Morena elige a Laura Itzel Castillo como nueva presidenta de Mesa Directiva de Senado

La Senadora es hija del líder izquierdista Heberto Castillo y la familia, incluida su madre, Tere Juárez, ha sido cercana a AMLO desde hace varias décadas.

Ciudad de México, 28 de agosto (SinEmbargo).– El grupo parlamentario de Morena en la Cámara Alta ha elegido este jueves por unanimidad a Laura Itzel Castillo como su propuesta para ser la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, lo cual la convierte en la virtual elegida, ya que el partido tiene la mayoría junto con sus aliados.

Así lo informó una de sus senadoras, Andrea Chávez. "En el Grupo Parlamentario de Morena acabamos de aprobar por unanimidad que nuestra propuesta para presidir la Mesa Directiva será la compañera Laura Itzel Castillo. Mujer de lucha, de izquierda, de grandes ideas y de firmes valores", presumió.

Salvo sorpresas, Itzel Castillo será la presidenta del Senado a partir del lunes 1 de septiembre y durante el segundo año de la LXVI Legislatura, luego de que el Senador Gerardo Fernández Noroña tuviera el cargo durante un año y rechazara intentar la reelección.

A su vez, la Senadora de Morena Verónica Camino Farjat será propuesta para la primera vicepresidenta. Como secretarias, serán propuestas María Kantún y Mariela Gutiérrez.

En el Senado, la Mesa Directiva está integrada por un presidente, tres vicepresidencias y cuatro secretarios, electos por mayoría absoluta de los senadores presentes y en votación por cédula, los cuales durarán en su ejercicio un año legislativo y sus integrantes podrán ser reelectos. Morena, el Partido Verde (PVEM) y el del Trabajo (PT) tienen sendas mayorías que confirmarán las propuestas del oficialismo.

Entre las facultades de la Mesa Directiva del Senado destacan la conducción de las sesiones del pleno; realizar la interpretación de las normas de la Ley Orgánica del Congreso General; formular y cumplir el orden del día para las sesiones; incorporar en el orden del día de la siguiente sesión del Pleno las iniciativas o minutas con carácter preferente para su discusión y votación; determinar durante las sesiones las formas que pueden adaptarse en los debates, tomando en cuenta las propuestas de los grupos parlamentarios.