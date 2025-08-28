¿A qué hora y en dónde será el primer informe de Sheinbaum? Ella misma lo revela todo

Claudia Sheinbaum dio a conocer que dará su primer informe de Gobierno la mañana del 1 de septiembre desde Palacio Nacional, en un evento al que asistirán integrantes de su Gabinete, empresarios y otras personas.

Ciudad de México, 28 de agosto (SinEmbargo).- El primer informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum se realizará el 1 de septiembre en punto de las 11:00 horas desde Palacio Nacional, reveló hoy la mandataria federal durante su conferencia matutina.

Al ser cuestionada sobre el tema, Sheinbaum Pardo mencionó que el lunes 1 de septiembre no se realizará la "mañanera del pueblo", puesto que ese día presentará su informe sobre los primeros 11 meses en la Presidencia, en un acto en el que estarán presentes miembros de su Gabinete, empresarios, representantes de la comunidad indígena y otras personas.

"No va a haber conferencia. A las 11 es el informe. Es aquí en Palacio Nacional. Medios de comunicación, indígenas de todo el país, trabajadores, universidades, vienen de todos los sectores", explicó la titular del Poder Ejecutivo, quien señaló que no hará una entrega presencial del informe en el Congreso de la Unión, lo cual quedará en manos de Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).

"No es necesario. Por supuesto, lo que sí es constitucional es el llevar el informe al Congreso, lo llevará la Secretaria de Gobernación", precisó Sheinbaum e indicó que durante el acto que encabezará en Palacio Nacional también se presentará una visión de hacia dónde se dirige su Gobierno.

También compartió que el mismo lunes, a las 22:00 horas, asistirá a la ceremonia de toma de protesta de quienes integrarán a la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). "Voy a la formal, a la protocolaria. Ya después ellos tienen un evento y me retiro", precisó.

La Presidenta inicia difusión de spots rumbo a su primer informe

A inicios de esta semana, a través de redes sociales y medios de comunicación convencionales, se inició la difusión de distintos spots en los que la mandataria federal habla sobre algunos de los logros que ha tenido su Gobierno desde el 1 de octubre de 2024 a la fecha.

El agua es un bien de la nación y su acceso es derecho humano. Iniciamos 17 proyectos hidráulicos para llevar agua a quien más lo necesita. La transformación avanza. pic.twitter.com/C2LOVEtzsd — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 28, 2025

Los videos están enfocados en temas centrales como los programas sociales, el avance en la construcción de hospitales y otras obras públicas, la recuperación de los trenes de pasajeros y la disminución de delitos de alto impacto como el homicidio doloso.

Bajo el lema de "La transformación avanza", Sheinbaum resalta en sus mensajes el impulso de las iniciativas que se han puesto en marcha desde que asumió la Presidencia, como el programa Salud Casa por Casa, los apoyos dirigidos a mujeres, y la ampliación de la red escolar para educación media superior y superior.

La transmisión en vivo del primer informe de Gobierno de la Presidenta podrá verse en vivo, al igual que sus conferencias matutinas, a través de los canales oficiales del Gobierno de México (Facebook, X, YouTube).