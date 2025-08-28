Edil reporta detención de "El Rino", líder del CJNG en Uruapan; activa "código rojo"

El líder del CJNG fue detenido por la Policía Municipal, afirmó el Edil, quien además de activar el "código rojo" en la localidad, solicitó ayuda federal a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al Secretario Omar García Harfuch.

Ciudad de México, 28 de agosto (SinEmbargo).– Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, una ciudad de la Tierra Caliente de Michoacán clave para el tráfico de drogas y de armas, anunció en las últimas horas la detención de René Belmonte Aguilar, alias "El Rino" o "El Chamuco", presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por lo que se activó el código rojo en la localidad hasta nuevo aviso y solicitó la ayuda de las fuerzas federales para mantener la seguridad de la zona.

"La detención de esta persona el día de ayer por la Policía Municipal no es cualquier detención como han querido minimizar algunas páginas de desinformación con otro tipo de intereses criminales y corruptos. La detención de ayer no se trata de un ‘borrachito o un carterista’, al contrario, es un individuo sumamente peligroso que es señalado de ser el principal operador de actividades ilícitas en la región de Uruapan y de otras partes de Michoacán", aseguró Manzo en sus redes sociales.

"Con esta detención, la FGR [Fiscalía General de la República] podrá iniciar las investigaciones a fondo sobre actividades ilícitas que se han cometido en Uruapan y Michoacán como secuestros, extorsiones, homicidios, narcomenudeo, narcotráfico y robo de vehículos entre otros delitos", añadió el Edil. Reportes de la prensa indican que habría sido trasladado a la sede de la FGR en Morelia.

🚨UNO DE LOS HOMBRES MÁS PELIGROSOS DE MEXICO HA SIDO DETENIDO 🚨 El Rino está bajo custodia de fuerzas federales, después de haber sido detenido en Uruapan, Michoacán. pic.twitter.com/due7MyQQ6s — Julián Mazoy (@MazoyJulian) August 28, 2025

El Presidente Municipal también dirigió un mensaje directo a "todos los delincuentes" que afectan a la ciudadanía "sin importar a que grupo delictivo pertenecen y que afectan a gente inocente y trabajadora del Pueblo de Uruapan que tarde que temprano serán detenidos o en su caso abatidos cuando pongan en riesgo la vida de gente inocente o de las mismas autoridades".

La alerta roja en el municipio se mantiene activa hasta nuevo aviso, dijo el Edil de Uruapan, ante la posibilidad de una respuesta del CJNG en la zona para evitar su detención por fuerzas federales. Sin embargo, Manzo confirmó que "El Rino" ya había salido de la región. Medios locales reportan que ya está bajo custodia federal.

Además, señaló que su Gobierno no tolerará ni será cómplice de ningún grupo criminal que afecte la paz social de la población. "Por favor de la manera más atenta se les hace un llamado para que salgan de Uruapan y dejen de lastimar a un pueblo que ya se encuentra muy indignado ante tantos agravios que ocasionan los diferentes grupos delictivos y que han venido operando durante los últimos 25 años en nuestro municipio", señaló Manzo.

Por último, hizo un llamado a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo "para que mande más apoyo permanente de las fuerzas federales al municipio Uruapan". "La Policía Municipal de acuerdo al artículo 115 constitucional es una policía de prevención del delito y proximidad social, sin embargo, aquí en Uruapan como municipio nos vemos obligados a entrarle al combate de este tipo de delitos por las circunstancias del propio municipio", indicó. En un video anterior, también pedía la ayuda del Secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch.

🚨🔔⚡🇲🇽 | En Uruapan, Michoacán, se activó un código rojo tras la detención de René Belmontes Aguilar, alias "El Rino", presunto jefe de plaza del CJNG, y un sicario, durante un operativo de la Policía Municipal. Se les decomisó un arma, droga, efectivo, ropa táctica, un dron y… pic.twitter.com/CBDSWIRvHr — Azteca (@MORRIS80766176) August 28, 2025

Cae el jefe de plaza de Uruapan

La detención, junto a uno de sus escoltas, de "El Rino" fue grabada por el mismo Edil Manzo, que mostró a los dos detenidos en una camioneta de la Policía Municipal. "¿Qué más traían, de ropa táctica? Esa es la ropa que traían, con algunas insignias", relata, mientras muestra las iniciales CJNG del cártel, como suelen destacarse los integrantes de este grupo criminal.

"No me importa del grupo que sean, no quiero que anden haciendo mamadas aquí, ¿si me escucharon?", pregunta Manzo a los detenidos, a quienes no se les puede ver la cara. "Sí", responden ambos, con sus propias camisetas cubriendo sus rostros. En el video se ve que llevaban dinero, armas y dinero en efectivo, y lo que parece ser un dron.

"El Rino" era señalado por ser uno de los principales generadores de violencia en una parte de la Tierra Caliente de Michoacán, una zona clave para el trasiego de drogas y de armas, que los cárteles locales, como el CJNG y "La Familia" disputan palmo a palmo, incluso con cárteles o grupos de otras entidades, como el de Sinaloa.

Belmonte Aguilar es investigado por presuntamente haber cometido delitos como extorsión, secuestro y homicidio. Se movía sobre todo en Uruapan y otros municipios, como Nuevo San Juan Parangaricutiro y Tingambato.