"El Mamado", segundo al mando de "La Barredora", será un testigo protegido de la FGR

Redacción/SinEmbargo

28/08/2025 - 8:14 am

La FGR habría concedido a "El Mamado" un criterio de oportunidad para convertirse en testigo protegido en la investigación sobre "La Barredora".

Artículos relacionados

De acuerdo con reportes, la FGR habría concedido a Ulises Pinto Madera, alias "El Mamado", un criterio de oportunidad para convertirse en testigo protegido en la investigación sobre "La Barredora".

Ciudad de México, 28 de agosto (SinEmbargo).- La investigación en torno al grupo criminal conocido como "La Barredora" podría tomar un nuevo giro, ya que, según reportes, Ulises Pinto Madera, alias "El Mamado", segundo al mando de la organización, habría solicitado y obtenido por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) un criterio de oportunidad para convertirse en testigo protegido del caso.

Esta decisión, que fue confirmada por fuentes federales allegadas a la investigación a La Jornada, Reforma, El UniversalExcélsior, permitiría que Pinto colabore con las autoridades a cambio de beneficios legales.

Pinto Madera, un expolicía federal con una trayectoria marcada por su vinculación al crimen organizado, fue detenido el 23 de julio de 2025 en el Fraccionamiento Los Gavilanes, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. El operativo fue coordinado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), del Ejército mexicano, de la FGR, y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Aunque enfrentaba una orden de aprehensión por asociación delictuosa emitida por un Juez de Tabasco, fue trasladado a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde habría solicitado los beneficios de testigo colaborador ante la Fiscalía Especial en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas.

Los reportes de los medios de comunicación ya citados afirman que "El Mamado" ha rendido múltiples declaraciones ministeriales, proporcionando información valiosa sobre la estructura operativa de "La Barredora".

La FGR habría evaluado el material aportado y accedido a la petición, al considerar que podría impulsar avances significativos en la carpeta de investigación por delincuencia organizada contra diversos miembros del grupo. Esta colaboración se enmarca en el "criterio de oportunidad", un mecanismo legal que permite a los imputados negociar reducciones de pena o protección a cambio de cooperación.

"La Barredora", un cártel integrado mayoritariamente por exelementos policiacos y sicarios, surgió en Tabasco alrededor de 2020, y se ha expandido a Chiapas y Jalisco. Su presunto líder, Hernán Bermúdez Requena (alias "El Abuelo"), quien fue Secretario de Seguridad Pública de Tabasco durante el Gobierno de Adán Augusto López Hernández (actual coordinador de los senadores de Morena), permanece prófugo de la justicia. Bermúdez enfrenta una orden de aprehensión por delitos similares y cuenta con una ficha roja de Interpol.

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, anunció en julio la detención de "El Mamado" Pinto, destacando el impacto en la reducción de la violencia en la región que significaría su captura, pues se le relaciona con pactos criminales y múltiples actividades delictivas.

"Este sujeto cuenta con orden de aprehensión por asociación delictuosa y se le relaciona con extorsiones, secuestro, trasiego de droga, robo de combustible, además de pactar una alianza con otro grupo criminal, por lo que esta detención tendrá un impacto en la disminución de la violencia en la región", indicó el funcionario en aquel entonces.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

Responso por la muerte de la justicia constitucional

"A lo largo de cinco sexenios y unos meses, la Corte fue más incómoda que complaciente. A...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Vergonzoso

"Que México pueda libre y soberanamente investigar, detener y llevar a juicio a los criminales y sus...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

El Mayo y su pacto de impunidad

"El pacto de impunidad del que gozó Zambada García en México, a partir de los sobornos entregados,...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Pemex y Silicon Valley

"Sin duda, Pemex debe figurar en un lugar preponderante en la estrategia energética del país, pero no...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

Genocidio
Por Lorenzo Meyer

Genocidio

Lilly, la traidora
Por Fabrizio Mejía Madrid

Lilly, la traidora

Revive el debate: transformismo o reformismo fiscal
Por Mario Campa

Revive el debate: transformismo o reformismo fiscal

Epidemia de infelicidad y odio
Por Óscar de la Borbolla

Epidemia de infelicidad y odio

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte
Por Álvaro Delgado Gómez

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte

Adiós a la Corte que quería acabar con CFE
Por Ana Lilia Pérez

Adiós a la Corte que quería acabar con CFE

Acabados
Por Alejandro Páez Varela

Acabados

Los cambios en el Gabinete
Por Jorge Zepeda Patterson

Los cambios en el Gabinete

Jungla de rapiña
Por Muna D. Buchahin

Jungla de rapiña

Maquillaje alcohólico
Por Alejandro Calvillo

Maquillaje alcohólico

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Gentrificación en pueblo originario
1

Monja acordó venta de predio para casas, pero terceros buscaron despojar: abogado

2

#GenteAsí ¬ El caso Lourdes Mendoza revive polémicas impulsadas desde el hijo de AMLO

Gerardo Fernández Noroña afirmó que la agresión sufrida por Alejandro Moreno Cárdenas es un hecho que no se debe tolerar y que debe marcar un precedente.
3

ENTREVISTA ¬ La FGR tiene todo para pedir el desafuero de "Alito" y secuaces: Noroña

4

“¡Que venga aquí para que le dé dos chingadazos!”, sostiene “Alito” amenaza a Noroña

5

Lilly, la traidora

6

Sí se indaga a hermano de Taboada por cambiar cocaína por leche en polvo, dice Ávila

7

VIDEOS ¬ “Alito” asalta la tribuna con ayuda de otros priistas, y ataca a Noroña

La FGR habría concedido a "El Mamado" un criterio de oportunidad para convertirse en testigo protegido en la investigación sobre "La Barredora".
8

"El Mamado", segundo al mando de "La Barredora", será un testigo protegido de la FGR

9

FGJ afirma que desalojo en la Roma fue ordenado por un Juez; la CdMx se deslinda

10

"Los muestra de cuerpo entero": Alcalde por ataque de "Alito"; PAN condena violencia

Diversas investigaciones señalan que instituciones estadounidenses como la CIA y la Dirección Federal de Seguridad (DFS), permitieron en los años 70 el auge del Cártel de Guadalajara en México.
11

La CIA y agentes mexicanos corruptos crearon "la era grandes capos". Aquí la historia

Javier Milei fue evacuado de una caravana que encabezaba luego de recibir agresiones y pedradas.
12

VIDEOS ¬ Milei es rescatado tras ser apedreado en un acto de campaña en Buenos Aires

Nadya Rasheed, Embajadora de Palestina en México
13

ENTREVISTA ¬ Gaza es una fosa común para toda la humanidad y sus leyes: Embajadora

La justicia se vuelve previsible: siempre gana el que ya tiene el poder. La pretendida renovación es sólo la repetición de una historia conocida.
14

Responso por la muerte de la justicia constitucional

15

Roberto, campesino de Zacatecas contra mina de Slim, pide no ser encarcelado

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La FGR habría concedido a "El Mamado" un criterio de oportunidad para convertirse en testigo protegido en la investigación sobre "La Barredora".
1

"El Mamado", segundo al mando de "La Barredora", será un testigo protegido de la FGR

Nadya Rasheed, Embajadora de Palestina en México
2

ENTREVISTA ¬ Gaza es una fosa común para toda la humanidad y sus leyes: Embajadora

3

"Los muestra de cuerpo entero": Alcalde por ataque de "Alito"; PAN condena violencia

4

Juez vincula a proceso a otro implicado en homicidio de Ximena y José; suman ocho

5

Gobierno de Tamaulipas presenta 70 denuncias por desvío de recursos de Cabeza de Vaca

Javier Milei fue evacuado de una caravana que encabezaba luego de recibir agresiones y pedradas.
6

VIDEOS ¬ Milei es rescatado tras ser apedreado en un acto de campaña en Buenos Aires

7

FGJ afirma que desalojo en la Roma fue ordenado por un Juez; la CdMx se deslinda

8

#PuntosyComas ¬ El INE tendrá menos recursos en 2026, pero los partidos recibirán más

9

México suspende envíos postales y de paquetería a EU por imposición de tarifas

Betssy Chávez
10

Betssy Betzabet, Primera Ministra de Pedro Castillo, peligra por huelga de hambre

Gerardo Fernández Noroña afirmó que la agresión sufrida por Alejandro Moreno Cárdenas es un hecho que no se debe tolerar y que debe marcar un precedente.
11

ENTREVISTA ¬ La FGR tiene todo para pedir el desafuero de "Alito" y secuaces: Noroña

12

“¡Que venga aquí para que le dé dos chingadazos!”, sostiene “Alito” amenaza a Noroña