Mi Beca para Empezar: ¿Cuándo inicia el registro de nuevas y nuevos beneficiarios?
28/08/2025 - 4:09 pm
Conoce los requisitos y documentos necesarios para registrar a estudiantes de nuevo ingreso en el programa Mi Beca para Empezar.
Ciudad de México, 28 de agosto (SinEmbargo).- El Gobierno de la Ciudad de México (CdMx) anunció que en septiembre abrirá el registro de nuevo ingreso al programa Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar.
El apoyo está destinado a estudiantes de educación básica (preescolar y primaria) en escuelas públicas de la capital.
¿Cuándo inicia el registro de Mi Beca para Empezar?
Las autoridades capitalinas anunciaron que del 1 al 30 de septiembre de 2025 se abrirá el registro.
📢✨ ¡Atención madres, padres y tutores!
El registro de Nuevo Ingreso al programa del @GobCDMX, Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar 📚💳 iniciará el 1 de septiembre.@ClaraBrugadaM#CapitalDeLaTransformación pic.twitter.com/XqtQmntam4
— Fideicomiso Bienestar Educativo CDMX (Fibien) (@BienestarEdu) August 25, 2025
¿Cuáles son los pasos para hacer el proceso en línea?
Las y los tutores deberán seguir un proceso en línea, que consta de tres pasos:
- Crear una cuenta en Llave CdMx con los datos de la madre, el padre o tutor (llave.cdmx.gob.mx).
- Realizar el registro en la plataforma (registro.mibecaparaempezar.cdmx.gob.mx).
- Registrar al beneficiario o la beneficiaria con la siguiente documentación: identificación oficial del tutor, comprobante de domicilio no mayor a tres meses y la CURP del estudiante.