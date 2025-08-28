ENTREVISTA ¬ La FGR tiene todo para pedir el desafuero de "Alito" y secuaces: Noroña

En entrevista con "Los Periodistas", el Senador Gerardo Fernández Noroña anunció que denunciará penalmente a los legisladores del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, Eruviel Alonso y Carlos Gutiérrez Mancilla por la agresión sufrida esta tarde y de esta manera la Fiscalía General de la República inicie una investigación y, en caso de así determinarlo, proceda a solicitar su desafuero.

Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo).- Gerardo Fernández Noroña, Presidente del Senado de la República, afirmó que la agresión sufrida esta tarde en el pleno de la Cámara Alta por parte de Alejandro Moreno Cárdenas, Senador y presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), es un hecho que no se debe tolerar y que debe marcar un precedente en la historia de este país, pues en caso de que quede impune, dijo, se pondrá en riesgo su integridad y la de otros legisladores.

En entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado, en el programa de "Los Periodistas" que se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, el Senador por Morena mencionó que presentará una denuncia por lesiones, intento de robo y daño material en contra de sus tres agresores, Alejandro Moreno Cárdenas, Eruviel Alonso y Carlos Gutiérrez Mancilla.

"Voy al Ministerio Público federal a presentar denuncias por lesiones, por intento de robo de propiedad privada de Emiliano González y por daño al material, porque querían destruir la cámara de Emiliano González, en contra de estos tres legisladores: Eruviel Alonso, Carlos Gutiérrez Mancilla y Alejandro Moreno Cárdenas. Creo que esta vez la Fiscalía General de la República va a tener todos los elementos para solicitar su desafuero porque no debemos pasar una cosa así gravísima, lo que sigue es que me metan tiros y van a seguir diciendo que es libertad de expresión, es libre manifestación, es fascismo puro, eso no lo vamos a tolerar".

El Senador Fernández Noroña señaló que en México se han pasado por alto agresiones en el Congreso y recalcó que lo ocurrido este día debe ser un parteaguas, para evitar que los ataques escalen y tengan consecuencias graves.

"Creo que dejamos correr demasiado las cosas y hoy es un parteaguas. Si lo de hoy no tiene consecuencia estamos poniendo en riesgo la integridad, la vida, de compañeros y compañeras porque estos son unos matones, está claro".

El Senador detalló que solicitará a las autoridades correspondientes se realice una investigación sobre lo ocurrido, para que sean estas quienes determinen si se inicia un proceso de desafuero en contra de Alejandro Moreno Cárdenas.

"La petición es que se haga la investigación por parte de la Fiscalía y esta determinará, pero creo que tiene todos los elementos para solicitar el desafuero".

La tarde de este miércoles, Alejandro Moreno Cárdenas "Alito", insultó y golpeó al Presidente de la Mesa Directiva, el morenista Gerardo Fernández Noroña. Al terminar de cantar el Himno Nacional, con el que se dio por finalizada la sesión de la Comisión Permanente del Senado, el priista, subido ya en el podium, reclamó a Fernández Noroña, por no darle la palabra durante la sesión.

El morenista apenas si alcanzó a cruzar palabra, cuando "Alito", lo empujó y le lanzó golpes a la cara. Noroña fue retirado por sus compañeros, mientras Moreno Cárdenas continuó la agresión contra un trabajador del Senado al que lanzó al piso de un empujón y lo agredió ya estando indefenso.

La agresión de esta tarde fue iniciada por el presidente del PRI, pero más representantes del tricolor golpearon no sólo a Noroña sino a otros morenistas.

Los legisladores integrantes de la Comisión Permanente entonaban el Himno Nacional de la última sesión, cuando con el senador y presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, subió a la Mesa Directiva y la emprendió contra el presidente de la Permanente, Gerardo Fernández Noroña.… pic.twitter.com/EfpPdXlylU — Senado de México (@senadomexicano) August 27, 2025

Al respecto, Fernández Noroña mencionó que nunca antes en la historia del Congreso mexicano se había agredido al Presidente del mismo.

"Nunca había pasado esto en la historia del Congreso mexicano, que agredan al presidente del Congreso. La justificación es que dice que no le di la palabra, o sea que si no le doy la para puede ir a golpearme, es absurdo".

El Senador señaló que dos de sus agresores, los diputados priistas Eruviel Alonso y Carlos Gutiérrez Mancilla no forman parte de la Comisión permanente e ingresaron al recinto sin autorización.

"Ellos metieron a legisladores federales que no son de la permanente, metieron al Diputado Eruviel Alonso del PRI, al Diputado Carlos Gutiérrez Mancilla del PRI, ellos dos me agredieron fisicamente ahí en la presidencia".

Como Buenos ahorros que son los legisladores del @PRI_Nacional subieron a agredirme físicamente. Montoneros. Dirán que eso es libertad de expresión. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) August 27, 2025

Finalmente, el Senador afirmó que estas acciones demuestran que la oposición se encuentra instalada en el fascismo y recalcó que a pesar de las diferencias que puedan existir, la violencia no debe ser una opción política.

"Ya amenazaron que van a ir a reventar la sesión del 1 de septiembre donde toma protesta el nuevo Poder Judicial y que lo van a hacer con violencia. Ellos ya están instalados en el fascismo, perdón, pero esa no es una opción política, la violencia no es una opción política, el delito no es opción política, ni es una libre manifestación".