccionadas para ser beneficiarias de Vivienda para el Bienestar.
6

Conavi publica lista de preseleccionados de Vivienda para el Bienestar. ¿Qué sigue?

7

Roberto, campesino de Zacatecas contra mina de Slim, pide no ser encarcelado

Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que si EU le incauta dinero a "El Mayo" Zambada, México lo solicitará por los daños ocasionados; iría para "los más humildes".
8

Si EU incauta recursos de "El Mayo", México los reclamará por los daños causados: CSP

La aceptación de los partidos políticos entre la población está en franca caída. Estas circunstancias despiertan el interés y apoyo a la iniciativa de reforma que propone disminuirles hasta en un 50 por ciento el financiamiento.
9

ENTREVISTA ¬ El PAN blinda gentrificación con juez que quiso privatizar Chapultepec

Diversas investigaciones señalan que instituciones estadounidenses como la CIA y la Dirección Federal de Seguridad (DFS), permitieron en los años 70 el auge del Cártel de Guadalajara en México.
10

La CIA y agentes mexicanos corruptos crearon "la era grandes capos". Aquí la historia

11

ENTREVISTA ¬ La FGR tiene todo para pedir el desafuero de "Alito" y secuaces: Noroña

12

Salinas Pliego se destapa para 2030: “Si es necesario, haré lo que sea necesario...”

La FGR investiga la presunta sustracción de un decomiso de cocaína que habría sido sustituido por leche en polvo, un hecho que estaría ligado a Sergio Taboada.
13

¿Se investiga nexo narco de Sergio Taboada? Nadie confirma. Pero hay algo en proceso

"Es exitosísimo” la demolición del PRI, dice Noroña a Alito tras renuncia de priista.
14

Noroña felicita a "Alito" por "demolición del PRI" tras pérdida de vicepresidencia

El autor de la matanza se quitó la vida en la parte trasera de un edificio en Minneapolis. Estaba armado con un rifle, una escopeta y una pistola.
15

Nueva matanza, ahora en escuela de Minneapolis, sacude a EU. Mueren 2 niños y tirador

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Betssy Chávez
1

Betssy Betzabet, Primera Ministra de Pedro Castillo, peligra por huelga de hambre

2

ENTREVISTA ¬ La FGR tiene todo para pedir el desafuero de "Alito" y secuaces: Noroña

3

“¡Que venga aquí para que le dé dos chingadazos!”, sostiene “Alito” amenaza a Noroña

La aceptación de los partidos políticos entre la población está en franca caída. Estas circunstancias despiertan el interés y apoyo a la iniciativa de reforma que propone disminuirles hasta en un 50 por ciento el financiamiento.
4

ENTREVISTA ¬ El PAN blinda gentrificación con juez que quiso privatizar Chapultepec

5

El Presidente del Senado acusa a “Alito” y aliados de fraguar ataque. Los demandará

6

CLOSE UP ¬ "El Mayo", el último de los capos históricos, es inmolado por los juniors

7

Sí se indaga a hermano de Taboada por cambiar cocaína por leche en polvo, dice Ávila

Los aranceles de EU del 50% contra India han entrado en vigor este miércoles.
8

Aranceles de EU del 50% a India entran en vigor; es castigo por comprar petróleo ruso

9

#GenteAsí ¬ El caso Lourdes Mendoza revive polémicas impulsadas desde el hijo de AMLO

10

VIDEOS ¬ “Alito” asalta la tribuna con ayuda de otros priistas, y ataca a Noroña

El periodista Jorge Heras fue atacado y amenazado cuando llegaba a su trabajo en Mexicali para conducir su programa Ciudad Capital, junto a Eduardo Villalugo.
11

VIDEO: El periodista Jorge Heras es golpeado y amenazado en Mexicali, Baja California

Pensión para Personas con Discapacidad: requisitos y quiénes pueden recibirla.
12

Pensión para Personas con Discapacidad: requisitos, monto y quiénes pueden recibirla