México y Brasil firman acuerdos de cooperación; no pensamos en tratado comercial: CSP

Redacción/SinEmbargo

28/08/2025 - 1:42 pm

México y Brasil reforzaron su relación con dos acuerdos en materia energética y económica durante la visita del Vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin.

Autoridades de México y Brasil reforzaron sus lazos con dos acuerdos que abrirán camino a nuevas inversiones y al impulso de energías limpias.

Ciudad de México, 28 de agosto (SinEmbargo).- México y Brasil refrendaron ayer su relación mediante la firma de dos acuerdos de cooperación en materia energética y económica durante la visita oficial del Vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin.

En la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y con la participación de su titular, Juan Ramón de la Fuente, se concretó la Declaración de Intención en materia de biocombustibles entre la Secretaría de Energía (Sener), encabezada por Luz Elena González Escobar, y el Gobierno de Brasil.

De acuerdo con el comunicado, el pacto permitirá examinar mecanismos de colaboración para la producción, regulación, certificación y uso de biocombustibles, con el fin de promover un crecimiento sostenible de este sector en México.

La cooperación se apoyará en la experiencia de Brasil, país que acumula más de cinco décadas en el desarrollo de bioetanol, biodiésel, combustibles de aviación sostenibles (SAF) y combustibles marítimos sostenibles.

En el mismo acto se concretó un memorándum de entendimiento entre la Sener, y la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones y Atracción de Inversiones (ApexBrasil), con el propósito de ampliar las oportunidades de negocios e inversión entre ambos países.

El documento fue firmado por el Subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez Romano, y el presidente de ApexBrasil, Jorge Viana, con la presencia del Secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón.

Raquel Serur Smeke, Subsecretaria para América Latina y el Caribe de la Cancillería, destacó que los acuerdos representan un paso firme en el fortalecimiento de la relación bilateral.

“Constituyen un avance tangible para promover la transferencia de tecnología, equipos y metodologías, además de potenciar la competitividad de nuestras empresas”, señaló.

Por otra parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) afirmó este jueves que se trata de "un acuerdo de complementariedad", ya que "Brasil produce y tiene tecnología en ciertas áreas que le interesan a México, y también nosotros tenemos desarrollo en ciertas áreas que le interesan a Brasil".

"Recuerden que se reunieron los empresarios. No solamente el Vicepresidente de Brasil y Relaciones Exteriores, Economía, Energía, sino también hubo reunión entre empresarios para ver si puede haber alguna complementariedad", declaró durante su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum Pardo adelantó que a las 12:00 horas recibirá a la comitiva brasileña en Palacio Nacional, a fin de "hacer un resumen de las reuniones que se han tenido" y "los acuerdos que se pueden alcanzar".

"En efecto, como bien dice el Secretario de Economía [Marcelo Ebrard], no estamos pensando en un acuerdo de libre comercio, sino más bien de cooperación y colaboración en ciertas áreas", aclaró.

