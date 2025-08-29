ENTREVISTA ¬ Diputada del PT dice que la agresión de “Alito” a Noroña fue premeditada

La Diputada del PT Lilia Aguilar señaló que es muy grave el ataque de Alejandro Moreno Cárdenas a Gerardo Fernández Noroña. “Se hizo una agresión a la Presidencia del Poder Legislativo, un poder del Estado”.

Ciudad de México, 28 de agosto (SinEmbargo).- La Diputada del Partido del Trabajo (PT), Lilia Aguilar, detalló que la agresión de Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, a Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, fue una acción premeditada, pues explicó que los agresores rodearon a Dolores Padierna y a ella misma al término de la Comisión Permanente del Congreso.

En entrevista con las periodistas Daniela Barragán y Perla Velázquez, para el programa “Café y Noticias”, Aguilar dijo que cercaron a Noroña y comentó que “‘Alito’ estaba atrás y Rubén Moreira del otro lado. Lo quisieron encapsular y luego cuando el asesor quedó en medio, Emiliano González, lo tiraron al piso y lo patearon”.

Recordó que ambos legisladores tienen fuero, por consecuente el colaborador de Fernández Noroña no se defendió: “si él hubiera respondido habría sido un desastre jurídico para él”. Además, dijo que cuando estaba tirado “lo patearon, le echaron una silla encima y le gritaba Moreira: ‘No te levantes, perro’”.

“Esa es la actitud, el talante de los legisladores del PRI”, criticó.

El miércoles, en entrevista con Los Periodistas, el Senador Fernández Noroña anunció que presentará una denuncia por lesiones, intento de robo y daño material en contra de sus tres agresores, Alejandro Moreno Cárdenas, Eruviel Alonso y Carlos Gutiérrez Mancilla, luego de lo que vimos ayer al término de la Comisión Permanente.

Noroña señaló que en México se han pasado por alto agresiones en el Congreso y recalcó que lo ocurrido este día debe ser un parteaguas, para evitar que los ataques escalen y tengan consecuencias graves.

Ante ello, la Diputada del PT señaló que “son hechos muy graves y lo que se debe de destacar es que se hizo una agresión a la Presidencia del Poder Legislativo, un poder del Estado, lo cual es el equivalente de haber golpeado al Presidente de la Corte y a la Presidenta de la República”.