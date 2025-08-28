Juez vincula a proceso a otro implicado en homicidio de Ximena y José; suman ocho

El detenido fue vinculado a proceso por delitos contra la salud, narcotráfico y uso indebido de tarjeta de circulación.

Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo).- Este miércoles, un Juez de control vinculó a proceso a Arturo "N", presunto implicado en el asesinato de dos colaboradores de la Jefa de Gobierno la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, ejecutados el pasado 20 de mayo en Calzada de Tlalpan.

Pese a que los delitos que se le imputan no lo vinculan directamente con el asesinato de los funcionarios, las acusaciones se centran en la posesión de drogas y armas de fuego encontradas al interior de su domicilio durante la aprehensión.

Con ello, Arturo “N” enfrentará investigación por posesión indebida de tarjeta de circulación, así como por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, incluyendo la hipótesis de posesión con fines de comercio y narcotráfico.

Durante la audiencia, la defensa presentó pruebas a favor de Arturo “N”, pero el Juez las desestimó y ratificó la prisión preventiva oficiosa en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, justificada por los delitos federales y del fuero común.

De esta forma, el detenido se convirtió en la octava persona vinculada a proceso dentro del grupo de 13 detenidos señalados por participar en la planeación del atentado contra Guzmán y Muñoz.

Hasta el momento, sólo Nery “N” enfrenta cargos que la vinculan directamente con el ataque, de los cuales destacan: homicidio, feminicidio y asociación delictuosa. Los demás involucrados presentan acusaciones por delitos contra la salud y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

A todos los imputados se les impuso prisión preventiva oficiosa, mientras que los cuatro detenidos restantes —Javier “N”, Arlette “N”, Jesús “N” y Eduardo “N”— esperan que se programe la audiencia para definir si serán vinculados a proceso.

¿Qué pasó con los asesores de Clara Brugada?

El pasado 20 de mayo, un ataque directo contra dos colaboradores de Clara Brugada se hizo presente en una de las avenidas más transitadas de la Ciudad de México, justo frente del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, en la Alcaldía Benito Juárez.

Ximena Josefina Guzmán Cuevas -una de las víctimas- se desempeñaba como secretaria particular de Brugada, y José Muñoz Vega -el segundo afectado- era un asesor legislativo con una larga trayectoria en el Congreso. Ambos formaban parte del mismo entorno de confianza de la mandataria de la Ciudad.

Los colaboradores fueron asesinados por un sicario que, de forma rápida y directa, abrió fuero casi a quemarropa contra ellos. Ximena se encontraba al volante de su Audi —adquirido en 2021, según su declaración patrimonial— mientras esperaba a José, quien estaba a punto de subir al vehículo.

Los reportes señalan que el hombre primero disparó contra la funcionaria y luego contra José, que iba a abordar el auto. Ella quedó sin vida en el asiento del piloto y el cuerpo de José quedó tendido sobre la calle.

Desde entonces, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx), con apoyo del Gobierno de México, continúan con las investigaciones correspondientes para determinar el móvil de la agresión.