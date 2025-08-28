Mi Beca para Empezar: ¿Cuándo inicia el registro de nuevas y nuevos beneficiarios?

Conoce los requisitos y documentos necesarios para registrar a estudiantes de nuevo ingreso en el programa Mi Beca para Empezar.

Ciudad de México, 28 de agosto (SinEmbargo).- El Gobierno de la Ciudad de México (CdMx) anunció que en septiembre abrirá el registro de nuevo ingreso al programa Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar.

El apoyo está destinado a estudiantes de educación básica (preescolar y primaria) en escuelas públicas de la capital.

¿Cuándo inicia el registro de Mi Beca para Empezar?

Las autoridades capitalinas anunciaron que del 1 al 30 de septiembre de 2025 se abrirá el registro.

📢✨ ¡Atención madres, padres y tutores! El registro de Nuevo Ingreso al programa del @GobCDMX, Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar 📚💳 iniciará el 1 de septiembre.@ClaraBrugadaM#CapitalDeLaTransformación pic.twitter.com/XqtQmntam4 — Fideicomiso Bienestar Educativo CDMX (Fibien) (@BienestarEdu) August 25, 2025

¿Cuáles son los pasos para hacer el proceso en línea?

Las y los tutores deberán seguir un proceso en línea, que consta de tres pasos: